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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yaşasın Demokrasi
22.07.2016 - 14:04, Son Güncelleme:

Darbe girişimi gazete manşetlerine nasıl yansıdı?

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Darbe girişimi gazete manşetlerine nasıl yansıdı?

16 Temmuz Cumartesi günü Türk basını tarihe kayıt düşecek birinci sayfalara imza attı. İşte, arşivlik derleme...

Hürriyet: Bir grup asker darbe yapmak istedi, halk izin vermedi. Darbeye geçit yok. Bir grup askerin Hürriyet binasını basmasıyla tamamlanamayan,  Hürriyet’in silah zoruyla engellenen manşetiyse şöyleydi: 

Darbe girişimi gazete manşetlerine nasıl yansıdı

Sabah: FETÖ’cü darbeye milli irade tokadı.  TSK’daki bir grup hainin girişimi halktan döndü. Edirne’den Kars’a bütün Türkiye demokrasi için ayaklandı.  

 

Darbe girişimi gazete manşetlerine nasıl yansıdı

Sözcü: Cumhuriyet’in kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün dediği gibi… Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! (17 Temmuz)

Darbe girişimi gazete manşetlerine nasıl yansıdı

Posta: Bir grup asker darbe yapmak istedi, halk izin vermedi. Yaşasın demokrasi.

Darbe girişimi gazete manşetlerine nasıl yansıdı

Habertürk:  Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halkın gücünün üstünde güç yoktur. Başbakan Yıldırım: Demokrasiden taviz yok.

Darbe girişimi gazete manşetlerine nasıl yansıdı

Türkiye: Ölene kadar demokrasimizin, başkomutanımızın yanındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler. 

Darbe girişimi gazete manşetlerine nasıl yansıdı

Milliyet: TSK içinde bir grup darbe girişiminde bulundu. Cumhurbaşkanı halkı meydanlara çağırdı: Darbeciler başarılı olamaz. 

Darbe girişimi gazete manşetlerine nasıl yansıdı

 

Takvim: Başkomutan Erdoğan, FETÖ’nün alçak darbe girişimine meydan okudu: Bedelini çok ağır ödeyecekler.

Darbe girişimi gazete manşetlerine nasıl yansıdı

Yeni Şafak:  Komutanlar duruma el koydu, vatandaş FETÖ’cü işgalcileri durdurdu. Vatan hainleri. 

Akşam: 15 Temmuz destanı. 151 kişi demokrasi şehidi.  

Vatan: Bedelini ödeyecekler. Cumhurbaşkanı Reccep Tayyip Erdoğan: Hadlerini bildireceğiz. Bu ayaklanma girişimini yapanlar cezasını çekecek.

Darbe girişimi gazete manşetlerine nasıl yansıdı

Güneş:  Milli irade destanı.  Türkiye zaferini kutladı. 

Darbe girişimi gazete manşetlerine nasıl yansıdı

 

Star: Bedelini çok ağır ödeyecekler. 78 milyon meydanları doldurdu. Demokrasiye millet sahip çıktı.

Darbe girişimi gazete manşetlerine nasıl yansıdı

Cumhuriyet: Askeri ya da sivil her darbeye karşı… Çözüm Demokrasi. 

Darbe girişimi gazete manşetlerine nasıl yansıdı

 

Yeni Çağ: Türkiye, dün akşam saatlerinde Başken Ankara ve İstanbul’da yaşanan olağandışı gelişmelerle izledi.

Aydınlık: Türk ordusu ve Türk milleti Amerikancı kalkışmayı bozguna uğrattı.
(17 Temmuz)

Darbe girişimi gazete manşetlerine nasıl yansıdı


Akit: Ankara’da hain kalkışma.
Zaman: Kanı bozuk alçaklar. Millet hainlere geçit vermedi.

Darbe girişimi gazete manşetlerine nasıl yansıdı


(Gazeteler, 11 Temmuz 2016 - 17 Temmuz 2016 haftası tiraj satışları dikkate alınarak sıralanmıştır.)

 

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