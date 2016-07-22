Keşke varlığımızla bu dünyayı hak edebilseydik

Oyuncu Tuba Büyüküstün, Instagram hesabından verdi mesajını. “Keşke sevmek, nefret etmekten daha kolay olsaydı insanoğlu için, övmek, hakaret etmekten kolay olsaydı. Keşke birbirimize el uzatmayı, arkamızı dönmekten daha çok benimseseydik, başkalarını yargılamadan önce kendimize dönük olabilmeyi... Hepimiz bir şekilde bu dünyaya geldik, hangi ülke, hangi dil, hangi ırktan olduğumuzu bilmeden, hatta doğmayı bile biz seçmedik. Keşke varlığımızla bu dünyayı, havayı, suyu, güneşi, ağaçları hak edebilseydik” diyen sanatçı şöyle devam etti: “Keşke farklı olmamızın zaten en normal şey olduğunu bilip el ele tutuşabilseydik... Birbirimizi reddetmeye değil, anlamaya çalışabilseydik. Keşke birbirimizi gözümüzü bile kırpmadan öldürmek yerine yaşatmayı seçebilseydik. Niye mi hiçbir şey yazmadım, yorum yapmadım; içim o kadar acıyor ki, o kadar anlamıyorum ki... Ne yazsam o kadar eksik kalacak ki... Bugün dua ettim hepimiz için, yüce Allah insanı affetsin.”









Yıldız Tilbe, “Ülkemizin başı sağ olsun. Allah kötülere fırsat vermesin, birlik ve beraberliğimiz bozulmasın. Allah’ın bu gününe şükürler olsun” dedi.







Gülben Ergen ise mesajını Twitter’dan verenlerdendi. “Bölünmedik, bölünmeyeceğiz”. “Askerin üniformasını giyip ülkeyi kana, korkuya bulayan şerefsizler, birliğimiz karşısında duramayacaklar.”







Mahsun Kırmızıgül, twitter mesajında bu ülkenin darbelerden çok acı çektiğini, her türlü darbeye karşı olduğunu belirtti. Sanatçı, “Bunun adı askerin yönetime el koyması falan değil, düpedüz ihanettir. Bu ülkeyi bu hale getirenlerin Allah belasını versin” dedi.



Nilüfer: “Demokrasiden vazgeçmeyeceğiz. Askerlerimiz, vatandaşlarımız ve polislerimiz hayatını kaybetti. Çok üzgünüz.”



Murat Boz: “Bu alçak darbe girişimi, dili, dini, ırkı, siyasi görüşü fark etmeksizin birbirimize daha sıkı kenetlenmemizin, demokrasinin, insan hak ve özgürlüklerinin, Cumhuriyetimizin ne denli önemli ve vazgeçilmez olduğunu göstermiştir. Daha iyi, birbirimize daha anlayışlı ve fikir ayrılıklarına tahamüllü bir geleceğe adım attığımıza inanıyorum. Yaşasın Türkiye. Yaşasın demokrasi. Yaşasın Cumhuriyet.”

Şahan Gökbakar: “Türkiye’nin seçilmiş Cumhurbaşkanı’na, hükümetine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve 79 milyon vatandaşına yapılmaya çalışılan hain darbe teşebbüsünü lanetliyorum. Bu olay karşısında dimdik duran herkesi kutluyorum. Ülkesi, vatan ve demokrasi savunması için sokaklara çıkan, tankların önüne geçen, meydanları dolduran tüm vatandaşlarımızı alınlarından öpüyor ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.”

Nurgül Yeşilçay: “Bir tarih tekrarı gibi, tekrar yazımı gibi... Tarihsiz, tarifsiz bir şey gibi!”

Bengü: “Kanım dondu; öylece, sessizce izledim... Benim güzel memleketim, vatanım, bayrağım! Bir daha anladım ‘bir’ olmanın ne demek olduğunu... Ve sonra şükrettim; haykırarak, bağıra çağıra... ‘Milletimin istiklal!”







Kutuplaşma son bulsun!

Bir bildiri de Ahmet Mümtaz Taylan, Erdal Beşikçioğlu, Hakan Günday, Sezen Aksu, Teoman gibi 63 ünlü ismin imzasını taşıyor.



15 Temmuz gecesi bir grup askerin gerçekleştirdiği darbe girişimini şiddetle kınıyoruz.

Her türlü darbeye karşıyız ve halkın büyük farklılıklarla, özgürce bir arada yaşaması umudunu taşıyoruz.

İdeolojik ayrım yapmaksızın, toplumun her kesimiyle tek yürek olup direndiğimiz bu antidemokratik girişimden sonra, ülkemizde demokrasi adına yeni ve temiz bir sayfa açılmasını talep ediyoruz.

200’den fazla insanımızın canına mal olan bu acı tecrübenin, toplumsal barışın sağlanması ve hem toplum hem de siyasiler nezdinde kutuplaşmanın son bulması için bir imkân olarak değerlendirilmesini temenni ediyoruz.

Darbe girişimine karşı olduğumuz gibi, sonrasında ortaya çıkan şiddet görüntülerinden de üzüntü duyuyoruz.

Biz namluların baskısından uzak bir siyasal alanın özerkliğine inanıyor; gücünü tüm farklılıklarıyla halktan alan katılımcı demokrasiden yana tavır koyuyor, hukuka ve insan haklarına saygılı, eşitlikçi ve özgürlükçü bir ülke hayali taşıdığımızı ilan ediyoruz.

Aramızdaki fikir ayrılıklarını bir kenara bırakarak, her türlü darbeye karşı demokrasi ve hukukun yanında olduğumuzu bir kez daha belirtiyor ve bu uğurda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz.’

Sivil toplum kuruluşları MÜ-YAP, MÜYORBİR ve bazı sinema birlikleri de beraberlik çağrısı yaptı.

Demokrasimizin yanındayız

Türkiye’nin önde gelen sanatçıları, entelektüelleri darbe girişimine sosyal medyadan ve bildirilerle karşı durdular.

Berrak Tüzünataç’tan Mehmet Aslantuğ’a, Gökçe Bahadır’dan Ali Sunal’a, Melis Birkan’dan Serenay Sarıkaya’ya 100’ün üzerinde sanatçının imza attığı bildiride “Dört darbe yaşamış Türkiye 15-16 Temmuz gecesi yeni bir darbe tehlikesi yaşadı. Darbecilere direnen cesur halkımıza ateş açıldı. 200 insanımızı kaybettik. Darbeciler, hepimizin temsilcilerinin olduğu Meclisimizi 11 kez vurdular. Biz, bu bildiride imzası olanlar, aramızdaki tüm görüş farklılıklarını bir tarafa bırakarak bu korkunç darbeye karşı demokrasimizin yanındayız. Darbeye direnirken hayatlarını kaybeden kahraman insanları saygıyla anıyoruz” denildi.