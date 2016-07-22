Darbe bildirisini ona okuttular
Türkiye, televizyon karşısındaydı. Birdenbire TRT spikeri sert bir bildiri okumaya başladı. Metinde “Ülke yönetimine el konulmuştur” deniyordu. Tijen Karaş, o bildiriyi hangi şartlarda okuduğunu anlattı.
Tijen Karaş, 41 yaşında. Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun. TRT’de spikerlik yapıyor. Bütün Türkiye ve hatta dünya, 15 Temmuz akşamı darbeciler tarafından basılan TRT’de ‘Yurtta Sulh Konseyi’nin bildirisini okuduğunda tanıdı onu. Yaptığı basın açıklamasında şöyle dedi:
“3-4 saat kadar önce burada kâbus dolu anlar yaşadık. Meslek hayatımın en zor yayınını yaptım. Silahlı kişiler tarafından stüdyomuzda, haber merkezimizde alıkonulduk. Saatler boyunca rehin tutulduk. Kollarımız arkadan bağlandı. Tehdit edildik. Her hareketimiz izlendi. Stüdyoda o bildiri metnini okumak için, silahlı kişiler tarafından zorlandım. TSK adına bu eylemi gerçekleştirdiklerini, bize zarar vermeyeceklerini, milletin iyiliği için bunu yaptıklarını ifade eden bir grup tarafından alıkonulduk. Ellerimiz arkadan bağlandı. Silahları ile bizi tehdit ettiler. O şartlar altında okuduk. Çok şükür başımıza bir şey gelmedi. O dakikaları bir daha hatırlamak istemiyoruz.”
Digiturk de kesildi!
Digiturk, resmi Twitter hesabından saat 04.27’de bir tweet attı. Mesajında, Digiturk çalışanlarının, silah zoruyla binanın dışına çıkarılmaya çalışıldığını söyledi.
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