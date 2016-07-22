İş dünyası tek ses, bir yürek

SERGİLENEN ORTAK DURUŞ ÇOK DEĞERLİ

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD)

15 Temmuz Cuma akşamı, TÜSİAD olarak gelişmeleri yakından takip edip demokratik düzene sahip çıkmanın zorunluluğunu açık bir şekilde dile getirmiştik. Nitekim demokrasimize yönelik gerçekleştirilen bu darbe girişimine karşı, siyasi partiler ve toplum kesimleri, hep bir arada ortak bir duruş sergiledi.

Bu ortak duruş çok değerli; sergilenen bu tutum, demokratik standartların daha da yükseltilmesi ve hukukun üstünlüğünün perçinlenmesi için devam etmelidir. Demokrasimize karşı yapılan müdahale girişimi sonrasında gerek hükümetimizin gerekse Merkez Bankamız başta olmak üzere ekonomiden sorumlu denetleyici ve düzenleyici kurumlarımızın yaptığı girişimler ve aldıkları tedbirler ile piyasalara güven telkin edildi. Burada en önemlisi şeffaflığın ve öngörülebilirliğin sağlanmasıydı. Nitekim Başbakan Yardımcısı Sayın Şimşek ve Merkez Bankası Başkanımız Murat Çetinkaya’nın yabancı yatırımcılar ile dün akşam yapmış olduğu toplantı bu doğrultuda önemli bir adım oldu. Bu çabaların karşılık bulmasını bekliyoruz. Elbette burada Türkiye’nin güçlü kamu mali disiplinine ve sermaye yapısı güçlü bir bankacılık sistemine sahip olmasının önemli bir payı da var. Demokratik düzenin tüm kurumlarının, denetleyici ve düzenleyici özerk kurumların güçlendirilmesi, ekonomik dayanıklılığın daha da ileri bir seviyeye taşınmasında önemli rol oynayacaktır. Gayet iyi biliyoruz ki, çeşitli olumsuzluklara rağmen Türkiye yatırım için bir cazibe merkezi olma potansiyelini koruyor, bu potansiyeli güçlendirmek için gerekli reformlar belli ve bu reformların süratle hayata geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Bu konuda iş dünyası olarak üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.

KAZANAN DEMOKRASİ OLDU

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı



Ülkemiz, halkımızın iradesi sayesinde bir uçurumun eşiğinden dönmüş; kazanan demokrasi olmuştur. Bugünden itibaren ülkemiz için yapacağımız en iyi şey, barış ve kardeşliğin kazanacağına her daim olan inancımızla, çalışmaya devam etmek ve üretmektir. Geleceğe sağlıkla yürümemiz ancak toplumun tüm kesimlerinin barışçıl dayanışması ve hukukun üstünlüğü ile mümkün olacaktır. Ülkemizin geleceğine yönelik bu tehdidi bertaraf ederken hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar ve yaralılara acil şifalar diliyoruz.

HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA SAĞDUYU, BİRLİK VE BERABERLİĞE İHTİYACIMIZ VAR

Koç Holding

Halkımız, devletimiz ve kolluk kuvvetlerimizin demokrasiye olan inancı galip gelmiş ve kabul edilemez darbe girişimi etkisiz hale getirilmiştir. Cumhuriyetimizin en temel yapıtaşı demokrasidir ve demokratik bir hukuk devleti çatısı altında bir arada yaşamak milletimizin geleceğinin en önemli garantisidir. Yaşanan bu olağanüstü sürecin hızla normale dönmesi için her zamankinden daha fazla sağduyu, birlik ve beraberliğe ihtiyacımız bulunmaktadır. Devletimiz ve halkımızla omuz omuza bu günleri de aşacağımıza olan yürekten inancımızı ifade ederken, olaylarda yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

DEVLETİMİZİN VE MİLLETİMİZİN YANINDAYIZ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu

Ülkemize ve milletimize karşı girişilen bu darbe girişimini tanımıyoruz! Milletimizin iradesine ve demokrasimize vurulmuş bu hançeri kabul etmiyoruz.

Halkın iradesiyle seçilmiş meşru hükümete karşı girişilen bu kanunsuz kalkışmanın karşısındayız. Türk milleti olarak her türlü darbe girişiminin karşısında olmalı, demokrasimizi savunmalıyız. Türk iş dünyası olarak devletimizin ve milletimizin yanındayız. Demokrasiden yanayız.

TÜRKİYE BİR GECE BASKINIYLA ELE GEÇİRİLEBİLECEK BİR ÜLKE DEĞİL

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Ömer Cihad Vardan

Türkiye, çokpartili demokratik sistemi içselleştirmiş bir ülkedir. Tek irade, halkın iradesidir ve onun yönetim erki seçilmiş hükümettir. Her türlü darbenin karşısında; hükümetimizin arkasındayız. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, hükümetimiz, emniyet güçlerimizin ve tüm kurumlarımızın etkin koordinasyonu; halkımızın üstün gayreti ve demokrasi aşkı ile darbe girişimi akamete uğratılmıştır. Hem içeride hem dışarıda herkesin Türkiye’de darbeler çağının artık kapandığını bilmesi gerekir. Türkiye bir gece baskınıyla rahatlıkla ele geçirilebilecek bir ülke değildir. Halkımız da kendi iradesinin üzerinde bir iradenin kabul edilmeyeceğini gösterdiği tavırla net bir şekilde ifade etmiştir.

