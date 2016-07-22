Demokrasinin sadık askerleri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYaşasın Demokrasi HaberleriDemokrasinin sadık askerleri
GeriYaşasın Demokrasi Demokrasinin sadık askerleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yaşasın Demokrasi
22.07.2016 - 12:52, Son Güncelleme:

Demokrasinin sadık askerleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Demokrasinin sadık askerleri

Cuntacı askerlerin darbe girişiminin başarısız olmasının en önemli nedeni, yaptıkları planın istedikleri gibi yürümemesi oldu. Bunda da iki komutanın ve iki astsubayın rolü büyük. Ankara ve İstanbul’da sergiledikleri kahramanca tavırlarla darbenin seyrini değiştirdiler.

TUĞGENERALİ ALNINDAN VURDU - BAŞÇAVUŞ ÖMER HALİSDEMİR

Darbeci askerlerin Ankara’daki hedeflerinden biri olan Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın (ÖKK) zapt edilmesini engelleyen asker Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir’di. Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı’nın emir astsubayı olan Başçavuş Halisdemir, 15 Temmuz gecesi, ÖKK’ya gelen darbeci Tuğgeneral Semih Terzi’yi alnından vurarak öldürdü. Bu, çok önemli olan ÖKK’nın darbecilerin elinden alınmasının önünü açtı ve darbe girişiminin seyrini değiştirdi.

Demokrasinin sadık askerleri

 

Darbeci askerlerce vurulan Başçavuş Astsubay Ömer Halisdemir de maalesef şehit oldu. Darbe girişiminden sonra 34 askerle birlikte tutuklanan Albay Ümit Bak, ifadesinde olayla ilgili özetle şunları anlattı:

“(...) Tuğgeneral Semih Terzi, Silopi’den Diyarbakır’a helikopterle, Diyarbakır’dan Etimesgut Askeri Havaalanı’na askeri uçakla, oradan da Özel Kuvvetler Komutanlığı helikopteriyle gece 02.30 sıralarında Gölbaşı Özel Kuvvetler Karargâhı’na ulaştı. Helikopter pistinden yanında 10 kişilik bir koruma ekibiyle birlikte karargâh binasına doğru ilerlerken (55 metre mesafe), tam karargâh binasının basamaklarına gelmiştik ki Kışla Komutan Koruma Astsubay nöbetini tutan Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir tarafından tabancayla vuruldu. (...) Ateş eden astsubay, Semih Terzi’nin koruma ekibince vurularak öldürüldü.”

Demokrasinin sadık askerleri

Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı ele geçirmek darbecilerin öncelikli amaçlarından biriydi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Çarşamba günü MGK ve Bakanlar Kurulu toplantılarından sonra yaptığı açıklamada Halisdemir’i şu sözlerle andı: “Kendilerine yanlış emir veren, ‘artık komuta bizdedir’ diyeni de alnından öldürmek suretiyle, daha sonra kendisi de şehit olan askerimizi, Niğdeli kardeşimi, ben buradan hayırla yad ediyorum. Mekanı cennet olsun.”

Demokrasinin sadık askerleri

O gece Ankara’da havadan vurulan yerlerden biri de Gölbaşı’ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı’ydı.

(Ankara Büro)

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle