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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yaşasın Demokrasi
Serkan OCAK
22.07.2016 - 15:19, Son Güncelleme:

O gece Kılıçdaroğlu neler yaşadı?

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O gece Kılıçdaroğlu neler yaşadı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘darbe girişimi’nin olduğu dakikalarda Ankara’dan İstanbul’a uçuyordu. Yanında da Hayati Yazıcı vardı. Uçak, Atatürk Havalimanı’na inince olaylardan haberdar oldu. Ankara’ya dönmek istedi. Ancak havalimanı ve köprüler kapanmıştı. O gece neler yaşadığını Kılıçdaroğlu’nu evinde ağırlayan Bakırköy Belediyesi Başkanı Bülent Kerimoğlu anlattı.

21.50

THY’nin Ankara-İstanbul uçağında ön sırada, 1-a’da yerini aldı CHP lideri. Yanında da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyesi Hayati Yazıcı vardı. Uçak henüz havadayken köprüler kapatılmış, tanklar Atatürk Havalimanı’nın girişini tutmuştu. Kılıçdaroğlu’nu karşılamaya gelen partililer VIP salona güçlükle ulaşabilmişlerdi.

23.00

Uçağın tekerlekleri 10.30 yerine 11.00 sularında piste değdi. Basın danışmanı Okan Konuralp hostesin uyarılarına rağmen uçak park etmeden Kılıçdaroğlu’nun yanına giderek durumu anlattı. Ancak Kılıçdaroğlu bunun bir espri olduğunu sandı. İşin ne kadar ciddi olduğunu anlayınca da ilk tepkisi 1-b’de oturan Hayati Yazıcı’ya oldu: “Darbeye karşıyız Hayati Bey...”

23.10

Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı’nın VIP bölümüne geçti. Kendisini bekleyen 20-25 kadar partili ile konuştu. İlk talimatlarını orada verdi. “Darbenin nasıl şekilleneceğini bilmiyoruz ancak her koşulda biz darbeye karşıyız, kabul etmiyoruz. Demokrasinin yanındayız, bunu tüm teşkilata, parti örgütlerinize ve çevrenize iletin...”

Kılıçdaroğlu, hemen Ankara’ya, Meclis’e dönmek istedi. Ancak havalimanının kapalı olduğunu söylediler. “Karayoluyla gidelim” dedi. Ancak Boğaz’larda asker bekliyor, geçit vermiyordu. Kılıçdaroğlu’nun otelde kalması da ‘güvenli’  bulunmadı. O anda Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, genel başkanı evine davet etti.

23.20

Kılıçdaroğlu, Yeşilyurt’taki Kerimoğlu’nun evine gitmek üzere havalimanından ayrıldı.

Önce basın açıklaması

23.30

Eve gelir gelmez CHP lideri, Kerimoğlu’ndan kâğıt kalem istedi. Basın danışmanı Konuralp ile birlikte kısa, öz bir basın bildirisi hazırladı. Bu açıklama 5 dakika içinde medya kuruluşlarına iletildi. Kısa metinde şunlar yazılıydı: “Bu ülke darbelerden çok çekmiştir. Aynı sıkıntıların yeniden yaşanmasını istemiyoruz. Cumhuriyet’e ve demokrasimize sahip çıkıyor; inancımızı eksiksiz bir şekilde koruyoruz. Herkes çok iyi bilmeli ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak, parlamenter demokrasimizin vazgeçilmezi olan yurttaşlarımızın özgür iradesine bağlıyız.”

 

‘MECLİS’E GİDİN’ TALİMATI

O gece Kılıçdaroğlu neler yaşadı

 

00.45

Kılıçdaroğlu, basın açıklamasının ardından sürekli telefonla görüştü. Genel başkan yardımcılarıyla, grup başkanvekilleriyle görüştü. Kendisini arayan milletvekillerine talimatı netti: “Meclis’e gidin...” Bir ara Meclis Başkanı İsmail Kahraman aradı. Kendisiyle kısa bir görüşme yaptı. Darbeye karşı olduğunu yineledi.

01.30

Kerimoğlu’nun verdiği bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım, Kılıçdaroğlu’nu aradı. CHP Genel Başkanı, demokrasiye olan bağlılığını ve CHP’nin darbelere karşı net bir tutumunun olduğunu, Cumhuriyet’e ve demokrasiye sonuna kadar bağlı olduğunu söyledi.

02.30

Meclis’in bombalandığını öğrendiği an Kılıçdaroğlu çok üzüldü. Ev sahibi Kerimoğlu, o dakikayı şöyle anlatıyor: “Ben bir hekimim. Zaten darbe girişiminden dolayı duyduğu bir üzüntü vardı. Ancak Meclis’in bombalandığı an kendisi de çok fazla üzüldü. Televizyonun karşısında oturuyordu. Genelde çok konuşan biri değil zaten. Bombalama esnasında Meclis’te olan bir CHP’li vekille konuştu. Ne kadar üzüldüğünü o zaman anladım. “Sizlerin bir şeyi yok değil mi?” diye sordu. “Meclis’ten ayrılmayın” dedi.

07.30

Kılıçdaroğlu, sabaha kadar gelişmeleri televizyonlarda takip etti. Üzüntülü ve suskundu. Oturduğu koltukta bir ara sadece gözlerini dinlendirebildi. Aklında sadece Ankara’ya ulaşmak vardı. O sırada Meclis Başkanı Karahan yeniden aradı. Meclis’te genel kurul yapılacağını, kendisini de Meclis’e beklediklerini iletti. Kılıçdaroğlu “Orada olacağım” diyerek telefonu kapattı. Koruma müdürüne sabah uçaklarını sordu. Yine aynı cevabı aldı:. Uçaklar kalkmıyordu. Karayolunu sordu. Köprüler hâlâ açılmamıştı...

TEKNEYLE GEÇTİ

10.30

Kılıçdaroğlu’nun Ankara’ya gidebilmesi için formüller aranıyordu. Tekne ile Anadolu Yakası’na geçme planları yapıldı. Bir tanıdığın teknesi ayarlandı. Kılıçdaroğlu Bakırköy’den saat 10.30’da Pendik Marina’ya doğru hareket etti. 12.00 sularında da Pendik’ten bir otomobille Ankara’ya gitti. Genel Kurul başladığında CHP lideri koltuğunda yerini almıştı.

 

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