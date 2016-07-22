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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yaşasın Demokrasi
Gülden AYDIN
22.07.2016 - 12:07, Son Güncelleme:

En uzun gecenin sivil kahramanları

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En uzun gecenin sivil kahramanları

15 Temmuz gecesi darbecilerin devlet kurumlarını ele geçirme girişiminin başarısızlığa uğramasında tankların, namluların önüne çıkarak kendini siper eden binlerce sivilin rolü çok büyük. Kadın, erkek, yaşlı çocuk bu insanlardan en az 240’ı hayatını kaybetti, bin 535’i yaralandı. Birçoğunun adı, görüntüsü kayıtlara geçmese de Türkiye’nin demokrasi savaşının kahramanları olarak tarihe geçtiler.

ÜZERİNDEN İKİ KEZ TANK GEÇTİ - SABRİ ÜNAL

İlahiyat fakültesi mezunu ve bilgisayar yazılımcısı Sabri Ünal (34), darbeye karşı sivil direnişin en önemli simgelerinden oldu. Darbe harekâtını duyar duymaz Pendik’teki evinden çıktı. Kartal Köprüsü’nde protestoculara katıldı.

En uzun gecenin sivil kahramanları

Darbeci askerlerin yanına gidip yaptıklarının tamamen hukuksuz olduğunu söyledi. Komutanlar kendisine hakaret edince Ünal da biber gazı sıktı. 01.30 civarında Üsküdar’a gitti. Askerler geliyordu tanklarla. Dikildi karşılarına. Askerin onca silah ve mühimmatına, tanklarına karşılık elinde üç tane taş vardı sadece. Tanklara doğru savurdu var gücüyle. “Dur” işareti yaptı. Üstüne üstüne geliyordu öndeki tank. Ezecekti, son sürat. Gözüyle hizaladı öndeki tankın paletlerini. Tankın altındaki boşluğu ortalayıp uzandı yüzükoyun. Başarmıştı, başını kaldırdı hafifçe. Tank da durmuştu. Ezilip ezilmediğini anlamak ister gibi. Kalabalık, soluğunu tutmuş bakıyordu. Tank geçip gittiğinde salimen kurtulmuştu. Ayağa kalktı, tam o sırada ikinci tankın geldiğini gördü.

En uzun gecenin sivil kahramanları

Kenara kaçmaya vakit yoktu. Saniyeler içinde paletleri ortalamaya çalışıp uzandı yere ikinci kez. Onlarca tonluk tankın paleti kolunun üzerinden geçti bu kez. Protestocu vatandaşlar tarafından Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ünal’ın
tedavisi devam ediyor.

“Bu kahramanlık öyküsünün gerçek sahibi 200’ün üzerindeki şehidimiz ve yaralanan binden fazla vatandaşımızdır. Ben sadece bir dakikalık eylemle katkıda bulunabildim. Kolumda ödem olduğu için doktorlar kas ve sinirlere operasyon yapamıyorlar. Dirseğim
dağılmış. Düzelmeyecekmiş” diyor.

 

ACIBADEM’İN ŞEHİT MUHTARI - METE SERTBAŞ

En uzun gecenin sivil kahramanları

10 yılı aşkın süredir Üsküdar Acıbadem Mahallesi’nin muhtarıydı. Mete Sertbaş (49) evli, iki çocuk babasıydı. Aslen Erzincanlı olan ailesi, mahallede çok sevilirdi. Kendisinden önce babası Eyüp Sertbaş da 20 yıl muhtarlık yapmıştı. O gece cuntacı askerler, devletin Acıbadem’deki stratejik kurumlarından olan Türk Telekom’u ele geçirmek için geldi.

En uzun gecenin sivil kahramanları

Özel Harekât polislerinin Türk Telekom binasının önünde mevzilendiğini gören vatandaşlar, polise destek olmak için caddeyi iki yönlü kapattı. Muhtar Sertbaş, askerlerin karşısına çıkarak engel olmaya çalışırken Yüzbaşı Mehmet Karabekir tarafından yakın mesafeden vuruldu. Yüzbaşı, muhtarı hastaneye götürmek isteyen vatandaşlara engel oldu. Kan kaybeden muhtar, mahallelinin gözleri önünde hayatını kaybetti. Polislere teslim olmak isteyen askerleri, “Kafanıza sıkarım” diye tehdit eden yüzbaşı, yenildiğini anlayıp tankla kaçmaya çalışırken ölü ele geçirildi. Şehit Muhtarın en büyük hayali, mahalleye çocuk parkı ve kültür merkezi yapılmasıydı. Üsküdar Belediye Hilmi Türkmen, muhtar Sertbaş’a verdiği sözü tutmak için harekete geçti ve kültür merkezine şehit muhtarın adını vereceklerini açıkladı.

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