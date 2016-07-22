Keşke varlığımızla bu dünyayı hak edebilseydik

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYaşasın Demokrasi HaberleriKeşke varlığımızla bu dünyayı hak edebilseydik
GeriYaşasın Demokrasi Keşke varlığımızla bu dünyayı hak edebilseydik
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yaşasın Demokrasi
22.07.2016 - 16:38, Son Güncelleme:

Keşke varlığımızla bu dünyayı hak edebilseydik

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Keşke varlığımızla bu dünyayı hak edebilseydik

Sokağa çıkanlar, tepkisini sosyal medyadan gösterenler, bildiri yayımlayanlar... Sanatçılar, birlik mesajları verdi.

Oyuncu Tuba Büyüküstün, Instagram hesabından verdi mesajını. “Keşke sevmek, nefret etmekten daha kolay olsaydı insanoğlu için, övmek, hakaret etmekten kolay olsaydı. Keşke birbirimize el uzatmayı, arkamızı dönmekten daha çok benimseseydik, başkalarını yargılamadan önce kendimize dönük olabilmeyi... Hepimiz bir şekilde bu dünyaya geldik, hangi ülke, hangi dil, hangi ırktan olduğumuzu bilmeden, hatta doğmayı bile biz seçmedik. Keşke varlığımızla bu dünyayı, havayı, suyu, güneşi, ağaçları hak edebilseydik” diyen sanatçı şöyle devam etti: “Keşke farklı olmamızın zaten en normal şey olduğunu bilip el ele tutuşabilseydik... Birbirimizi reddetmeye değil, anlamaya çalışabilseydik. Keşke birbirimizi gözümüzü bile kırpmadan öldürmek yerine yaşatmayı seçebilseydik. Niye mi hiçbir şey yazmadım, yorum yapmadım; içim o kadar acıyor ki, o kadar anlamıyorum ki... Ne yazsam o kadar eksik kalacak ki... Bugün dua ettim hepimiz için, yüce Allah insanı affetsin.”

Keşke varlığımızla bu dünyayı hak edebilseydik



Yıldız Tilbe, “Ülkemizin başı sağ olsun. Allah kötülere fırsat vermesin, birlik ve beraberliğimiz bozulmasın. Allah’ın bu gününe şükürler olsun” dedi.

Keşke varlığımızla bu dünyayı hak edebilseydik


Gülben Ergen ise mesajını Twitter’dan verenlerdendi. “Bölünmedik, bölünmeyeceğiz”. “Askerin üniformasını giyip ülkeyi kana, korkuya bulayan şerefsizler, birliğimiz karşısında duramayacaklar.”

Keşke varlığımızla bu dünyayı hak edebilseydik


Mahsun Kırmızıgül, twitter mesajında bu ülkenin darbelerden çok acı çektiğini, her türlü darbeye karşı olduğunu belirtti. Sanatçı, “Bunun adı askerin yönetime el koyması falan değil, düpedüz ihanettir. Bu ülkeyi bu hale getirenlerin Allah belasını versin” dedi.

Keşke varlığımızla bu dünyayı hak edebilseydik

Nilüfer: “Demokrasiden vazgeçmeyeceğiz. Askerlerimiz, vatandaşlarımız ve polislerimiz hayatını kaybetti. Çok üzgünüz.”

Murat Boz: “Bu alçak darbe girişimi, dili, dini, ırkı, siyasi görüşü fark etmeksizin birbirimize daha sıkı kenetlenmemizin, demokrasinin, insan hak ve özgürlüklerinin, Cumhuriyetimizin ne denli önemli ve vazgeçilmez olduğunu göstermiştir. Daha iyi, birbirimize daha anlayışlı ve fikir ayrılıklarına tahamüllü bir geleceğe adım attığımıza inanıyorum. Yaşasın Türkiye. Yaşasın demokrasi. Yaşasın Cumhuriyet.”

