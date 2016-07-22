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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yaşasın Demokrasi
İdris EMEN
22.07.2016 - 12:33, Son Güncelleme:

İkinci helikopter inseydi katliamdı

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İkinci helikopter inseydi katliamdı

Halil Oğuz (33), Hatay İskenderunlu. 15 yıllık özel güvenlikçi. İngiltere ve İskoçya’da yedi yıl özel güvenlikçilik yaptıktan sonra Doğan Medya Center’da çalışmaya başladı. O gece bahçeye çıktığında, otoparka bir helikopterin indiğini ve askerlerin ateş ettiğini gördü. Yanlarına koşup “Burada herkes vatandaş, kimseye ateş etmeyin” dedi.

GÜVENLİK GÖREVLİMİZ HALİL OĞUZ

O gece helikopterle Doğan Medya Center’ın otoparkına inen darbeci iki yüzbaşı ile 14 asker, Hürriyet Gazetesi’nin basımını, CNN Türk’ün yayınını durdurdu. İçerideki askerlere destek amaçlı gelen ikinci helikopterse polis ve özel güvenlik görevlilerinin ateş açması sonucu inemedi.

Bunun delillerinden biri de darbecilerden Yüzbaşı Mehmet Türk’ün ele geçirilen Whatsapp mesajıydı. “CNN son yaklaşmada yoğun atış aldık. Vurulanlar var.” O gecenin kahramanlarından biri de özel güvenlikçi Halil Oğuz’du.

Halil Oğuz (33), Hatay İskenderunlu. 15 yıllık özel güvenlikçi. İngiltere ve İskoçya’da yedi yıl özel güvenlikçilik yaptıktan sonra Doğan Medya Center’da çalışmaya başladı. Evli, iki hafta sonra bir kız çocuğu babası olacak.

O gece bahçeye çıktığında, otoparka bir helikopterin indiğini ve askerlerin ateş ettiğini gördü. Yanlarına koşup “Burada herkes vatandaş, kimseye ateş etmeyin” dedi.

Yüzbaşı, CNN Türk’e gireceklerini söyledi ve “Karşı geleni vururum” dedi. Binaya girmelerine eşlik ettikten sonra gizlice yanlarından ayrıldı. Otomasyon odasına gidip üç şarjörle birlikte silahını aldı. Hamileliğinin son iki haftasını yaşayan eşine telefon etti. En büyük korkusu, TV’de olayı öğrenen eşinin erken doğum yapmasıydı. Eşine, “Darbe olayları nedeniyle sığınağa iniyoruz. Orada telefon çekmiyor. Bana ulaşamazsan korkma” dedi ve telefonunu kapalı konuma getirdi.

POLİSLE İŞBİRLİĞİ YAPILDI

Bir grup asker CNN Türk’e gittikten sonra ikinci grup asker de Hürriyet binasına yöneldi. Oğuz’un eşlik ettiği askerlerin komutanı olan yüzbaşı, kapıyı açmasını söyledi. Oğuz da “Güvenlik nedeniyle kapılar kendiliğinden kapandı. Dışardan açılamaz” dedi.

Kapıya ateş açacaklarını söylediğinde de camların kurşungeçirmez olduğunu söyledi. Yüzbaşı havaya ateş açarken bir asker de Oğuz’u yüzüstü yatırıp sırtına silah dayadı. Ardından Hürriyet binasına girip binada bulunan personeli topladılar. Polise binayı basan askerler hakkında bilgi verdi. Binanın güvenlik kameralarından askerlerin yeri tespit edildi.

Polise takviye olarak özel güvenliğe ait MP5 silahlarından verdi. Bahçeye çıktığında bir helikopterin darbeci askerlere destek kuvveti getiren helikopterin CNN Türk binasının çatısına inmek üzere olduğunu gördü. Yanındaki Emniyet müdürü, “Helikopter inerse büyük katliam yaşanacak. Sakın inmesine izin vermeyin. Ateş edin” dedi. Helikopter uzaklaştıktan sonra Özel Harekât polisiyle birlikte Hürriyet’in birinci katından binaya girdiler. Oğuz en öndeydi.

Saklanan yüzbaşı ateş ettiğinde karşılık verdiler ve bacağından yaraladılar. Polislerin attığı gaz bombası sonucu teslim oldu. Yüzbaşıyla bağlantısı kesilen erler de binadan çıkarak teslim oldu. Oğuz, “Benzer çatışmayı 2008-2010’da askerliğimi yaptığım Diyarbakır-Silvan yolunda teröristlerle, burada da asker üniformalı teröristlerle
yaşadım” diyor.

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