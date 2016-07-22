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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yaşasın Demokrasi
Serkan OCAK
22.07.2016 - 15:34, Son Güncelleme:

Ne kaçmak ne de teslim olmak

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Ne kaçmak ne de teslim olmak

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, darbe girişiminin olduğu gece ailesiyle birlikte Diyarbakır’daki evindeydi. İki günlüğüne dinlenmek için buraya gelmişti. O geceki anormalliği, ilk olarak eşi Başak Demirtaş’tan öğrendi. Darbe girişimi olduğu anlaşılınca aklından şunları geçirdi: “Beni de almaya gelebilirler. Çocuklarımı can güvenliği için komşuya bırakırım. Kaçmam, irademi teslim etmem...” Demirtaş, o gece neler yaşadıklarını Hürriyet’e anlattı.

HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, darbeyi öğrendiği ilk dakikada buna karşı çıktığını belirterek, o uzun gecenin detaylarını şöyle anlattı:

BU BAŞKA BİR ŞEYDİ

“İki günlüğüne eve geçmiştim, yanımda eşim ve çocuklarım vardı. Eşim sosyal medyadan haberleri okuyordu. Bir anormallik olduğunu anladı, ‘Kaza gibi bir şey yaşanmış, köprüyü kapatmışlar galiba’ dedi. İlk gördüğüm görüntüler askerin köprüyü kapatmasıydı. Fotoğrafta askerleri görünce anlam veremedim. Askerlerin yetkisinde olan bir yer değil, Boğaz Köprüsü’nü kapatmaya hakları yok. ‘Bu kaza değil başka bir şey’ dedim. Köprüye bir saldırı var sandım. Aklıma ilk gelen darbe olmadı. Ancak bir anormallik olduğu anlaşılıyordu. Polisleri görmeyince iyice şüphelendim. Çünkü polisin üstesinden gelemeyeceği bir durum olduğu zaman asker devreye girer. Bu başka bir şeydi...”

SOSYAL MEDYADAN ANLADIK

“Hemen haberleri takip etmeye başladım. Zaten çok sürmedi, 15 dakika, yarım saat içinde bunun bir ‘darbe girişimi’ olabileceği söylentileri çıkmaya başladı. Sosyal medyada yayıldı. Milletvekili arkadaşlarımla görüştüm. Ankara ve İstanbul’da onlar da anormallik olduğunu ve alçak uçuş yapan uçak sesleri duyduklarını söylediler. Bir müddet sonra bir ordu hareketliliği olduğunu anladık. Başbakan’ın açıklamasından önce... Ve bazı sosyal medya hesapları ‘Ordu darbe girişiminde bulundu’ diye haber geçince emin olduk. Milletvekilleriyle görüştüm. Ankara ve İstanbul’da bulunan vekillerden bilgi aldım.”

EVDE KALDIM

“Diyarbakır il başkanıyla görüştüm. Diyarbakır’da bır anormallik olmadığını söylediler. İzmir il başkanıyla görüştüm. Orada da  bir anormallik yoktu. Sonra Ankara, İstanbul dışında bir anormallik olmadığını anladım. İlk saatten sonra zaten Başbakan’ın açıklamasıyla gelişmeleri takip etmeye başladım. Hep evimde kaldım. Diyarbakır Belediye Başkanı da eve geldi. Bazı milletvekilleri ‘başka bir yere nakletmeyi’ düşündü. Ancak ‘Hayır, evde kalacağım’ dedim.”

DARBE KARŞITI AÇIKLAMA

“Sonra korumalar geldi. Zaten evin etrafında polisler nöbet tutuyordu. Milletvekillerimiz hükümetle temasa  geçtiler AK Parti vekillerinden bilgi aldık. Kanaat verdiler. ‘Bir darbe girişimi olduğunu ve kontrol altına almaya çalıştıklarını’ söylediler. Ben de hemen parti  yönetimiyle telefon görüşmeleri yaptım. Sonra hemen yazılı bir açıklama hazırladık ve darbeye karşı tutumumuzu açıkladık. Açıklamayı bütün parti yönetimine gönderdik. Herkes ‘darbe karşıtı’ açıklama yapmak konusunda hemfikirdi.”

UÇAKLAR KALKMIYORDU

“Ertesi gün Meclis Başkanı’nı aradım. Beni aramış ancak ulaşamamış. Hem dayanışma duygularımızı hem de Meclis’in bombalanmış olmasından dolayı ‘geçmiş olsun’ dileklerimi ilettim. Zaten Meclis’i olağanüstü toplantıya davet etmişti. Ancak Diyarbakır’dan uçuşlar yoktu. Kendisine bu nedenle katılamayacağımı anlattım. HDP grubunun oturuma katılıp konuşma yapabileceğini belirttim. Kendisi de bunu kürsüden ilan edeceğini, teknik nedenlerle oturuma katılamayacağımı söyleyeceğini belirtti. Düşüncelerimizin kürsüden açıklanmasının uygun olacağını belirttim. Diyarbakır’daki basın toplantısı ile de darbe karşıtı tutumu, düşüncelerimi açıkladım ertesi gün.”

HER ŞEYE HAZIRLIKLIYDIM

“Hiç korkmadım. Her şeye hazırlıklıydım. Darbecilerin mesafe kat ederlerse milletvekillerine ve parlamentoya yöneleceklerini düşünüyordum. Kapıma gelirlerse çocuklarımı komşuya gönderebilirdim can güvenliği için ama ben ne kaçmayı ne de onlara teslim olmayı düşündüm. Gelirlerse onların yüzüne ‘darbeci olduklarını ve beni  teslim alamayacaklarını, yakalasalar, gözaltına alsalar bile irademizi onlara teslim etmeyeceğimi’ haykırmayı düşündüm.”

SOKAĞA ÇIKMA ÇAĞRISI...

“Kitleye ‘sokağa çıkma çağrısı yapmayı’ düşündük ama bunun ciddi provokasyon riski taşıdığını da hesapladık. Riskli olduğunu gözlemledik ve vazgeçtik. Darbeciler bir çatışma yaratmak isteyebilirlerdi. Sokağa çıkan kitleleri karşı karşıya getirmek isteyebilirlerdi. Kaos yaşanmasından çekindiğimiz için HDP’nin kendi kitlesiyle sokağa o gece çıkmasının bir çatışma yaratmak isteyenlerin ekmeğine yağ süreceğini düşündük. Ama her şartta darbeyi yenme kararı aldık. Sabah milletvekillerimizi parlamentoya yönlendirdik. ‘Parlamentoya, demokrasiye sahip çıkma adına ne gerekiyorsa biz de yapacağız’ kararı aldık.”

 

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