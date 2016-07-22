Arap ülkeleri darbeyi kınadı, El Cezire anbean yayın yaptı
Mısır ve Suriye dışındaki Arap ülkelerinin çoğu Türkiye’deki darbe girişimini kınayarak Türk hükümetine destek mesajları yayımladı. Körfez ülkelerine ait medya kuruluşlarının çoğu, manşetinde darbe girişimine karşı hükümet yanlısı yayınlar yaptı.
EMİR TEMİM’DEN ERDOĞAN’A TELEFON
KATAR
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak, Katar’ın, anayasal meşruiyetin korunması, hukukun uygulanması, güvenlik ve istikrarın muhafazası için alınacak her türlü önlemde Türkiye’nin yanında olduğunu dile getirdi.Katar merkezli El Cezire televizyonu, darbe girişimini anbean çok detaylı bir şekilde ekranlarına taşıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CNN Türk ekranlarından yaptığı halkın darbeye karşı sokağa çıkması çağrısını da haberleştiren El Cezire, ayrıca birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’la özel bir röportaj da yaptı. Katar merkezli El Şark gazetesi ise darbe girişiminin ardından “Türk halkı övgüyü fazlasıyla hak ediyor” başlığıyla çıktı.
ARAP BAHARI’NA BENZETENLER OLDU
SUUDİ ARABİSTAN
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı da darbe girişiminin püskürtülmesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Suudi Arabistan, kardeş Türkiye’de gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişiminin püskürtülmesinden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve seçilmiş hükümet yönetiminde anayasal çerçevede işlerin rayına oturmasından memnuniyet duyuyor” ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Suudi Arabistan’da darbe girişimini destekler yönde yayın yapan medya kuruluşları da oldu. Al Arabiya haber kanalında çıkan yorumcular, Türkiye’deki darbe girşimini Arap Baharı’na benzeten yorumlarıyla dikkat çekti.
ANAYASAL DÜZENİ KORUMA ÇAĞRISI
FAS
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye’nin anayasal düzenine karşı yapılan darbe girişiminin kabul edilemez olduğunu belirtildi. Açıklamada, “Fas, kardeş ve Müslüman ülke Türkiye ile her zaman dayanışma içerisinde olacaktır” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Türkiye’deki anayasal düzeni koruma çağrısı yapıldı.
ŞEYH SABAH’TAN BAŞARI, ZAFER VE İRADE TEBRİĞİ
KUVEYT
Kuveyt resmi haber ajansı KUNA’da yer alan habere göre Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Meşru başarı, demokratik zafer ve Türk halkının iradesi” dolayısıyla tebrik telgrafı gönderdi.
TÜRKİYE’NİN OLAĞANÜSTÜ DURUMU ATLATABİLECEĞİNE İNANIYORUM
IRAK
Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi binasına yönelik saldırıyı kınadı. Cuburi açıklamasında, “Meclis’e saldırmak ülkenin en yüksek yasama yetkisinin prestijine saldırmak demektir” ifadesini kullandı. Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, darbe girişimine karşı Türkiye yönetiminin yanında olduklarını belirtti. Masum, yazılı açıklamasında “Irak’ın, komşu ülke Türkiye’nin bu krizi aşması için ümitleri çok yüksektir. Türkiye’nin içerisinde olduğu olağanüstü durumu atlatabileceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani de FETÖ’nün darbe girişiminin başarılı bir şekilde önüne geçilmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ı tebrik etti.
EN İÇTEN DAYANIŞMA MESAJLARINDAN BİRİ
LÜBNAN
Müstakbel Hareketi lideri ve eski Başbakan Saad Hariri yaptığı yazılı açıklamada, Türk halkıyla dayanışma mesajı vererek, “Türkiye’nin selameti ve halkının kazanımları, bölge halklarıyla İslam âleminin güvencesidir” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, askeri darbe girişimi karşısındaki tutumundan övgüyle söz eden Hariri, açıklamasında, “Durumun normale dönmesi ve ülkenin Erdoğan’ın liderliğinde güvenli bir limana ulaştırılmasından duyduğumuz mutluluğu dile getirmek isteriz” değerlendirmesi yaptı.
DAYANIŞMA VURGUSU
TUNUS
Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, İstanbul ve Ankara’daki darbe girişimini kınadı. Nahda Hareketi’nin resmi internet sayfasından El-Gannuşi imzasıyla yayımlanan yazılı açıklamada, “Nahda Hareketi Türkiye’de ordudan bir kanadın Türk halkının iradesi ve demokratik anayasal kurumların ihlaline yönelik isyan hareketini reddedip kınamaktadır” ifadesi kullanıldı. El-Gannuşi, darbe girişiminin karşısında durulduğunu ve demokratik yasallığın yanında yer alan Türk halkı ve sivil güçlerle dayanışma halinde olunduğunu vurguladı. Tunus gazetesi Aşşuruk da, gelişmeleri “Türkiye: Darbe girişiminde, 104 ölü, 1154 yaralı ve 1563 askere gözaltı” manşetiyle okurlarına aktardı
İSTİKRARIN BOZULMAMASI ÖNEMLİ
ÜRDÜN
Ürdün hükümeti, darbe girişimine ilişkin açıklamasında Türkiye’nin istikrarının bölge güvenliği açısından önemine işaret etti. Basın İşlerinden Sorumlu Bakan ve Hükümet Sözcüsü Muhammed Hüseyin el Mumeni, yaptığı açıklamada, yaşananların, Türkiye’nin teröre karşı önemli rolünü etkilememesi temennisinde bulundu. El- Mumeni, Türkiye’nin bu sıkıntıyı atlatması ve kurumlarının bütünlüğünükorumasını beklediklerini belirtti.
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