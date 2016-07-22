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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yaşasın Demokrasi
Zeynep BİLGEHAN
22.07.2016 - 14:59, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı’nı ve AK Parti’yi yıkan kayıp: Erol Olçok ve oğlu

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Cumhurbaşkanı’nı ve AK Parti’yi yıkan kayıp: Erol Olçok ve oğlu

Boğaziçi Köprüsü’nde halkın üzerine açılan ilk ateşte hayatını kaybedenler arasında bir baba-oğul... O gece, fotoğrafta babasının kucağındaki bu küçük bebek artık 17 yaşına gelmiş bir delikanlıydı. Babası evde kalmasını istemesine rağmen durmadı, “Sen nereye ben oraya” diyerek peşinden gitti. İkisi de başlarına ne geleceğini bilmiyordu.

Arter Ajans’ın sahibi reklamcı Erol Olçok, 1963, Çorum doğumluydu. Babasını erken yaşta kaybeden Olçok, ortaokul yıllarında Türkiye çapında gerçekleşen resim yarışmasında dereceye girince grafik ve tasarım alanlarındaki yeteneğini fark etti.

Cumhurbaşkanı’nı ve AK Parti’yi yıkan kayıp: Erol Olçok ve oğlu

 Küçük oğlu Emir ile...

İmam hatip lisesinden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Estetik ve Sanat Tarihi Bölümü’nü bitirdi. Üniversitenin ardından bir arkadaşıyla 1987’de bir ajans kurdu. Piyasada reklamcılık işleri yaparken Mehmet Ali Şahin ile dostluğu vesilesiyle ilk siyasal iletişim kampanyasını Necmettin Erbakan için yaptı. Fakat onunla yolculuğu uzun sürmedi.

Cumhurbaşkanı’nı ve AK Parti’yi yıkan kayıp: Erol Olçok ve oğlu

Olçok boyunu aşan üç oğluyla aynı karede

 İlk defa 1993’te bir nezaket tanışmasıyla karşılaştığı Recep Tayyip Erdoğan’la 1994’te büyükşehir belediye başkanı seçildikten sonra çalışmaya başladı. Olçok, aralıksız nasıl çalıştıklarını 2012’de verdiği bir röportajda “19 yıldır Tayyip Erdoğan ile çalışıyorum, yasaklıyken bile siyasal iletişim yapılıyordu. Tayyip Erdoğan cezaevindeyken bile gazete ilanlarıyla bayram kutlamaları, davetiyeler...” diye anlatıyordu. Keza, 22 yıllık birlikteliklerinde Olçok, AK Parti’nin 11 kez sandıktan başarıyla çıkmasına imza attı. 

Cumhurbaşkanı’nı ve AK Parti’yi yıkan kayıp: Erol Olçok ve oğlu

12 Eylül referandum mitinginden

EVİNDE YEMEK YERKEN...

Olçok, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yalnızca ‘kampanyacısı’ değil aynı zamanda yol arkadaşıydı. Çocuklarının düğün törenlerini de organize eden Olçok, Erdoğan’la ilgili düşüncelerini şöyle ifade ediyordu: “Ben kendimi Başbakan’a (Erdoğan başbakanken) yakın hissediyorum. Beyefendi’nin çocuklarının düğün organizasyonlarına katkıda bulundum. Bu tabii benim çok gurur duyduğum bir şey, bu güvene layık olmak. Ben aynı zamanda siyasette yol arkadaşıyım, sadece kampanyacısı, yani reklamcısı değilim. Siyaseten de aynı değerler ve aynı ideolojik çevrenin içerisinde bulunduğumuz için Tayyip Erdoğan’ın kendisini farklılaştırması, kendini yeni siyasete hazırlama süreçlerinde ben de o havzada bulunmuş birisiyim. O yüzden Tayyip Erdoğan halkın olduğu gibi benim de kahramanım aynı zamanda.”

Cumhurbaşkanı’nı ve AK Parti’yi yıkan kayıp: Erol Olçok ve oğlu

Olçok, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yalnızca ‘kampanyacısı’ değil aynı zamanda yol arkadaşıydı.

2014’te 10 Ağustos’taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından siyasal iletişim dönemini kapatmak istediğini söylemişti. Fakat, gelen teklif üzerine Davutoğlu liderliğindeki AK Parti’yle çalışmaya devam etti. 

Cumhurbaşkanı’nı ve AK Parti’yi yıkan kayıp: Erol Olçok ve oğlu

Olçok, annesi ve küçük oğluyla

Cumhurbaşkanı’nı ve AK Parti’yi yıkan kayıp: Erol Olçok ve oğlu

 Erdoğan’ın çocukları Sümeyye ve Bilal ile

Cumhurbaşkanı’nı ve AK Parti’yi yıkan kayıp: Erol Olçok ve oğlu

Reklamcı Erol Olçok, Recep Tayyip Erdoğan’la 1994’te büyükşehir belediye başkanı seçildikten sonra çalışmaya başladı.

Cumhurbaşkanı’nı ve AK Parti’yi yıkan kayıp: Erol Olçok ve oğlu

Oğullarıyla umre ziyaretinde. En sağdaki Abdullah Tayyip

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