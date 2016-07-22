Türkiye'nin yanındayız
Dünyanın her tarafından siyasetçiler darbe girişimini kınadı ve seçilmiş hükümete desteklerini iletti.
Pek çoğu o gece Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu da arayarak Türkiye’nin yasa ile belirlenmiş demokratik kurumlarının arkasında olduğunu belirtti. Boris Johnson(İngiltere Dışişleri Bakanı)
Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile konuştum ve Birleşik Krallık’ın demokratik olarak seçilmiş hükümeti desteklediğini vurguladım.
Cevad Zarif
(İran Dışişleri Bakanı) Darbelerin bölgemizde yeri yok ve başarısız olmaya mahkûmlar.
Jean-Marc Ayrault
(Fransa Dışişleri Bakanı)
Türk halkı yasal kurumlarına saygısını göstererek cesaretini ve olgunluğunu kanıtladı. Bedelini de pek çok kurbanla ödediler.
Frank-Walter Steinmeier
(Almanya Dışişleri Bakanı) Demokratik düzeni güç kullanarak değiştirmeye çalışan herkesi şiddetle lanetliyoruz.
Shinzo Abe
(Japonya Başbakanı) Demokrasiye saygı gösterilmeli.
Donald Tusk
(Avrupa Konseyi Başkanı) Avrupa Birliği, demokratik olarak seçilmiş hükümet ve ülkenin yasal kurumlarını desteklemektedir.
John Kerry(ABD Dışişleri Bakanı)
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile konuştum ve ABD’nin Türkiye’nin seçilmiş sivil hükümeti ve demokratik kurumlarına desteğini ilettim.
Dünyadan sevgilerle
15 Temmuz’a sessiz kalmayanlar arasında dünyaca ünlü isimler de vardı. Joan Baez’in korku dolu söztleri kalpleri kırsa da pekçok ünlü isim Türk halkına destek dolu mesajlar gönderdi.
Neil Gaimann
Türkiye’de bütün dostlarıma endişeyle karışık sevgilerimi gönderiyorum.
Beyonce
Ünlü şarkıcı, Amsterdam’daki konserinde ‘Halo’ şarkısına başlamadan önce kısa bir konuşma yaptı ve “Bu şarkımı Türkiye’de hayatını kaybeden herkese adıyorum” dedi
Joan Baez“Türkiye’deki arkadaşlarım, Türkiye’deki konserlerimi iptal etme kararı aldım. Onca zamandır savaş bölgelerine, diktatörlük rejimine sahip ülkelere, sivil arbedelerin yaşandığı yerlere gittim. Ama bugünün Türkiye’sindeki gibi beklenmedik ve çok büyük tehlike gibisini gördüm mü emin değilim. Aktivist meslektaşlarıma bile ne kadar kararlı olsalar da önermem; kendimi, grubumu ve ekibimi Türkiye’de yükselen kâbusun içine sokamam. Umarım acı çekmeden ve barbarca cezalar almadan birlikte şarkı söyleriz.”
Muse
Son olaylar ışığında Türkiye konserimizi iptal etmek zorunda kaldık. Özür dileriz. Hayranlarımızla gelecekte buluşmayı umuyoruz.
Max Carver
Dualarım Türkiye için. Ne kadar korkutucu olduğunu ancak hayal edebilirim. Düşüncelerim sizinle.
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