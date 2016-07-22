Ölümü sıradışı gelişmeleri deşifre etti
Cuntacı askerlerin darbe girişiminin başarısız olmasının en önemli nedeni, yaptıkları planın istedikleri gibi yürümemesi oldu. Bunda da iki komutanın ve iki astsubayın rolü büyük. Ankara ve İstanbul’da sergiledikleri kahramanca tavırlarla darbenin seyrini değiştirdiler.
Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz saat 21.00 sularında Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Genelkurmay Karargâhı’nda enterne edilmek istendi.
Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın
Bu sırada Kara Kuvvetleri Komutanı Koruma Astsubayı Topçu Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın, bu duruma müsaade etmedi ve ateş açtı. Bu nedenle çatışma çıktı. Bu çatışma sırasında açılan ateş, dışarıda rutin görevde olan polisin dikkatini çekti ve TSK içinde sıradışı gelişmeler yaşandığı bu sayede deşifre oldu. Başçavuş Aydın, ne yazık ki Genelkurmay Karargahı’nın içinde darbeci askerler tarafından şehit edildi.
(Ankara Büro)
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