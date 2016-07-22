Asker ve polis arasında çözüm arayan bilim insanı

15 Temmuz akşamı darbeci askerlerin işgal ettiği yerlerden biri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Vezneciler’de bulunan binasıydı. İşgalci asker grubu ve polis arasındaki çatışma yaklaşık beş saat sürdü. İBB binası önünde bekleyen bir rütbeli asker, hedef gözeterek ateş etti. Açılan ateş sonucu yaralanan ve Bezmiâlem Vakıf Gureba Hastanesi’ne getirilen 28 kişiden ikisinin bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi. Bu iki kişinin isminin İlhan Varank ve Tahsin Gerekli olduğu açıklandı. Türkiye, ‘İlhan Varank’ isimli kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı Mustafa Varank’ın abisi olduğunu 16 Temmuz sabahı AK Parti Ankara Milletvekili ve eski Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’dan öğrendi. Akdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Sevgili dostum Mustafa Varank’ın darbeci alçakların şehit ettiği abisine de yüce Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

MUSTAFA VARANK’IN KARDEŞİ PROF. DR. İLHAN VARANK

45 yaşında hayatını kaybeden iki çocuk babası Prof. Dr. İlhan Varank, Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı bursu kazanarak ABD Ohio Devlet Üniversitesi’nde bilgisayarlı öğretim teknolojileri alanında master yapmıştı. Aynı alanda doktorasını tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönerek Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde çalışmaya başlayan Prof. Dr. İlhan Varank, son olarak Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyordu. Öğrencileri, “Tanıyan her insanın sevdiği, ilk görüşte sempatik tavırlarıyla insanın kalbini yumuşatan, hepimize en büyük dersi; bazı etiketleri taşırken, bazı makamlarda otururken, yükseldikçe küçülmenin nasıl bir şey olduğunu göstererek herkese ders veren Prof. Dr. İlhan Varank Hocamızı kaybetmiş olmanın tarifsiz üzüntüsü içerisindeyiz” diyerek okul bölümlerinin isminin ‘Yıldız Teknik Üniversitesi İlhan Varank Eğitim Fakültesi’ olarak değiştirilmesi için change.org’da kampanya başlattı.

ÇÖZÜM ARAYAN BİLİM İNSANIYDI

Prof. Dr. İlhan Varank için ilk tören görev yaptığı Yıldız Teknik Üniversitesi’nde (YTÜ) düzenlendi. Üniversitenin Davutpaşa Kampüsü Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende, İlhan Varank’ın Türk bayrağına sarılı naaşı omuzlar üzerinde sahneye getirildi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan Rektör Prof. Dr. İsmail Yüksek, “Ülkesinin birbirine kurşun sıkan askeriyle polisi arasında kalan ve çözüm arayan bir bilim adamının şehit olmasını anlamak ve anlam vermek gerçekten çok zor” dedi. Kardeşi Mustafa Varank, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, ailesi, çalışma arkadaşları ve öğrencilerinin katıldığı törenin ardından Varank’ın naaşı cenaze namazının kılınacağı Fatih Camii’ne götürüldü. Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve AB Bakanı Ömer Çelik katıldı. Mustafa Varank, kardeşinin ölüm haberini nasıl aldığını daha sonra bir gazeteye şöyle anlattı: “O gece başka bir şehirdeydim. Saat 21.00’den itibaren çok yoğun telefon trafiği vardı.

‘BİZ KORKARSAK HERKES KORKAR’

Bana 23.15’te ‘İyi misin’ diye mesaj atmış, yoğunluktan fark etmemişim. Eşime ‘Sakın dışarı çıkmayın” diye mesaj atmış. 00.14’te bölüm başkanı olduğu grupta, ‘Arkadaşlar biz de korkarsak herkes korkar. Ben dışarı çıkacağım’ yazmış. Vatan Caddesi’ndeki çatışmalarda bulunmuş, sonra Saraçhane’ye yönelmişler. Orada şehit edilmiş. Telefonunu aradım, bir şahıs açtı ve ‘Abi bu telefonun sahibi çok yiğit bir abiydi, az önce vuruldu, götürdüler’ dedi. ‘Benim abim, nereye götürdüler öldü mü’ diye sordum. ‘Hastaneye ama hangisi bilmiyorum. Telefon bende kaldı’ dedi.”