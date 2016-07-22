Televizyona bağlanıp ‘TSK’nın desteklemediği hareket’ dedi

Aslında istihkâm sınıfından olan Orgeneral Ümit Dündar, 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye’nin kaderini değiştiren bir rol oynadı. Darbecilerin kontrol altına aldığı Ankara’dan gelen emirler arasındaki çelişkiyi zamanında fark eden Orgeneral Dündar, kısa süre içinde bütün komutanların darbeciler tarafından alıkonulduğunu öğrendi. Kendisine, “Bizim safımıza geç” çağrısı yapıldığı halde bunu reddetti ve önce İstanbul Valisi, ardından da hükümetle temasa geçti. Dündar’ın hükümete yaptığı bilgilendirme sayesinde MİT, emniyet ve darbe karşıtı olan subaylara ulaşıldı.

Kara Kuvvetleri’ne bağlı dört ordudan biri olan 1. Ordu’nun komutanlığı İstanbul’un Anadolu Yakası’ndaki Selimiye Kışlası’nda bulunuyor.

CUMHURBAŞKANI’NI İSTANBUL’A DAVET ETTİ

Dündar darbe girişiminin olduğu gece 00.51’de A Haber’e telefonla bağlanarak “Bu hareket TSK’nın desteklemediği, küçük bir grubun meydana getirdiği bir hareket. Sayın Valimiz ve emniyet birlikleriyle gerekli tedbirleri alıyoruz. Endişe edici bir durum yok” dedi. Ardından korgeneral, tümgeneral düzeyinde birçok komutan NTV kanalına telefonla bağlanarak darbe girişimine karşı açıklamalar yaptı. Cuntanın boyutları ve tehlike konusunda çok önemli bilgiler edinildi. Genelkurmay Başkanı ile Kuvvet Komutanları’nın darbecilerin elinde olduğu gerçeğinden yola çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Orgeneral Dündar’ı Genelkurmay Başkanvekili olarak atadı. Dündar, başta 1. Ordu olmak üzere yurt çapındaki cuntaya katılmayan birlikleri harekete geçirdi. Orgeneral Dündar, öncelikle İstanbul Atatürk Havalimanı’nda kontrolü geri aldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı İstanbul’a davet etti. Erdoğan’ın Marmaris’ten ayrılması ve İstanbul’a gelmesi darbe karşıtı operasyonu hızlandırdı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Dündar’ın o gece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayıp “Sayın Cumhurbaşkanım, siz meşru Cumhurbaşkanısınız. Size bağlıyım. Ankara’ya gitmeyin. İstanbul’a gelin, ben sizin güvenliğinizi sağlarım” dediğini yazdı. Orgeneral Dündar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan hızlı hareket etmesini istemişti. Erdoğan, hareket ettikten sonra darbeciler Cumhurbaşkanı’nın kaldığı oteli bastı. Ancak Erdoğan’ın elini çabuk tutması darbecilerin planını bozdu.

STRATEJİ VE PLANLAMA

Kara Harp Okulu’nu 1975’te bitiren Orgeneral Dündar, İstihkâm Okulu’ndan teğmen rütbesiyle mezun olmuştu. 1985’te Kara Harp Akademisi’ni bitirip kurmay subay olan Dündar, 2001’de tuğgeneral oldu. 2005’te tümgeneral, 2009’da korgeneral ve 2013’te orgeneral rütbesine atanan Dündar, o yıl önce 3., ardından 2015’te de 1. Ordu Komutanlığı görevine getirilmişti. Orgeneral Dündar’ın askeri kariyeri, lojistik, strateji ve planlama konularında yoğunlaştı.

(Ankara Büro)