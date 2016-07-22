Türk vatandaşı olamadan demokrasi için şehit oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYaşasın Demokrasi HaberleriTürk vatandaşı olamadan demokrasi için şehit oldu
GeriYaşasın Demokrasi Türk vatandaşı olamadan demokrasi için şehit oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yaşasın Demokrasi
Gülden AYDIN
22.07.2016 - 12:24, Son Güncelleme:

Türk vatandaşı olamadan demokrasi için şehit oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türk vatandaşı olamadan demokrasi için şehit oldu

Yeni Şafak gazetesi çalışanı, sanat fotoğrafçısı Mustafa Cambaz, darbe girişimi gecesinde Çengelköy’de askerlerin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi. Ülkesindeki demokrasiyi korumak için sokağa çıkan Cambaz, yıllardır Türk vatandaşı olmak için uğraşıyordu.

Evli ve bir çocuk sahibi sanat fotoğrafçısı Mustafa Cambaz, 15 Temmuz akşamı Çengelköy’deki evinde televizyonda darbe haberleri geçmeye başladığı anda fotoğraf makinesini alıp dışarı çıktı. Çengelköy’de G3 silahlardan atılan iki mermiyle göğsünden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Eşi Semra Cambaz, “Ölüme, uçar gibi, koşar gibi gitti” diyerek anlatıyor: “Darbeci askerlere hesap sorar durumdaydı ama karşısına kanlı katillerin çıkabileceğini tahmin edemedi. Çatışmalar devam ederken telefonda oğluma, Çengelköy Karakolu’nun kurşunlandığını ve kendisinin köşeye sıkıştığını söylemiş. Ben o anda oğluma ‘Baban gitti’ dedim. Ben o an eşimin öleceğini hissettim. O telefon konuşması aslında bir veda konuşmasıydı. O anda gerçekten eşim vurulmuş, hastaneye kaldırmışlar.”

30 YILDIR TÜRKİYE’DE
Sonrasını 25 yaşındaki oğlu Abdullah şöyle anlatıyor: “Telefonu çalıyor ama açılmıyordu. En sonunda bir kadın açarak babamın Çengelköy Hastanesi’nde olduğunu söyledi. Oradan başka hastaneye sevk etmişler. İki tane hastane adı verdi bana. Hangisinde olduğunu veya durumunun nasıl olduğunu bilmiyorlardı. Bu arada babam vatansız. 30 yıldır burada evli, 25 yaşında çocuğu var, vatanı için canını verecek ama kimliği yok... Listede o yüzden adı olmayabilir, kimliksiz adamın adını nereden bilecekler? Baktım listeye, adını görmedim. Morgda ve yoğun bakımda insanlar olduğunu söylediler. Morgdakine baktılar, o değilmiş. Sabah 05.30’da yoğun bakımdan cesedi çıktı. İki G3 kurşunu kalbinin altından girip ciğerlerini parçalamış.” Cambaz’ın çalıştığı Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, Twitter hesabından duyurdu Mustafa Cambaz’ın şehit olduğunu: “Şehidimiz Mustafa Cambaz’ın son mesajı: ‘Başkomutan Erdoğan’ın isteği ve emriyle sokağa çıkıyoruz’.”

ULU CAMİLERİ FOTOĞRAFLAMIŞTI
Mustafa Cambaz’ın cenazesi 17 Temmuz Pazar günü önce Topkapı Albayrak Holding binasına getirildi. Mesai arkadaşlarından helallik alındı. Ardından dua ve tekbirler eşliğinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii’ne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından naaşı Çengelköy Mezarlığı’nda defnedildi. Mustafa Cambaz, Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı’nca Türkiye’deki bütün ulu camilerin fotoğraflarını çeken bir sanatçıydı. Yeni Şafak’ta 18 yıldır birlikte çalıştığı Abdullah Muradoğlu, Cambaz’ı yazısında şöyle anlatıyordu: “Bilahare Yunanistan hükümeti tarafından vatandaşlıktan çıkarılan Mustafa’nın en büyük arzusu, Türk vatandaşı olabilmekti. Bunun için yıllarca çok uğraştı, didindi. Mustafa kendi derdiyle başkalarını meşgul edecek, maruz kaldığı durumdan şikâyetçi olacak karakterde biri değildi. Tam tersine girdiği ortamlara neşe dağıtan bir kardeşimizdi. Vatandaş olabilmek için o kadar çırpınmasına rağmen bir gün bile bu devletten şikâyet ettiğini görmedim. Bu ülkede yaşamayı benimsemiş, mesleğini sanki bu ülkede doğmuş gibi, bir an için bile olsa geçicilik duygusu taşımadan icra ediyordu.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle