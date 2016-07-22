Askerleri ondan ‘Efsane Komutan’ diye bahsediyor
Cuntacı askerlerin darbe girişiminin başarısız olmasının en önemli nedeni, yaptıkları planın istedikleri gibi yürümemesi oldu. Bunda da iki komutanın ve iki astsubayın rolü büyük. Ankara ve İstanbul’da sergiledikleri kahramanca tavırlarla darbenin seyrini değiştirdiler.
Darbeci Albay Ümit Bak’ın Ankara’da savcıya verdiği ifade, Tümgeneral Zekai Aksakallı’nın darbeciler için stratejik hedef olan Ankara Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı çarpışarak geri aldığını ortaya koydu. Bak’ın ifadesine göre, gün boyu Genelkurmay’da birlikte toplantıda oldukları Tümgeneral Aksakallı evine giderken darbeci general Semih Terzi de Silopi’den hareket etti ve Ankara ÖKK’ya gitti.
GÜVENDİĞİ ADAMLARINI TOPLADI, ONLARA MÜHİMMAT SAĞLADI
Tümgeneral Aksakallı, Bak’a aldıkları emirin yasadışı olduğunu söyledi ve harekete geçti. Güvenilir adamlarını toplayan Aksakallı, silah ve mühimmatı da yakın arkadaşlarının birliklerinden aldı. Emir Astsubayı Ömer Halisdemir’in darbeci general Terzi’yi öldürmesinin de sağladığı avantajla, ÖKK ele geçirildi, ikisi ölü olmak üzere 36 darbeci asker etkisiz hale getirildi. ÖKK’nın darbecilerin komutasına girmemesi, darbe karşıtı operasyonların başarılı olmasında büyük rol oynadı.
Aksakallı, darbe gecesi saat 01.47’de NTV yayınına bağlandı ve “Eşkıyalar, paralel ihanet şebekeleri darbe girişiminde bulunmaya çalışıyor. Fakat bunlar başarılı olamadı, olamayacaklar. Görevimizin başındayız. Kısa sürede duruma el koyacağız” dedi.
2009’DA TUĞGENERAL OLDU, 2013’TE TÜMGENERALLİĞE TERFİ ETTİ
Tümgeneral Aksakallı, çevresinde ‘efsane komutan’ olarak biliniyor. Namı diğer ‘bordo bereliler’in komutanı olan Aksakallı 2009’daki YAŞ sonrası tuğgeneral olmuştu. 2013’te Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevliyken yapılan YAŞ toplantısında da tümgeneralliğe terfi etti.
Aksakallı’ya ‘efsane komutan’ denmesinin nedeni, sürekli astlarıyla birlikte cephede olması, sınır boylarında, Kuzey Irak’ta, Azerbaycan’da bizzat görev yapması olarak gösteriliyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle