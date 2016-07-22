Demokrasinin sadık askerleri
Cuntacı askerlerin darbe girişiminin başarısız olmasının en önemli nedeni, yaptıkları planın istedikleri gibi yürümemesi oldu. Bunda da iki komutanın ve iki astsubayın rolü büyük. Ankara ve İstanbul’da sergiledikleri kahramanca tavırlarla darbenin seyrini değiştirdiler.
TUĞGENERALİ ALNINDAN VURDU - BAŞÇAVUŞ ÖMER HALİSDEMİR
Darbeci askerlerin Ankara’daki hedeflerinden biri olan Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın (ÖKK) zapt edilmesini engelleyen asker Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir’di. Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı’nın emir astsubayı olan Başçavuş Halisdemir, 15 Temmuz gecesi, ÖKK’ya gelen darbeci Tuğgeneral Semih Terzi’yi alnından vurarak öldürdü. Bu, çok önemli olan ÖKK’nın darbecilerin elinden alınmasının önünü açtı ve darbe girişiminin seyrini değiştirdi.
Darbeci askerlerce vurulan Başçavuş Astsubay Ömer Halisdemir de maalesef şehit oldu. Darbe girişiminden sonra 34 askerle birlikte tutuklanan Albay Ümit Bak, ifadesinde olayla ilgili özetle şunları anlattı:
“(...) Tuğgeneral Semih Terzi, Silopi’den Diyarbakır’a helikopterle, Diyarbakır’dan Etimesgut Askeri Havaalanı’na askeri uçakla, oradan da Özel Kuvvetler Komutanlığı helikopteriyle gece 02.30 sıralarında Gölbaşı Özel Kuvvetler Karargâhı’na ulaştı. Helikopter pistinden yanında 10 kişilik bir koruma ekibiyle birlikte karargâh binasına doğru ilerlerken (55 metre mesafe), tam karargâh binasının basamaklarına gelmiştik ki Kışla Komutan Koruma Astsubay nöbetini tutan Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir tarafından tabancayla vuruldu. (...) Ateş eden astsubay, Semih Terzi’nin koruma ekibince vurularak öldürüldü.”
Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı ele geçirmek darbecilerin öncelikli amaçlarından biriydi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Çarşamba günü MGK ve Bakanlar Kurulu toplantılarından sonra yaptığı açıklamada Halisdemir’i şu sözlerle andı: “Kendilerine yanlış emir veren, ‘artık komuta bizdedir’ diyeni de alnından öldürmek suretiyle, daha sonra kendisi de şehit olan askerimizi, Niğdeli kardeşimi, ben buradan hayırla yad ediyorum. Mekanı cennet olsun.”
O gece Ankara’da havadan vurulan yerlerden biri de Gölbaşı’ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı’ydı.
(Ankara Büro)
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