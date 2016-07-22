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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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    Haberler >Yaşasın Demokrasi>F-16’ya karşı Ilgaz Tüneli

    F-16’ya karşı Ilgaz Tüneli

    Gizem KARAKIŞ
    22.07.2016 - 15:14 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım, darbe girişiminin yaşandığı gece, İstanbul’dan Ankara’ya soluk soluğa bir serüven yaşadı. Arkasından ateş açıldı; F-16’lar tedirgin etti. Peki tüm bu tehlikeleri nasıl savuşturdu?

    15 Temmuz akşamı saat 21.30...

    Başbakan Binali Yıldırım, Dolmabahçe Sarayı’nda programındaki son görüşmeyi de yapıp evine doğru yola çıktı. Bütün isteği bir an önce Tuzla’daki evine gidip, kendisini bekleyen torunlarını kucağına almaktı.

    Üzerinde günün yorgunluğuyla geçti Boğaziçi Köprüsü’nü... Saatler 22.00’yi gösteriyordu... Anadolu yakası tarafına geçtikten sadece 5-10 dakika sonra köprünün trafiğe kapatıldığı haberini aldı. Kısa süreli şaşkınlığını peş peşe gelen telefonlar bozdu... Danışmanları Başbakan’a İstanbul’da bulunan her iki köprünün de asker tarafından kapatıldığını söylüyordu.

    Yıldırım, evine vardığında kriz masası kurulması kararı aldı. Bu arada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptı. Vatandaşa ‘sokağa çıkın çağrısı’ yapma kararı da bu görüşmede alındı.

    YOLA HER ZAMANKİ KORUMASIYLA ÇIKTI

    Başbakan’ın hedefi en kısa sürede Ankara’ya dönmekti. Bir yandan televizyon kanallarında canlı yayına katılarak halka ‘sokağa çıkın’ çağrısı yapan Başbakan, bir yandan da Ankara’ya en güvenli şekilde ulaşmanın planıyla uğraşıyordu.

    Saat 23.00 sularında eşi Semiha Hanım’ı da alarak Ankara’ya doğru yola çıktı. Yanında sadece her zamanki korumaları ve şoförü vardı. Taşıdığı güvenlik riski nedeniyle havayolu yerine karayolu tercih edildi.

    AÇILMAYAN TÜNELDE BİR BUÇUK SAAT

    Başbakan’ın aracı, hava saldırıları ve kontrol dışı duruma önlem olarak Bolu’ya değil, daha uzun olmasına karşın Kastamonu yoluna yöneldi. 

    Ancak Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde makam arabasının terörist saldırıya uğradığı Ilgaz Dağı yerine henüz yapımı devam eden ve açılmayan Ilgaz Tüneli’ne gelindi.

    Gerek korsan uçuşlarla başkenti savaş alanına çeviren F-16’ların olası hava saldırısına karşı önlem amacıyla gerekse konumunu belli edecek sinyalleri engelleme amaçlı olarak Ilgaz Tüneli’nin içindeki şantiye binasına girildi. 1.5 saat burada kalındı. Bu süre içinde Ankara ile temas kesintisiz devam etti.

    F-16’ya karşı Ilgaz Tüneli

    JANDARMA DURDURMAK İSTEDİ

    Yeniden yola çıkmanın vaktiydi. Ancak kısa bir süre sonra Ilgaz yolunun çıkışında beklenmedik bir olay yaşandı. Başbakan’ın makam aracı ile koruma araçları jandarma tarafından durdurulmak istendi. Yıldırım derhal, “Durmayın, devam edin” talimatı verince konvoy hızla jandarma noktasından uzaklaştı. Arkalarından ateş sağanağı başladı.

    Başbakan, ani bir kararla bu kez Kastamonu yerine tam ters istikamette yer alan ve Ankara’ya daha yakın bulunan Çankırı’nın Ilgaz ilçesine doğru yön değiştirdi. Geceyi burada kaymakamın evinde geçirmeye karar verdi. Ankara’daki gelişmeler gece boyu buradan telefonla
    takip edildi.

    Gün ağardığında yeniden yola çıkan Başbakan, 16 Temmuz günü saat 11.00’de yani 12 saatin sonunda Çankaya Köşkü’ne ulaştı ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile birlikte Türk halkının karşısına çıkarak ‘birlik ve beraberlik çağrısı’ yaptı.

    SORU İŞARETLERİ KALKMADI

    15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişiminin ardından birçok soru hâlâ yanıtsız kalırken, bunların başında da MİT’in Başbakanlık’a bağlı bir kurum olmasına karşın Yıldırım’ı neden uyarmadığı sorusu ilk sırada yer aldı.

    DANIŞMANLARI ULAŞAMADI

     

    F-16’ya karşı Ilgaz Tüneli

    Yıldırım, askerlerin köprüleri trafiğe kapattığını öğrenir öğrenmez basın danışmanını da aradı. Yıldırım’ın o gün Ankara’da bir başka basın danışmanı evleniyordu ve düğünü vardı. Başbakan’ın bütün danışmanları da o düğündeydi. Hatta Yıldırım da düğüne katılmayı İstanbul’daki randevuları nedeniyle son anda ertelemişti. Yıldırım’ın danışmanları Esenboğa Havalimanı’na gittiler, uçağa bindiler fakat uçak havalanmıyordu. İstanbul’a, Başbakan’ın yanına gidemiyorlardı.

     

    F-16’ya karşı Ilgaz Tüneli
     

    Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz gecesi köprüden Anadolu yakası tarafına geçtikten sadece 5-10 dakika sonra köprünün trafiğe kapatıldığı haberini aldı.  Danışmanları İstanbul’da bulunan her iki köprünün de asker tarafından kapatıldığını söyledi.

     

    Etiketler: 15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi , 15 Temmuz 2016 , Paralel Yapı Darbe Girişimi , Darbe Girişimi , YAŞASIN DEMOKRASİ , yaşasın

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