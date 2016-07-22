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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yaşasın Demokrasi
22.07.2016 - 17:23, Son Güncelleme:

Spor dünyası darbeye karşı

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Spor dünyası darbeye karşı

Spor dünyasının darbe girişimine karşı yorumları...

ARDA TURAN

“Simdi siz ‘Yalaka’ dersiniz, deyin! Hayatı boyunca devletin hiç bir kurumundan bir şey istememiş biri olarak yazıyorum. Hastalandık aradın, üzüldük aradın, sevindik aradın, Allah’ın selamını gönderdik aradın, dünyanın her yerinde sahip çıktın. Sizinle konuşurken siz bile demedik, abilik yaptınız her şartta bize! Sahip çıktınız! Bugün sizin için zor günse bugün yanındayız efendim! Ben inanıyorum ki bu ülkeyi yeniden birleştirecek, insanları toparlayacaksınız. Allah iki cihanda sizi mutlu etsin. Benim vicdanımdaki vefa sevgiyle! Benim başkomutanım sizsiniz! Her şartta... (futbolcuyum, tarafım var, fikrim var, özgürüm)”
Kaynak: Instagram hesabı

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU

“Türkiye Basketbol Federasyonu olarak dün akşam saatlerinde başlayan kalkışmanın, modern bir demokrasi anlayışıyla yönetilen Türkiye Cumhuriyeti’nde asla kabul edilemeyeceğine ve Türkiye Cumhuriyeti’nde halkımızın iradesi üstünde ve dışında hiçbir güç olmayacağına inanıyoruz. Yüce milletimizin bu önemli günde demokrasiye sonuna kadar sahip çıkacağına güveniyor, bu uğurda mücadele veren tüm kurumlarımıza görevlerinde başarılar diliyoruz.’”

 

RİCARDO QUARESMA

Spor dünyası darbeye karşı

 

“Yaşananları çok yakından takip ettim. Açıkçası televizyondan olayları izlerken strese kapıldım ama Türkiye üçüncü dünya ülkesi değil. Bu yüzden de yapılan darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Türkiye gerçekten çok güçlü ve modern bir ülke.”
Kaynak: Publico gazetesi

 

FENERBAHÇE KALECİSİ ERTUĞRUL TAŞKIRAN

Spor dünyası darbeye karşı

“Bir ablamın eşi polis (Ankara’da), bir ablamın eşi ise asker. Ne askerimden vazgeçerim ne polisimden. Kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışan zalimler kimse önce Allah,  sonra da yüce Türk adaleti cezasını versin. Dün yaşadığımız duyguları, eniştemi aradığımda o telefon her çaldığında ve cevap verilmediğinde yaşadığım duyguları daha kendime tarif edemedim. Buraya daha çok şey yazılır, birileri bir yerlere çekmeye çalışır ama benim derdim ne bir yere yaranmak ne de insanların benim için ‘Adamsın, kralsın’ demesi. Bildiğim tek şey var; o da dün yaşadıklarımızı bir yaşındaki yavruma ileride utanarak anlatacağım. Yüce Allah birliğimizi dirliğimizi daim, evlatlarımızın geleceğini parlak eylesin. Ne mutlu Türküm diyene!”
Twitter hesabı 

 

FENERBAHÇE ASBAŞKANI ŞEKİP MOSTUROĞLU

Spor dünyası darbeye karşı

“Öncelikle aziz milletimize geçmiş olsun diliyorum. Bu cahilce kalkışmaya karşı direnen milletimize şükranlarımı sunuyorum. Şanlı polisimize ve şanlı askerimize; bu kalkışmaya karşı direnen tüm kamu mensuplarına minnetlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten çok karanlık bir süreci çok kısa sürede milletimizin sağduyusuyla aştık. Türkiye uçurumun dibinden döndü. Çağlayan açıklamasında da söylediğimiz gibi biz kulüp olarak Cumhuriyet’in bekası için devletimizin yanında tavır almış bir sivil toplum kuruluşuyuz.”

 

RIDVAN DİLMEN:KÖPRÜNÜN ADI‘ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ’ OLSUN

Spor dünyası darbeye karşı

 

“Bir daha inşallah darbeler olmaz. Çok şükürler olsun ki büyük liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde, özellikle vatandaşlarımızın katkısıyla önlendi. Allah çocuklarımıza, torunlarımıza göstermesin. Şehitlerimize rahmet gazilerimize de sağlıklar diliyorum.Sayın Cumhurbaşkanımızdan ricam olacak. Boğaziçi Köprüsü’nün adının Şehitler Köprüsü olarak değişip tarihe geçmesini rica ediyorum.” 

 

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

“Bugün akşam saatlerinde başlayan askeri kalkışmanın, modern bir demokrasiyle yönetilen Türkiye Cumhuriyeti’nde asla kabul edilemez olduğuna ve Türkiye Cumhuriyeti’nde halkımızın iradesi üstünde bir güç olamayacağına inanıyor, bugünün demokrasiye inanma ve sahip çıkma günü olduğunu tüm benliğimizle haykırıyoruz.”

Twitter 

** BeşiktaşYaşasın demokrasi, darbeye hayır 

** Fenerbahçe: Demokrasimizin her zaman yanındayız, darbeye hayır

** Galatasaray: Demokrasinin yanındayız, darbeye hayır

** Trabzonspor: Demokrasimize yapılan her türlü darbe girişiminin karşısındayız. Devletimizin ve milletimizin daima yanındayız.

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