HALKIN İRADESİ ÜZERİNDE BİR GÜÇ YOK

Limak Holding Başkanı Nihat Özdemir

“Milletimizin iradesine karşı düzenlenen ve demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecek bu girişimi şiddet ve nefretle kınıyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nde halkın iradesi üzerinde bir güç olmadığına tüm benliğimle inanıyorum.”

EN İYİ CEVABI HALK VERDİ

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy

“Biz dünyaya sefer yapmayı düşünürken bunlar bizi yıkmak için sefer yapıyor. Biz tabloyu düzeltmeye çalışırken bu yapılanlar olacak iş değil ama Türkiye bir huzur ülkesi. Yaşanan olaylar 1-2 gün içinde yatışacaktır. Bu durumun geçici olduğunu unutmamak gerek. Zaten halk darbe girişimcilerine en iyi cevabı verdi.”

TÜRKİYE BU BADİREDEN DAHA DA GÜÇLÜ ÇIKACAK

Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı

Demokrasinin ilke ve kurumlarına yönelik kanun dışı her türlü girişimi kınıyoruz. Toplumsal refah ve huzurun ancak, hukukun üstünlüğü, milletin egemenliği ve demokrasiye bağlılıkla gerçekleştirilebileceğine yürekten inanıyoruz. Anayasal düzene ve demokrasiye karşı girişilen müdahale sırasında, devletimizin tüm yönetim kademelerinin, parlamenterlerimizin, güvenlik güçlerimizin, basınımızın ve demokrasiye sahip çıkan tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte vatandaşlarımızın gösterdikleri irade, birlik ve bütünlüğümüzün en büyük güvencesidir. Türkiye’nin sağduyu ile birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek bu badireden daha da güçlü şekilde çıkacağına inanıyoruz. Olaylarda yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyor, ülkemize ve milletimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

MİLLET KENDİ İRADESİNE SAHİP ÇIKTI, SALDIRIYI GERİ PÜSKÜRTTÜ

Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer Bulut

Bir grup askerin milletin sandıkta tecelli eden iradesini hiçe sayarak giriştiği darbe kalkışmasını ülkemizin barış ve huzuruna dönük bir saldırı girişimi olarak görüyoruz. Türkiye’nin demokratik kurumlarını işlemez hale getirme çabası, milli iradenin yok sayılması anlamını taşır ve asla kabul edilemez. Türkiye demokratikleşme yolunda uzun ve zorlu adımlarla ilerlemiştir; kimsenin bunu kendi boş hayalleriyle zedelemeye hakkı yoktur. Milli iradeyi hazmedemeyenlerin, Türkiye’nin geleceğinde söz sahibi olamayacağını ve her türlü muhalefetin meşru yollarla ortaya konması gerektiğini bu vesileyle bir kez daha vurgulamak isteriz.

BU İHANETİ ASLA AMA ASLA KABUL ETMİYORUZ

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay

Ne yazık ki milletimizin iradesini hiçe sayan, demokrasimiz adına utanç verici bir girişime şahit olduk. Bir grup askerin ülkemize ve milletimize karşı hukuku hiçe sayarak gerçekleştirdiği ihaneti asla ama asla kabul etmiyor, esefle kınıyoruz.

GÜN, DEMOKRASİ VE MİLLİ İRADEYE SAHİP ÇIKMA GÜNÜ

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak

Ülkemiz tarihi bir gün yaşıyor. Demokrasiyi ve milli iradeyi sekteye uğratmaya çalışan güçler bir kez daha harekete geçti. Gün, demokrasi ve milli iradeye sahip çıkma günüdür. Gücünü milletten almayan bir grubun kalkışması, meşru hükümeti alaşağı etme çabası sonuçsuz kalacaktır. Tüm MÜSİAD üyelerini bu kalkışmaya karşı demokrasinin ve milli iradenin yanında olmaya çağırıyoruz.

MİLLİ İRADENİN KAZANACAĞINA HEP YÜREKTEN İNANDIK

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan

Demokrasimizin, seçilmiş hükümetimizin yanındayız. Millet iradesi ve devlet kurumlarının takdire şayan dayanışması sonucu halkın iradesine karşı yapılmış gayrimeşru ve hainlik boyutundaki kalkışma çok şükür amacına ulaşamayarak bertaraf edildi. Milletimiz demokrasimize sahip çıkmanın eşsiz bir örneğini sergilemiştir. Milli irade bugünümüz ve geleceğimiz için hayati öneme sahip bu çok zorlu süreçten her zaman olduğu gibi haklı ve galip çıkmıştır. Türk sanayicileri, hür teşebbüs ve iş dünyası olarak demokrasimizin, seçilmiş hükümetimizin yanındayız, milli iradenin kazanacağına hep yürekten inandık, inanmaya da devam edeceğiz.

