Aynı aileden iki karşıt kardeş: Abi AK Parti yöneticisi, kardeş darbe koordinatörü

Bu çarpıcı olayın kahramanı Dişli ailesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gibi Rize kökenli. Ancak, yıllar önce göç ettiği Sakarya’nın Geyve ilçesinde yaşıyor. Burada atölyecilik yapan kalabalık Dişli ailesinin bu iki oğlu, ayrı yollardan yürüyüp sonunda da farklı uçlara savruldu. 58 yaşındaki Şaban Dişli, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve İstatistik Bölümü’nü bitirdikten sonra yüksek lisansını New York Eyalet Üniversitesi’nde Matematiksel Ekonomi alanında tamamlayıp, ardından da Harvard Üniversitesi Üst Düzey Yöneticilik Programı’na katılarak kariyer planlarını finans sektörü üzerine yaptı, kardeş Mehmet Dişli ise askerliği seçti.

HOLLANDA’DA BANKACILIK

Şaban Dişli, uzun süre yaşadığı Hollanda’da bankacılıkla uğraştı. İngilizcenin yanı sıra Fransızca ve Felemenkçe bilen Dişli burada Demir-Halk Bank Rotterdam’ın genel müdürlüğünü yaparken, Yurtdışı Bankalar Birliği’nin kurucuları arasında da yer aldı. Bankacılık sektöründeki uzun kariyeri nedeniyle iş dünyasıyla kurduğu iyi ilişkilerle tanınan Dişli, kurucusu olduğu AK Parti saflarından siyasete atıldı. İlk kez 2002 seçimlerinde milletvekili seçilen Dişli, bu dönem AK Parti’de Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Bir sonraki dönemde Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Dişli, uzun milletvekilliği süresi boyunca Meclis Dışişleri Komisyonu Üyeliği, Başbakan Dış Ekonomik ve Ekonomik İlişkiler Danışmanlıkları, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Delegasyonu Üyeliği, Türkiye-ABD Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı, AB Uyum Komisyonu Başkanvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyeliği görevlerinde de bulundu. AK Parti’deki üç dönem kuralı nedeniyle bir önceki seçimde aday gösterilmeyen Dişli, 1 Kasım seçimlerinde yeniden milletvekili seçildi. Başbakan Binali Yıldırım’a yakınlığıyla tanınan Dişli, Yıldırım’ın başbakanlığıyla birlikte de AK Parti’de Genel Başkan Yardımcısı oldu.

BALYOZ HAPİSHANESİ KOMUTANI

Kardeş Dişli ise askerlik kariyerini seçti. 2011 Yüksek Askeri Şurası’nda (YAŞ) tuğgeneral, 2015 YAŞ’ın da tümgeneral oldu. Tuğgeneral olduktan sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı 66. Mekanize Tugay Komutanlığı’na atanan Dişli, daha sonra Genelkurmay Başkanlığı Proje Dairesi Başkanlığı’na getirildi. Dişli, tümgeneral olduğunda bir süre Balyoz davasından tutuklu bulunan bazı subay ve generallerin bulunduğu Hadımköy Askeri Tutukevi’ne de komuta etti. O dönem tartışma yaratan bu durum, CHP Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün dönemin Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle verdiği bir soru önergesiyle Meclis gündemine de taşındı. Düzgün, önergesinde “Balyoz davasından tutuklu bulunan bir kısım subay ve generallerin bulunduğu Hadımköy Askeri Tutukevi’ne ülkemizde bunca tugay ve tuğgeneral kadrosu varken AKP Sakarya Milletvekili Şaban Dişli’nin kardeşi Mehmet Dişli’nin komuta etmesi sizce bir tesadüf müdür?” dedi. Dişli daha sonra Stratejik Dönüşüm Daire Başkanı olarak yeniden Genelkurmay Karargâhı’nda görev yaptı. Dişli’nin yükselişinde ve generalliğinin büyük bölümünü Genelkurmay Karargâhı’nda geçirmesi konusunda kulislerde, 16 yıldır hep en yakınında olduğunu söylediği Genelkurmay Başkanı Akar ile yakınlığının yanı sıra abisi Dişli’nin etkisine de dikkat çekiliyor.

O HELİKOPTERDEKİ SÜRPRİZ İSİM

Zaten Dişli de Akar’a yakınlığını, savcılıktaki ifadesinde, “Komutan Hulusi Akar’la 16 yıldır birlikte çalışırım. Yakınen tanırım, görüşürüz. Bana güvenir” diye anlattı. Darbe girişiminde rehin alınan ve uzun süre haber alınamayan Akar’ın, Akıncı Üssü’ne düzenlenen operasyonla kurtarıldıktan sonra Çankaya Köşkü’ne helikopterle geldiğinde yanındaki isim de Mehmet Dişli’ydi. Akar’ın Çankaya Köşkü’ne gelişinde helikopterden inişi de kameralara yansıyan Dişli’nin Akar’ın şikâyeti üzerine gözaltına alındığı bildirildi. Dişli’nin savcılık sorgusunda da abisinin AK Parti milletvekili olduğuna dikkat çekerek, “Bana kumpas kuruluyor, bu işin içine çekiliyorum” dediği öne sürüldü.

‘ERDOĞAN KARDEŞİ İÇİN UYARDI’ İDDİASI

Başarısız darbe girişiminin ardından kulislere, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birkaç ay önce Şaban Dişli’yi, “Biraderinle ilgili pis kokular geliyor” diye uyardığı, Dişli’ninse “Yok öyle bir şey, iftiradır, böyle bir şey çıkarsa kafama sıkarım” sözleriyle bunu reddettiği iddiası yansıdı.

Mehmet Dişli’nin ortaklığı bulunduğu belirtilen bir inşaat işini imar sorunları nedeniyle yargıya taşıdığı, buradaki ortaklar arasında Gülen cemaatine yakın bir ismin bulunduğu iddiası da dillendiriliyor.

Mehmet Dişli’nin darbeciler arasında yer aldığının ortaya çıkmasının ardından Dişli ailesi büyük bir şok yaşadı. Haber, Dişli ailesinin yerleşik olduğu Geyve’de bomba etkisi yarattı. Şaban Dişli gazetecilerin kardeşiyle ilgili soruları üzerine ilk tepkisini, “Ne söylememi istersiniz, biraz benimle empati yapın” sözleriyle verdi. Partideki görevini bırakıp bırakmayacağı sorularına karşılık da, “Ben bu ülkenin, bu partinin, Cumhurbaşkanı’nın emrindeyim. Görevimi niye bırakayım” diyen Dişli, darbe girişimini protesto için memleketi Sakarya’da salı akşamı yapılan mitingde de darbecileri ‘Şerefsizler’ diye niteleyerek şöyle dedi: “15 Temmuz günü bu şerefsizlerin oyununu milletimizle birlikte bozduk. Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan ‘Bu hainlerin darbe girişimi bitti’ diyene kadar bu meydanlarda olacağız.”