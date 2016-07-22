Darbe girişimi gazete manşetlerine nasıl yansıdı?
16 Temmuz Cumartesi günü Türk basını tarihe kayıt düşecek birinci sayfalara imza attı. İşte, arşivlik derleme...
Hürriyet: Bir grup asker darbe yapmak istedi, halk izin vermedi. Darbeye geçit yok. Bir grup askerin Hürriyet binasını basmasıyla tamamlanamayan, Hürriyet’in silah zoruyla engellenen manşetiyse şöyleydi:
Sabah: FETÖ’cü darbeye milli irade tokadı. TSK’daki bir grup hainin girişimi halktan döndü. Edirne’den Kars’a bütün Türkiye demokrasi için ayaklandı.
Sözcü: Cumhuriyet’in kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün dediği gibi… Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! (17 Temmuz)
Posta: Bir grup asker darbe yapmak istedi, halk izin vermedi. Yaşasın demokrasi.
Habertürk: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halkın gücünün üstünde güç yoktur. Başbakan Yıldırım: Demokrasiden taviz yok.
Türkiye: Ölene kadar demokrasimizin, başkomutanımızın yanındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler.
Milliyet: TSK içinde bir grup darbe girişiminde bulundu. Cumhurbaşkanı halkı meydanlara çağırdı: Darbeciler başarılı olamaz.
Takvim: Başkomutan Erdoğan, FETÖ’nün alçak darbe girişimine meydan okudu: Bedelini çok ağır ödeyecekler.
Yeni Şafak: Komutanlar duruma el koydu, vatandaş FETÖ’cü işgalcileri durdurdu. Vatan hainleri.
Akşam: 15 Temmuz destanı. 151 kişi demokrasi şehidi.
Vatan: Bedelini ödeyecekler. Cumhurbaşkanı Reccep Tayyip Erdoğan: Hadlerini bildireceğiz. Bu ayaklanma girişimini yapanlar cezasını çekecek.
Güneş: Milli irade destanı. Türkiye zaferini kutladı.
Star: Bedelini çok ağır ödeyecekler. 78 milyon meydanları doldurdu. Demokrasiye millet sahip çıktı.
Cumhuriyet: Askeri ya da sivil her darbeye karşı… Çözüm Demokrasi.
Yeni Çağ: Türkiye, dün akşam saatlerinde Başken Ankara ve İstanbul’da yaşanan olağandışı gelişmelerle izledi.
Aydınlık: Türk ordusu ve Türk milleti Amerikancı kalkışmayı bozguna uğrattı.
(17 Temmuz)
Akit: Ankara’da hain kalkışma.
Zaman: Kanı bozuk alçaklar. Millet hainlere geçit vermedi.
(Gazeteler, 11 Temmuz 2016 - 17 Temmuz 2016 haftası tiraj satışları dikkate alınarak sıralanmıştır.)
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