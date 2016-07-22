Dış basın nasıl gördü
Dünyanın bütün büyük medya kuruluşları darbe gecesi internet sitelerinden haberleri sıcağı sıcağına takip etti. Çoğunda anafikir şuydu: Türklerin darbeyi püskürttü.
The Economist:
Erdoğan’ın intikamı: Darbe ve baskı
International New York Times:
Türk Cumhurbaşkanı gücünü yeniden kazandı
Sunday Telegraph:
Darbecilerden intikam
Independent:
Vatandaşların iktidara tutunmasına yardım ettiği Erdoğan: “Darbeciler ağır bedel ödeyecek”
NY Post:
Türkiye’de kaos: Ordu islamcı cumhurbaşkanına karşı darbeye kalkıştı
The Times:
Başarısız darbeden sonra cumhurbaşkanı gücü eline alıyor
Guardian:
Erdoğan darbecileri tasfiye ediyor
Sunday Telegraph:
Darbecilerden intikam
Corriere della sera:
Erdoğan’ın demir yumruğu
Bild:
Türkiye Uçurumda
Diğerleri
Welt am Sonntag: Darbe Allah’ın Hediyesi
Daily Mali: Türkiye’yi geri almak
Le Monde: Erdoğan’ın darbe girişimini yendiği gece
BBC: Erdoğan darbe girişimini geçersiz kıldı
Al Jazeera: Türkiye’de darbe kalkışması: ‘Bir ihanet hareketi’
Daily Mail: Geri ödeme zamanı
Repubblica: Başarısız darbe: 260 ölü
Wall Street Journal: Erdoğan’ın intikamı
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