ÜLKEMİZ DARBECİLERDEN DARBECİ, DİKTATÖRLERDEN DİKTATÖR SEÇMEYE MAHKÛM DEĞİL

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)

“DİSK olarak askeri darbe girişimini şiddetle protesto ediyoruz. Darbelerden ve baskı rejimlerinden en büyük zararı görmüş, faaliyetleri durdurulmuş ve yöneticileri darbeciler tarafından idamla yargılanmış bir işçi örgütü olan DİSK, darbelerin demokrasi ve işçi haklarına verdiği zararların bilincinde olarak, kimden gelirse gelsin demokrasiye ve özgürlüklere kasteden her türlü askeri ve sivil darbeye ve diktaya karşıdır. Ülkemiz darbecilerden darbeci, diktatörlerden diktatör seçmeye mahkûm değildir.”

ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ HAKKI ENGELLENEMEZ

Türk Amerikan İşadamları Derneği (TABA) Onursal Başkanı Zeynel Abidin Erdem

Demokrasiye karşı girişilen bu kalkışmaya, hükümetimiz, muhalefet, sivil toplum ve halkımız tarafından büyük bir dirençle tepki gösterilmiştir. Halkımız demokrasiye olan bağlılığını büyük bir kararlılıkla bir kez daha ortaya koymuştur.

BİRLİK VE BERABERLİK DARBEYE ‘DARBE’ VURDU

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER)

“Milletimiz, silaha ve tanka karşı duruşuyla hainlerin planlarını bertaraf etmiştir. Milletin meclisine bomba atan, kendi vatandaşına kurşun sıkan bu darbe girişimini lanetliyoruz. Birlik ve beraberlik darbeye ‘darbe’ vurmuştur. İlk başta milli iradesini ortaya koyan milletimiz, darbeye karşı duran ve kararlılık sergileyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız olmak üzere tüm siyasilerimiz, hainlere destek vermeyen ordu mensuplarımız, güvenlik güçlerimiz ve basın kuruluşlarımızla gurur duyuyoruz.”

BU ŞARTLARDA TURİZM DE MÜMKÜN OLMAZ

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık

“Turizm sektörü huzur ve barışın olduğu yerde yaşar ve gelişir. Bu şartlarda mümkün olmaz. Konaklayan turistlerimizin büyük bir tedirginliği yok. Ancak iptaller de başladı. Hollanda, Avusturya ve İskandinav ülkelerinden özellikle charter seferlerinde iptaller var. Olay çok sıcak. 1-2 gün sonra olumsuz tablonun düzeleceğini düşünüyoruz. Dilerim kazanan demokrasi olur.”

GÜN, ARTIK DAYANIŞMA GÜNÜ

Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Özen Kuzu

“Bu hain kalkışma siyasi liderlerimizin ve halkımızın sağlam duruşu ve demokrasiye inancıyla sonuçsuz bırakıldı. Türk halkının, karşı karşıya kaldığımız bu darbe girişimine tek yürek olarak cevap vermesi, meydanlara çıkarak demokrasisine sahip çıkması hepimizi gururlandırmıştır. Biz halk olarak bu çetelere karşı birlikte oldukça bu ülkeye kimse zarar veremeyecek. Gün artık dayanışma günüdür.”

KAZANIMLAR BİR KEZ DAHA AKAMETE UĞRATILMASIN

Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay

“Millete ve demokrasiye karşı yapılmış ve asla kabul edilemez. Türkiye, demokratik bir hukuk devletidir. Ülkeye büyük acılar veren, her anlamda telafi edilemez kayıplara yol açan darbeler, tarih sayfalarında yerini almıştır. 95 yılda elde ettiğimiz kazanımları bir kez daha akamete uğratmaya tahammülümüz yoktur.”

MİLLETİMİZİN KARARLILIĞI GÖSTERİYOR Kİ...

Artaş İnşaat ve Avrupa Konutları Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya

“Bu üzücü günleri geride bırakırken gördük ki; milletimiz vatanına, siyasi istikrara, demokrasiye sahip çıktı. Ve yine tüm dünya gördü ki; Türk milleti, özgürlüğüne darbe vurulmak istendiğinde görüşü ne olursa olsun tek bir uğurda bir araya gelerek kenetlenen güçlü bir milli iradeye sahip.”

ÜLKEMİZİN REFAHI HEPİMİZİN ORTAK TEMENNİSİ

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER)

“Halkın egemenliği dışında, demokratik düzene yapılan ve yapılacak olan hiçbir müdahale kabul edilemez. Ülkemizde refah ve huzurun kalıcı olması hepimizin ortak temennisidir. Bu sebeple, vazgeçilmez değerimiz olan demokrasimizi korumak adına gösterilen çabayı takdirle karşılamaktayız.”