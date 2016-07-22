Adanalı ikiz polisler birlikte şehit düştü
Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşler 26 yıl önce aynı gün doğdu, polis okulu dışında aynı sınıflarda eğitim gördü, aynı yıl evlendi. Helikopter pilotu olmak için geçici görevle Ankara’da bulunan kardeşler Gölbaşı’ndaki saldırıda birlikte hayatını kaybetti.
Darbecilerin en ağır saldırısını yaptığı Ankara Gölbaşı’ndaki Özel Harekât Daire Başkanlığı ve Polis Havacılık Daire Başkanlığı tam anlamıyla savaş alanına döndü. F-16’ların füzeli saldırısında en büyük kayıp Özel Harekât Dairesi’nde yaşandı. Askerlerin darbe teşebbüsünde bulunduğu yerlere operasyon hazırlığı yapan Özel Tim mensupları F-16’larca hedef alındı. Saldırıda, aralarında Özel Harekât Daire Başkan Yardımcıları Önder Güzel, Zafer Kanyoncu ve Meriç Alemdar’ın bulunduğu 47 Özel Tim mensubu şehit oldu. En üzücü hayat hikâyelerinden biri de buradan geldi... Şehit düşen polislerden ikisi Adanalı ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç’tu.
ABİLERİ DE PİLOTTU
26 yıl önce Hacı Ali ve Sanem Oruç’un ikizleri olarak dünyaya gelen Ahmet ile Mehmet, polis okulu hariç aynı okul ve sınıflarda eğitim görmüşlerdi. Üç yıllık polislerdi. Adana’da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde beraber çalışıyorlardı. Geçici görevle gittikleri Gölbaşı’ndaki Özel Harekât Daire Başkanlığı’nda helikopter pilotu olmak için sekiz aydır birlikte eğitim görüyorlardı. İkizlerden Ahmet Oruç geçen yıl ocak, Mehmet Oruç’sa ağustos ayında evlenmişti. Ahmet Oruç’un eşi Emine 7 aylık hamileydi. İkizlerin abisi Mustafa Oruç da Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda uzman çavuş olarak görev yapıyordu.
‘BENİM YAVRULARIM NEREDE?’
Adana’nın merkez Çukurova ilçesindeki evinde, acı haberi çocuklarının meslektaşlarından alan baba Hacı Ali Oruç, iki oğlunu birden şehit vermenin acısıyla fenalık geçirdi. Yüreğini yakan haberi getiren polislere sarılan baba Oruç, “Benim yavrularım nerede? Gelin sizi koklayayım” diyerek gözyaşlarına boğuldu.
Ailesi tarafından teşhis edilemeyen ikiz polislerin kimlikleri, üzerlerindeki tabancaların seri numaralarından tespit edildi. İkiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç, memleketleri Adana’da toprağa verildi.
Cenaze töreninde şehitlerin uzman çavuş olan abisi Mustafa Oruç tabutların önünde bir süre durarak gözyaşı döktü. Şehidin annesi Sanem Oruç, “Sizin adınıza, şanınıza kurban olayım” diye ağıt yaktı. Baba Hacı Ali Oruç ise “Oğullarım. Beni bırakıp nereye gittiniz? Ben sizsiz ne yapacağım” diye ağladı. Cenaze namazının ardından şehit ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç’un cenazeleri Alihocalı Mahallesi Mezarlığı’na defnedildi.
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