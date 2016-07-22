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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA BÜRO
22.07.2016 - 16:47, Son Güncelleme:

Milli mutabakat meclisi haykırdı

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Milli mutabakat meclisi haykırdı

Mecliste ortak demokrasi ve birlik vurgusu: TBMM Genel Kurulu, darbe girişiminin hemen ertesinde cumartesi günü olağanüstü toplandı. Tüm siyasi parti liderlerinin ve çok sayıda izleyicinin yer aldığı oturumda yapılan demokrasi ve birlik vurgusu dikkat çekti.

Dört parti temsilcilerinin ortak imza attığı metinle darbe girişimine, ortak bir dille karşı duruldu. Şehitler için saygı duruşu ile açılan oturum, daha sonra İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın salona giren Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı anons etmesiyle milletvekillerinden yoğun alkış alması oturumun en dikkat çeken anı oldu. Siyasi parti liderlerinin konuşmalarıyla demokrasi vurgusu yaptığı oturumda okunan ortak bildiride de özetle şu mesajlar verildi...

"Bizler aziz milletimizin kendisine milli iradeye, devletimize, özellikle millet iradesinin temsilcisi olan vekillere ve Gazi Meclis’e yönelik darbe girişimini ve Meclise yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz. Milletimiz bütün dünyaya örnek olacak şekilde darbenin karşısında durmuş ve kanlı girişim engellenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’ni canı pahasına koruyan bu aziz millet her türlü övgüyü hak etmektedir. Bu uğurda canlarını veren şehitlerimize milletçe minnettarız ve onları asla unutmayacağız. Tek yürek, tek vücut olarak Meclisimiz darbeye karşı haysiyetli duruşu sergilemiştir. Darbecilere gereken cevabı, dünyaya gereken mesajı vermiştir. TBMM’nin darbe girişimine karşı sergilediği kararlılık, demokrasinin daha da yerleşmesi açısından son derece değerlidir. TBMM milletin demokrasiye sarsılmaz inancını yansıtmayı sürdürecektir. Meclis’te bulunan siyasi grupların darbe girişimine, ortak bir dille karşı durmaları tarihidir ve tarihe geçecektir. Ortak tavır ve ortak dil milli iradeyi daha da güçlendirecektir. TBMM tek yürek halinde görevinin başındadır. Dört parti olarak farklı görüşlerimiz olsa da hepimiz tüm milletvekillerimizle, teşkilatlarımızla milli iradenin yanındayız, sahip çıkıyoruz. Milletimiz müsterih olsun. Milletin Meclisi ve milletvekilleri milletin emanetini yere düşürmemiş ve düşürmeyecektir. TBMM’ye yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Demokratik tepki sınırlarını aşan, ülkemize yakışmayan şiddet eğilimlerden uzak durulmasını istiyoruz.”

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