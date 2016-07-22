Meydanlarda darbe öfkesi

VATAN CADDESİ:

15 Temmuz akşamı cuntacı askerlerin hedefleri arasındaki yerlerin başında Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü vardı. Halkın kendi araçlarıyla tank geçişine kapattığı Vatan Caddesi, demokrasi mitinginin yapıldığı alanlardan birisi. 15 Temmuz’dan itibaren her akşam burada toplanan halk sabaha kadar nöbet tutuyor ve darbeyle ilgili şunları söylüyor...

HALK ÜLKENİN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Metin Eren-Cami imamı:



“Arkadaşlara Boğaziçi Köprüsü’nün askerler tarafından kapatıldığı mesajı geldi. Ne olduğunu anlamadık. Bir arkadaşımız ‘Bunlar darbe yapmasın!’ dedi. Biz de güldük. Çünkü bugünün Türkiyesinde böyle bir şey beklemiyorduk. Sonra darbe girişimi olduğunu öğrendik. Bu darbenin öncekilerden farkı şu oldu: Halk darbeyi yapanlara darbe yaptı. Bu darbeye karşı çıkanlar silahsız, teçhizatsız olarak tankların üzerine çıktı. O insanlar bir ülkenin, bir milletin kaderini değiştirdiler. Bugün burada bulunmamız kimsenin yaşam tarzını tehdit etmez. Yaşam tarzı meselesinde endişelenmeye gerek yok. Çünkü Allah, ‘Dinde zorlama yoktur’ der.”

TEHLİKEYİ ATLATTIK

Mehmet Beşir Unlu-Esnaf:



“1980 darbesini de gördüm. O zamanlar bilinçsizdik. Eskiden köylere bir asker gelirdi. 10 kişiyi koyun sürüsü gibi toplayıp götürürdü. Şimdi 10 asker gelse bir kişiyi götüremez. Halk bilinçlendi. Bu bilinçlenme de darbeyi engelledi. Dolayısıyla bundan sonra hiçbir şey olmaz. Tehlikeyi atlattık.”

TAKSİM:





Darbeci askerlerin kontrol altına almak istediği bölgelerden biri Taksim Meydanı’ydı. O geceden sonra Taksim’de her gece binlerce insan toplanıyor. Meydandan Türk bayrakları eşliğinde sık sık tekbir sesleri yükseliyor. Darbe girişimi sırasında hayatını kaybedenler için bir de anı defteri konuldu. Demokrasi mitingine katılan vatandaşlar darbe girişimi sırasında yaşadıklarını yazıyor. Toplananların darbe girişimi ile ilgili görüşleri ise şöyle:

ÜSTEĞMEN AĞLIYORDU

HASAN KORUR-İŞÇİ:



“15 Temmuz akşamı darbeyi önlemek için sokağa çıktım. Bu akşam da demokrasi için Taksim’e geldim. Darbe girişimini öğrendikten sonra İstanbul AK Parti İl Binası önüne gittim. Buraya gelen tankları güçlükle engelledik. Daha sonra Taksim’e geldim. Taksim Meydanı’nda askerler vardı. Yaklaşık 25-30 civarında asker ile birkaç üsteğmen Taksim Anıtı’nın önünde toplanmıştı. Biri ile konuşup silahlarını bırakmalarını istedim. Pişmanlık duyan üsteğmenin gözünden yaşlar geliyordu. Ancak şokta olduğu için ne yapacağını da bilmiyordu. O sırada bir vatandaş silahını almaya çalıştı. Üsteğmen ateş etti. Birkaç kişi yaralandı. Fakat her şeye rağmen askeri engellemeyi başardık. O gün yaşadıklarımızı anı defterine yazdım. Bugün Taksim’e demokrasiye sahip çıkmak için geldik.”



MEYDANLARI TERK ETMEYECEĞİZ

LEYLA UĞUR-EV KADINI:



“Evde uyuyordum. Kızım beni uyandırarak, ‘Anne, darbe girişimi var’ dedi. Şok içindeydim. İnanmadım. O gün çok kötü şeyler olacağını biliyorduk. Ancak her şeye rağmen sokağa çıkmalıydık. Cumhurbaşkanı konuştuktan hemen sonra sokağa çıktık. Halkın sokağa çıkmasıyla darbe girişimi püskürtüldü. 15 Temmuz’dan beri meydanlardayız. Bugün de bütün ailemle beraber Taksim’e geldik. Buradayız ve sonuna kadar da burada olacağız,

bunu herkes bilsin.”

DİĞER MİTİNG ALANLARI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ:





15 Temmuz gecesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) darbeci askerler tarafından kontrol altına alınmak istendi. Polis ve askerler arasında çıkan çatışma sonucu İBB önünde toplanan birçok sivil vatandaş hayatını kaybetti. Darbe girişiminin engellenmesinden sonra her gece Saraçhane’de miting yapılıyor.



KIZILAY MEYDANI:







15 Temmuz’daki darbe girişiminden sonra darbeye karşı sokağa çıkan Ankaralılar, Kızılay Meydanı’nı doldurdu. Türk bayrağı ile yapılan protestolarda darbe karşıtı sloganlar atıldı.

KONAK:







İzmir’de 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimine karşı vatandaşların demokrasi nöbetinin merkezi Konak Meydanı oldu. Vatandaşlar özellikle, Gündoğdu Meydanı, Aliağa, Selçuk, Buca, Menderes, Kemalpaşa, Karabağlar gibi ilçelerde sokaklara çıktı.

KISIKLI:





Darbenin püskürtülmesi için vatandaşların adeta korumaya aldığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Üsküdar Kısıklı’da bulunan evi de demokrasi nöbetinin tutulduğu yerlerden.