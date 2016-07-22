İkinci helikopter inseydi katliamdı
Halil Oğuz (33), Hatay İskenderunlu. 15 yıllık özel güvenlikçi. İngiltere ve İskoçya’da yedi yıl özel güvenlikçilik yaptıktan sonra Doğan Medya Center’da çalışmaya başladı. O gece bahçeye çıktığında, otoparka bir helikopterin indiğini ve askerlerin ateş ettiğini gördü. Yanlarına koşup “Burada herkes vatandaş, kimseye ateş etmeyin” dedi.
GÜVENLİK GÖREVLİMİZ HALİL OĞUZ
O gece helikopterle Doğan Medya Center’ın otoparkına inen darbeci iki yüzbaşı ile 14 asker, Hürriyet Gazetesi’nin basımını, CNN Türk’ün yayınını durdurdu. İçerideki askerlere destek amaçlı gelen ikinci helikopterse polis ve özel güvenlik görevlilerinin ateş açması sonucu inemedi.
Bunun delillerinden biri de darbecilerden Yüzbaşı Mehmet Türk’ün ele geçirilen Whatsapp mesajıydı. “CNN son yaklaşmada yoğun atış aldık. Vurulanlar var.” O gecenin kahramanlarından biri de özel güvenlikçi Halil Oğuz’du.
Halil Oğuz (33), Hatay İskenderunlu. 15 yıllık özel güvenlikçi. İngiltere ve İskoçya’da yedi yıl özel güvenlikçilik yaptıktan sonra Doğan Medya Center’da çalışmaya başladı. Evli, iki hafta sonra bir kız çocuğu babası olacak.
O gece bahçeye çıktığında, otoparka bir helikopterin indiğini ve askerlerin ateş ettiğini gördü. Yanlarına koşup “Burada herkes vatandaş, kimseye ateş etmeyin” dedi.
Yüzbaşı, CNN Türk’e gireceklerini söyledi ve “Karşı geleni vururum” dedi. Binaya girmelerine eşlik ettikten sonra gizlice yanlarından ayrıldı. Otomasyon odasına gidip üç şarjörle birlikte silahını aldı. Hamileliğinin son iki haftasını yaşayan eşine telefon etti. En büyük korkusu, TV’de olayı öğrenen eşinin erken doğum yapmasıydı. Eşine, “Darbe olayları nedeniyle sığınağa iniyoruz. Orada telefon çekmiyor. Bana ulaşamazsan korkma” dedi ve telefonunu kapalı konuma getirdi.
POLİSLE İŞBİRLİĞİ YAPILDI
Bir grup asker CNN Türk’e gittikten sonra ikinci grup asker de Hürriyet binasına yöneldi. Oğuz’un eşlik ettiği askerlerin komutanı olan yüzbaşı, kapıyı açmasını söyledi. Oğuz da “Güvenlik nedeniyle kapılar kendiliğinden kapandı. Dışardan açılamaz” dedi.
Kapıya ateş açacaklarını söylediğinde de camların kurşungeçirmez olduğunu söyledi. Yüzbaşı havaya ateş açarken bir asker de Oğuz’u yüzüstü yatırıp sırtına silah dayadı. Ardından Hürriyet binasına girip binada bulunan personeli topladılar. Polise binayı basan askerler hakkında bilgi verdi. Binanın güvenlik kameralarından askerlerin yeri tespit edildi.
Polise takviye olarak özel güvenliğe ait MP5 silahlarından verdi. Bahçeye çıktığında bir helikopterin darbeci askerlere destek kuvveti getiren helikopterin CNN Türk binasının çatısına inmek üzere olduğunu gördü. Yanındaki Emniyet müdürü, “Helikopter inerse büyük katliam yaşanacak. Sakın inmesine izin vermeyin. Ateş edin” dedi. Helikopter uzaklaştıktan sonra Özel Harekât polisiyle birlikte Hürriyet’in birinci katından binaya girdiler. Oğuz en öndeydi.
Saklanan yüzbaşı ateş ettiğinde karşılık verdiler ve bacağından yaraladılar. Polislerin attığı gaz bombası sonucu teslim oldu. Yüzbaşıyla bağlantısı kesilen erler de binadan çıkarak teslim oldu. Oğuz, “Benzer çatışmayı 2008-2010’da askerliğimi yaptığım Diyarbakır-Silvan yolunda teröristlerle, burada da asker üniformalı teröristlerle
yaşadım” diyor.
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