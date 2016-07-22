Cumhurbaşkanı’nı ve AK Parti’yi yıkan kayıp: Erol Olçok ve oğlu
Boğaziçi Köprüsü’nde halkın üzerine açılan ilk ateşte hayatını kaybedenler arasında bir baba-oğul... O gece, fotoğrafta babasının kucağındaki bu küçük bebek artık 17 yaşına gelmiş bir delikanlıydı. Babası evde kalmasını istemesine rağmen durmadı, “Sen nereye ben oraya” diyerek peşinden gitti. İkisi de başlarına ne geleceğini bilmiyordu.
Arter Ajans’ın sahibi reklamcı Erol Olçok, 1963, Çorum doğumluydu. Babasını erken yaşta kaybeden Olçok, ortaokul yıllarında Türkiye çapında gerçekleşen resim yarışmasında dereceye girince grafik ve tasarım alanlarındaki yeteneğini fark etti.
Küçük oğlu Emir ile...
İmam hatip lisesinden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Estetik ve Sanat Tarihi Bölümü’nü bitirdi. Üniversitenin ardından bir arkadaşıyla 1987’de bir ajans kurdu. Piyasada reklamcılık işleri yaparken Mehmet Ali Şahin ile dostluğu vesilesiyle ilk siyasal iletişim kampanyasını Necmettin Erbakan için yaptı. Fakat onunla yolculuğu uzun sürmedi.
Olçok boyunu aşan üç oğluyla aynı karede
İlk defa 1993’te bir nezaket tanışmasıyla karşılaştığı Recep Tayyip Erdoğan’la 1994’te büyükşehir belediye başkanı seçildikten sonra çalışmaya başladı. Olçok, aralıksız nasıl çalıştıklarını 2012’de verdiği bir röportajda “19 yıldır Tayyip Erdoğan ile çalışıyorum, yasaklıyken bile siyasal iletişim yapılıyordu. Tayyip Erdoğan cezaevindeyken bile gazete ilanlarıyla bayram kutlamaları, davetiyeler...” diye anlatıyordu. Keza, 22 yıllık birlikteliklerinde Olçok, AK Parti’nin 11 kez sandıktan başarıyla çıkmasına imza attı.
12 Eylül referandum mitinginden
EVİNDE YEMEK YERKEN...
Olçok, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yalnızca ‘kampanyacısı’ değil aynı zamanda yol arkadaşıydı. Çocuklarının düğün törenlerini de organize eden Olçok, Erdoğan’la ilgili düşüncelerini şöyle ifade ediyordu: “Ben kendimi Başbakan’a (Erdoğan başbakanken) yakın hissediyorum. Beyefendi’nin çocuklarının düğün organizasyonlarına katkıda bulundum. Bu tabii benim çok gurur duyduğum bir şey, bu güvene layık olmak. Ben aynı zamanda siyasette yol arkadaşıyım, sadece kampanyacısı, yani reklamcısı değilim. Siyaseten de aynı değerler ve aynı ideolojik çevrenin içerisinde bulunduğumuz için Tayyip Erdoğan’ın kendisini farklılaştırması, kendini yeni siyasete hazırlama süreçlerinde ben de o havzada bulunmuş birisiyim. O yüzden Tayyip Erdoğan halkın olduğu gibi benim de kahramanım aynı zamanda.”
Olçok, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yalnızca ‘kampanyacısı’ değil aynı zamanda yol arkadaşıydı.
2014’te 10 Ağustos’taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından siyasal iletişim dönemini kapatmak istediğini söylemişti. Fakat, gelen teklif üzerine Davutoğlu liderliğindeki AK Parti’yle çalışmaya devam etti.
Olçok, annesi ve küçük oğluyla
Erdoğan’ın çocukları Sümeyye ve Bilal ile
Reklamcı Erol Olçok, Recep Tayyip Erdoğan’la 1994’te büyükşehir belediye başkanı seçildikten sonra çalışmaya başladı.
Oğullarıyla umre ziyaretinde. En sağdaki Abdullah Tayyip
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle