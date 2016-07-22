Asker ve polis arasında çözüm arayan bilim insanı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYaşasın Demokrasi HaberleriAsker ve polis arasında çözüm arayan bilim insanı
GeriYaşasın Demokrasi Asker ve polis arasında çözüm arayan bilim insanı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yaşasın Demokrasi
Zeynep Bilgehan
22.07.2016 - 17:12, Son Güncelleme:

Asker ve polis arasında çözüm arayan bilim insanı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Asker ve polis arasında çözüm arayan bilim insanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı Mustafa Varank’ın abisi Prof. Dr. İlhan Varank, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde darbe girişimini protesto ettiği sırada açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

15 Temmuz akşamı darbeci askerlerin işgal ettiği yerlerden biri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Vezneciler’de bulunan binasıydı. İşgalci asker grubu ve polis arasındaki çatışma yaklaşık beş saat sürdü. İBB binası önünde bekleyen bir rütbeli asker, hedef gözeterek ateş etti. Açılan ateş sonucu yaralanan ve Bezmiâlem Vakıf Gureba Hastanesi’ne getirilen 28 kişiden ikisinin bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi. Bu iki kişinin isminin İlhan Varank ve Tahsin Gerekli olduğu açıklandı. Türkiye, ‘İlhan Varank’ isimli kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı Mustafa Varank’ın abisi olduğunu 16 Temmuz sabahı AK Parti Ankara Milletvekili ve eski Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’dan öğrendi. Akdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Sevgili dostum Mustafa Varank’ın darbeci alçakların şehit ettiği abisine de yüce Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Asker ve polis arasında çözüm arayan bilim insanı

MUSTAFA VARANK’IN KARDEŞİ PROF. DR. İLHAN VARANK

45 yaşında hayatını kaybeden iki çocuk babası Prof. Dr. İlhan Varank, Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı bursu kazanarak ABD Ohio Devlet Üniversitesi’nde bilgisayarlı öğretim teknolojileri alanında master yapmıştı. Aynı alanda doktorasını tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönerek Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde çalışmaya başlayan Prof. Dr. İlhan Varank, son olarak Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyordu. Öğrencileri, “Tanıyan her insanın sevdiği, ilk görüşte sempatik tavırlarıyla insanın kalbini yumuşatan, hepimize en büyük dersi; bazı etiketleri taşırken, bazı makamlarda otururken, yükseldikçe küçülmenin nasıl bir şey olduğunu göstererek herkese ders veren Prof. Dr. İlhan Varank Hocamızı kaybetmiş olmanın tarifsiz üzüntüsü içerisindeyiz” diyerek okul bölümlerinin isminin ‘Yıldız Teknik Üniversitesi İlhan Varank Eğitim Fakültesi’ olarak değiştirilmesi için change.org’da kampanya başlattı.  

Asker ve polis arasında çözüm arayan bilim insanı

ÇÖZÜM ARAYAN BİLİM İNSANIYDI

Prof. Dr. İlhan Varank için ilk tören görev yaptığı Yıldız Teknik Üniversitesi’nde (YTÜ)  düzenlendi. Üniversitenin Davutpaşa Kampüsü Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende, İlhan Varank’ın Türk bayrağına sarılı naaşı omuzlar üzerinde sahneye getirildi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan Rektör Prof. Dr. İsmail Yüksek, “Ülkesinin birbirine kurşun sıkan askeriyle polisi arasında kalan ve çözüm arayan bir bilim adamının şehit olmasını anlamak ve anlam vermek gerçekten çok zor” dedi. Kardeşi Mustafa Varank, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, ailesi, çalışma arkadaşları ve öğrencilerinin katıldığı törenin ardından Varank’ın naaşı cenaze namazının kılınacağı Fatih Camii’ne götürüldü. Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve AB Bakanı Ömer Çelik katıldı.  Mustafa Varank, kardeşinin ölüm haberini nasıl aldığını daha sonra bir gazeteye şöyle anlattı: “O gece başka bir şehirdeydim. Saat 21.00’den itibaren çok yoğun telefon trafiği vardı.

‘BİZ KORKARSAK HERKES KORKAR’

Bana 23.15’te ‘İyi misin’ diye mesaj atmış, yoğunluktan fark etmemişim. Eşime ‘Sakın dışarı çıkmayın” diye mesaj atmış. 00.14’te bölüm başkanı olduğu grupta, ‘Arkadaşlar biz de korkarsak herkes korkar. Ben dışarı çıkacağım’ yazmış. Vatan Caddesi’ndeki çatışmalarda bulunmuş, sonra Saraçhane’ye yönelmişler. Orada şehit edilmiş. Telefonunu aradım, bir şahıs açtı ve ‘Abi bu telefonun sahibi çok yiğit bir abiydi, az önce vuruldu, götürdüler’ dedi. ‘Benim abim, nereye götürdüler öldü mü’ diye sordum. ‘Hastaneye ama hangisi bilmiyorum. Telefon bende kaldı’ dedi.”

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle