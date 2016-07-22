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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.07.2016 - 15:11, Son Güncelleme:

Erdoğan’ın en kritik sekiz saati

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Erdoğan’ın en kritik sekiz saati

15 Temmuz darbe girişiminin olduğu gece Türkiye genelinde sıcak saatler yaşanırken gözler Marmaris’te ailesiyle birlikte dinlenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çevrilmişti. Tarihe ‘Kara Cuma’ olarak geçecek 15 Temmuz, Türkiye’nin en uzun gecelerinden birisi oldu.

Erdoğan’ın Marmaris’te darbe girişimini boşa çıkartmak için verdiği talimatları ve o anlarda neler yaşadığını anlamak için 15 Temmuz akşamına gitmek gerekiyor. Erdoğan, o gün yaşanacak gelişmelerden habersiz Marmaris’te ailesiyle tatilini yapıyordu. Gece uçakların alçak uçuş yaptığı ana kadar hiç kimse olayın bu noktalara gelebileceğini tahmin bile edememişti. Genelkurmay Karargâhı’nın darbe girişiminden saat 16.00’da haberi olmuş, ancak bu kritik bilgi  Cumhurbaşkanı Erdoğan’a o anlarda verilmemişti. Cumhurbaşkanı, dakikaların bile çok önemli olduğu o gün, darbe girişimi haberini önce kendisini telefonla arayan eniştesi Ziya İlgen’den, saat 20.00 sularında ise Genelkurmay’dan almıştı.

Paniği Erdoğan yatıştırdı

Erdoğan ailesi, haberi güvenlik kaynaklarından doğrulattığında tatilini geçirdiği Grand Yazıcı Club Turban’da kısa süreli bir panik havası yaşandı. O anlarda Erdoğan’ın en yakınında sadece eşi Emine Erdoğan, çocukları, torunları ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan damadı Berat Albayrak vardı. Erdoğan, gelen bilgiyi ilk önce ailesiyle paylaştı. Ve o dakikalardan sonra hem Erdoğan ailesi hem de tüm Türkiye için kritik anlar başladı. Erdoğan, hızlı hareket ederek tüm soğukkanlılığıyla darbecilerin planının bozulması için atılacak adımları kararlaştırdı.  

Defalarca konum sordu

Darbeciler ise gün içinde Erdoğan’ın Marmaris’teki ekibinden bilgi almaya çalışıyordu. Cumhurbaşkanı, Marmaris’e giderken yanına başyaveriyle diğer yaverlerini almamıştı. Bu kararın darbenin geri püskürtülmesinde en önemli noktalardan birini oluşturacağını, tüm Türkiye 16 Temmuz’da daha iyi anlamaya başladı. Çünkü Erdoğan’ın en yakınındaki isimlerden, darbecilerden olduğu iddia edilen Başyaver Ali Yazıcı darbe planının devreye sokulduğu cuma günü, sabahtan akşam saatlerine kadar devreye girerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekibinden otelin konumunu öğrenmeye çalıştı (Tutuklanan Yazıcı, savcılık ifadesinde bu iddiaları reddetti).  Durumdan şüphelenen Erdoğan’ın yakın koruma ekibi, Yazıcı’ya “Konumu ne yapacaksınız” gibi sorular sormaya başladı. Yaverlerin otelin konumunu öğrenememiş olması belki de darbe girişiminin sonuçsuz kalmasının en can alıcı noktasını oluşturuyordu.

Cumhurbaşkanı güvendiği isimlerle, ‘darbeyi önleme planı’nı tamamlamıştı. Darbeciler gece saat 22.00 sıralarında hareketlenmeye başlarken, Erdoğan’ın bulunduğu otelin önünde darbeye karşı çıkan halk toplanmaya başlamıştı bile. Bu, halk hareketi, darbecilerin başarısız olacağının ilk işaretini de vermişti.

Erdoğan’ın en kritik sekiz saati

 

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