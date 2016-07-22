Meydanlarda darbe öfkesi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYaşasın Demokrasi HaberleriMeydanlarda darbe öfkesi
GeriYaşasın Demokrasi Meydanlarda darbe öfkesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yaşasın Demokrasi
İdris EMEN
22.07.2016 - 17:33, Son Güncelleme:

Meydanlarda darbe öfkesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Meydanlarda darbe öfkesi

Türkiye’ye kâbus yaşatan darbe girişimi sonrasında halk sokağa çıktı. Yurt genelinde darbeye karşı demokrasi mitingleri yapılmaya başladı. Halk, “Darbeler halkın iradesini yok saymaktır. Bir daha darbe girişimi olmaması için meydanlardayız” diyor. İşte demokrasi mitinglerinin yapıldığı belli başlı yerler ve önemi...

VATAN CADDESİ:

15 Temmuz akşamı cuntacı askerlerin hedefleri arasındaki yerlerin başında Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü vardı. Halkın kendi araçlarıyla tank geçişine kapattığı Vatan Caddesi, demokrasi mitinginin yapıldığı alanlardan birisi. 15 Temmuz’dan itibaren her akşam burada toplanan halk sabaha kadar nöbet tutuyor ve darbeyle ilgili şunları söylüyor...

 

Meydanlarda darbe öfkesi

 

HALK ÜLKENİN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ
Metin Eren-Cami imamı:

“Arkadaşlara Boğaziçi Köprüsü’nün askerler tarafından kapatıldığı mesajı geldi. Ne olduğunu anlamadık. Bir arkadaşımız ‘Bunlar darbe yapmasın!’ dedi. Biz de güldük. Çünkü bugünün Türkiyesinde böyle bir şey beklemiyorduk. Sonra darbe girişimi olduğunu öğrendik. Bu darbenin öncekilerden farkı şu oldu: Halk darbeyi yapanlara darbe yaptı. Bu darbeye karşı çıkanlar silahsız, teçhizatsız olarak tankların üzerine çıktı. O insanlar bir ülkenin, bir milletin kaderini değiştirdiler. Bugün burada bulunmamız kimsenin yaşam tarzını tehdit etmez. Yaşam tarzı meselesinde endişelenmeye gerek yok. Çünkü Allah, ‘Dinde zorlama yoktur’ der.”

 

Meydanlarda darbe öfkesi

 

TEHLİKEYİ ATLATTIK
Mehmet Beşir Unlu-Esnaf:

“1980 darbesini de gördüm. O zamanlar bilinçsizdik. Eskiden köylere bir asker gelirdi. 10 kişiyi koyun sürüsü gibi toplayıp götürürdü. Şimdi 10 asker gelse bir kişiyi götüremez. Halk bilinçlendi. Bu bilinçlenme de darbeyi engelledi. Dolayısıyla bundan sonra hiçbir şey olmaz. Tehlikeyi atlattık.”

 

TAKSİM:

Meydanlarda darbe öfkesi

 

Darbeci askerlerin kontrol altına almak istediği bölgelerden biri Taksim Meydanı’ydı. O geceden sonra Taksim’de her gece binlerce insan toplanıyor. Meydandan Türk bayrakları eşliğinde sık sık tekbir sesleri yükseliyor. Darbe girişimi sırasında hayatını kaybedenler için bir de anı defteri konuldu. Demokrasi mitingine katılan vatandaşlar darbe girişimi sırasında yaşadıklarını yazıyor. Toplananların darbe girişimi ile ilgili görüşleri ise şöyle:

ÜSTEĞMEN AĞLIYORDU
HASAN KORUR-İŞÇİ:

“15 Temmuz akşamı darbeyi önlemek için sokağa çıktım. Bu akşam da demokrasi için Taksim’e geldim. Darbe girişimini öğrendikten sonra İstanbul AK Parti İl Binası önüne gittim. Buraya gelen tankları güçlükle engelledik. Daha sonra Taksim’e geldim. Taksim Meydanı’nda askerler vardı. Yaklaşık 25-30 civarında asker ile birkaç üsteğmen Taksim Anıtı’nın önünde toplanmıştı. Biri ile konuşup silahlarını bırakmalarını istedim. Pişmanlık duyan üsteğmenin gözünden yaşlar geliyordu. Ancak şokta olduğu için ne yapacağını da bilmiyordu. O sırada bir vatandaş silahını almaya çalıştı. Üsteğmen ateş etti. Birkaç kişi yaralandı. Fakat her şeye rağmen askeri engellemeyi başardık. O gün yaşadıklarımızı anı defterine yazdım. Bugün Taksim’e demokrasiye sahip çıkmak için geldik.”

MEYDANLARI TERK ETMEYECEĞİZ
LEYLA UĞUR-EV KADINI:

“Evde uyuyordum. Kızım beni uyandırarak, ‘Anne, darbe girişimi var’ dedi. Şok içindeydim. İnanmadım. O gün çok kötü şeyler olacağını biliyorduk. Ancak her şeye rağmen sokağa çıkmalıydık. Cumhurbaşkanı konuştuktan hemen sonra sokağa çıktık. Halkın sokağa çıkmasıyla darbe girişimi püskürtüldü. 15 Temmuz’dan beri meydanlardayız. Bugün de bütün ailemle beraber Taksim’e geldik. Buradayız ve sonuna kadar da burada olacağız,
bunu herkes bilsin.”

DİĞER MİTİNG ALANLARI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ:

Meydanlarda darbe öfkesi

15 Temmuz gecesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) darbeci askerler tarafından kontrol altına alınmak istendi. Polis ve askerler arasında çıkan çatışma sonucu İBB önünde toplanan birçok sivil vatandaş hayatını kaybetti. Darbe girişiminin engellenmesinden sonra her gece Saraçhane’de miting yapılıyor.

 

KIZILAY MEYDANI:

Meydanlarda darbe öfkesi



15 Temmuz’daki darbe girişiminden sonra darbeye karşı sokağa çıkan Ankaralılar, Kızılay Meydanı’nı doldurdu. Türk bayrağı ile yapılan protestolarda darbe karşıtı sloganlar atıldı.

 

KONAK:

Meydanlarda darbe öfkesi



İzmir’de 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimine karşı vatandaşların demokrasi nöbetinin merkezi Konak Meydanı oldu. Vatandaşlar özellikle, Gündoğdu Meydanı, Aliağa,  Selçuk, Buca, Menderes, Kemalpaşa, Karabağlar gibi ilçelerde sokaklara çıktı. 

KISIKLI:

Meydanlarda darbe öfkesi

Darbenin püskürtülmesi için vatandaşların adeta korumaya aldığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Üsküdar Kısıklı’da bulunan evi de demokrasi nöbetinin tutulduğu yerlerden. 

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle