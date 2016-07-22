Direnişin en sarsıcı hikâyeleri
Kılıçdaroğlu’nun akrabası polis Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı korurken şehit oldu.
Dört yıldır Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeydi. 10 yılı İstanbul ve Doğu Beyazıt’ta geçmişti.
Bekârdı. Kız arkadaşı Fatma Çölgeçen’le birlikte hayaller kuruyordu. Gözüpekti, attığını vururdu. Deneyimli bir polisti, sürprizlere, nereden geleceği belli olmayan düşmanlara karşı hazırlıklıydı.
15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tatilini geçirdiğini önceden belirleyen ve aralarında SAT komandolarının da bulunduğu darbeci askerler, helikopterlerle geldi.
Erdoğan’ın dakikalar önce ayrıldığı Yazıcı Grand Turban Otel’i ablukaya aldı. Oteli, polisi ve vatandaşı kurşun yağmuruna tutan askerlere karşı polis arkadaşlarıyla birlikte Nedip Cengiz Eker de (40) savaştı.
Mehmet Çetin ile birlikte şehit oldu. Cenaze töreninde, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile büyükanneleri tarafından akraba oldukları ortaya çıktı.
Muğla’da düzenlenen devlet töreninde annesi Güzel Eker, kız arkadaşı Fatma Çölgeçen’e, “Bak sana sevdiğini getirdim” diyerek gözyaşı döktü. Çölgeçen, biricik aşkı Nedip’in tabutundan ayrılamadı.
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