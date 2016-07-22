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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yaşasın Demokrasi
22.07.2016 - 16:42, Son Güncelleme:

Darbe bildirisini ona okuttular

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Darbe bildirisini ona okuttular

Türkiye, televizyon karşısındaydı. Birdenbire TRT spikeri sert bir bildiri okumaya başladı. Metinde “Ülke yönetimine el konulmuştur” deniyordu. Tijen Karaş, o bildiriyi hangi şartlarda okuduğunu anlattı.

Tijen Karaş, 41 yaşında. Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun. TRT’de spikerlik yapıyor. Bütün Türkiye ve hatta dünya, 15 Temmuz akşamı darbeciler tarafından basılan TRT’de ‘Yurtta Sulh Konseyi’nin bildirisini okuduğunda tanıdı onu. Yaptığı basın açıklamasında şöyle dedi:

 

Darbe bildirisini ona okuttular



“3-4 saat kadar önce burada kâbus dolu anlar yaşadık. Meslek hayatımın en zor yayınını yaptım. Silahlı kişiler tarafından stüdyomuzda, haber merkezimizde alıkonulduk. Saatler boyunca rehin tutulduk. Kollarımız arkadan bağlandı. Tehdit edildik. Her hareketimiz izlendi. Stüdyoda o bildiri metnini okumak için, silahlı kişiler tarafından zorlandım. TSK adına bu eylemi gerçekleştirdiklerini, bize zarar vermeyeceklerini, milletin iyiliği için bunu yaptıklarını ifade eden bir grup tarafından alıkonulduk. Ellerimiz arkadan bağlandı. Silahları ile bizi tehdit ettiler. O şartlar altında okuduk. Çok şükür başımıza bir şey gelmedi. O dakikaları bir daha hatırlamak istemiyoruz.”

 

Digiturk de kesildi!

Darbe bildirisini ona okuttular

Digiturk, resmi Twitter hesabından saat 04.27’de bir tweet attı. Mesajında, Digiturk çalışanlarının, silah zoruyla binanın dışına çıkarılmaya çalışıldığını söyledi.

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