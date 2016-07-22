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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Yaşasın Demokrasi
Mehmet İren
22.07.2016 - 17:00, Son Güncelleme:

Türkiye'nin yanındayız

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Türkiye'nin yanındayız

Dünyanın her tarafından siyasetçiler darbe girişimini kınadı ve seçilmiş hükümete desteklerini iletti.

Pek çoğu o gece Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu da arayarak Türkiye’nin yasa ile belirlenmiş demokratik kurumlarının arkasında olduğunu belirtti.      Boris Johnson(İngiltere Dışişleri Bakanı)

Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile konuştum ve Birleşik Krallık’ın demokratik olarak seçilmiş hükümeti desteklediğini vurguladım.

Türkiyenin yanındayız

Cevad Zarif
(İran Dışişleri Bakanı) Darbelerin bölgemizde yeri yok ve başarısız olmaya mahkûmlar.

Türkiyenin yanındayız


Jean-Marc Ayrault
(Fransa Dışişleri Bakanı)

Türk halkı yasal kurumlarına saygısını göstererek cesaretini ve olgunluğunu kanıtladı. Bedelini de pek çok kurbanla ödediler.

Türkiyenin yanındayız

Frank-Walter Steinmeier

(Almanya Dışişleri Bakanı) Demokratik düzeni güç kullanarak değiştirmeye çalışan herkesi şiddetle lanetliyoruz.

Türkiyenin yanındayız

Shinzo Abe
(Japonya Başbakanı) Demokrasiye saygı gösterilmeli.

Donald Tusk
(Avrupa Konseyi Başkanı) Avrupa Birliği, demokratik olarak seçilmiş hükümet ve ülkenin yasal kurumlarını desteklemektedir.

John Kerry(ABD Dışişleri Bakanı)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile konuştum ve ABD’nin Türkiye’nin seçilmiş sivil hükümeti ve demokratik kurumlarına desteğini ilettim.

Dünyadan sevgilerle

15 Temmuz’a sessiz kalmayanlar arasında dünyaca ünlü isimler de vardı. Joan Baez’in korku dolu söztleri kalpleri kırsa da pekçok ünlü isim Türk halkına destek dolu mesajlar gönderdi.

Neil Gaimann
Türkiye’de bütün dostlarıma endişeyle karışık sevgilerimi gönderiyorum.

Türkiyenin yanındayız

Beyonce
Ünlü şarkıcı, Amsterdam’daki konserinde ‘Halo’ şarkısına başlamadan önce kısa bir konuşma yaptı ve “Bu şarkımı Türkiye’de hayatını kaybeden herkese adıyorum” dedi

Türkiyenin yanındayız

Joan Baez“Türkiye’deki arkadaşlarım, Türkiye’deki konserlerimi iptal etme kararı aldım. Onca zamandır savaş bölgelerine, diktatörlük rejimine sahip ülkelere, sivil arbedelerin yaşandığı yerlere gittim. Ama bugünün Türkiye’sindeki gibi beklenmedik ve çok büyük tehlike gibisini gördüm mü emin değilim. Aktivist meslektaşlarıma bile ne kadar kararlı olsalar da önermem; kendimi, grubumu ve ekibimi Türkiye’de yükselen kâbusun içine sokamam. Umarım acı çekmeden ve barbarca cezalar almadan birlikte şarkı söyleriz.”

Türkiyenin yanındayız

 

Muse
Son olaylar ışığında Türkiye konserimizi iptal etmek zorunda kaldık. Özür dileriz. Hayranlarımızla gelecekte buluşmayı umuyoruz.

Max Carver
Dualarım Türkiye için. Ne kadar korkutucu olduğunu ancak hayal edebilirim. Düşüncelerim sizinle.

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