Şahan Gökbakar: “Türkiye’nin seçilmiş Cumhurbaşkanı’na, hükümetine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve 79 milyon vatandaşına yapılmaya çalışılan hain darbe teşebbüsünü lanetliyorum. Bu olay karşısında dimdik duran herkesi kutluyorum. Ülkesi, vatan ve demokrasi savunması için sokaklara çıkan, tankların önüne geçen, meydanları dolduran tüm vatandaşlarımızı alınlarından öpüyor ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.”

Nurgül Yeşilçay: “Bir tarih tekrarı gibi, tekrar yazımı gibi... Tarihsiz, tarifsiz bir şey gibi!”

Keşke varlığımızla bu dünyayı hak edebilseydik
Bengü: “Kanım dondu; öylece, sessizce izledim... Benim güzel memleketim, vatanım, bayrağım! Bir daha anladım ‘bir’ olmanın ne demek olduğunu... Ve sonra şükrettim; haykırarak, bağıra çağıra... ‘Milletimin istiklal!”
Keşke varlığımızla bu dünyayı hak edebilseydik


Kutuplaşma son bulsun!
Bir bildiri de Ahmet Mümtaz Taylan, Erdal Beşikçioğlu, Hakan Günday, Sezen Aksu, Teoman gibi 63 ünlü ismin imzasını taşıyor.

Keşke varlığımızla bu dünyayı hak edebilseydik

15 Temmuz gecesi bir grup askerin gerçekleştirdiği darbe girişimini şiddetle kınıyoruz. 

Her türlü darbeye karşıyız ve halkın büyük farklılıklarla, özgürce bir arada yaşaması umudunu taşıyoruz.
İdeolojik ayrım yapmaksızın, toplumun her kesimiyle tek yürek olup direndiğimiz bu antidemokratik girişimden sonra, ülkemizde demokrasi adına yeni ve temiz bir sayfa açılmasını talep ediyoruz.
200’den fazla insanımızın canına mal olan bu acı tecrübenin, toplumsal barışın sağlanması ve hem toplum hem de siyasiler nezdinde kutuplaşmanın son bulması için bir imkân olarak değerlendirilmesini temenni ediyoruz.
Darbe girişimine karşı olduğumuz gibi, sonrasında ortaya çıkan şiddet görüntülerinden de üzüntü duyuyoruz.
Biz namluların baskısından uzak bir siyasal alanın özerkliğine inanıyor; gücünü tüm farklılıklarıyla halktan alan katılımcı demokrasiden yana tavır koyuyor, hukuka ve insan haklarına saygılı, eşitlikçi ve özgürlükçü bir ülke hayali taşıdığımızı ilan ediyoruz.
Aramızdaki fikir ayrılıklarını bir kenara bırakarak, her türlü darbeye karşı demokrasi ve hukukun yanında olduğumuzu bir kez daha belirtiyor ve bu uğurda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz.’
Sivil toplum kuruluşları MÜ-YAP, MÜYORBİR ve bazı sinema birlikleri de beraberlik çağrısı yaptı.

Demokrasimizin yanındayız
Türkiye’nin önde gelen sanatçıları, entelektüelleri darbe girişimine sosyal medyadan ve bildirilerle karşı durdular.

Berrak Tüzünataç’tan Mehmet Aslantuğ’a, Gökçe Bahadır’dan Ali Sunal’a, Melis Birkan’dan Serenay Sarıkaya’ya 100’ün üzerinde sanatçının imza attığı bildiride “Dört darbe yaşamış Türkiye 15-16 Temmuz gecesi yeni bir darbe tehlikesi yaşadı. Darbecilere direnen cesur halkımıza ateş açıldı. 200 insanımızı kaybettik. Darbeciler, hepimizin temsilcilerinin olduğu Meclisimizi 11 kez vurdular. Biz, bu bildiride imzası olanlar, aramızdaki tüm görüş farklılıklarını bir tarafa bırakarak bu korkunç darbeye karşı demokrasimizin yanındayız. Darbeye direnirken hayatlarını kaybeden kahraman insanları saygıyla anıyoruz” denildi.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle