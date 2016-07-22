‘Abdullah Tayyip’e ismini verenler cenazesinin başında yan yana ağladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYaşasın Demokrasi Haberleri‘Abdullah Tayyip’e ismini verenler cenazesinin başında yan yana ağladı
GeriYaşasın Demokrasi ‘Abdullah Tayyip’e ismini verenler cenazesinin başında yan yana ağladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yaşasın Demokrasi
22.07.2016 - 15:27, Son Güncelleme:

‘Abdullah Tayyip’e ismini verenler cenazesinin başında yan yana ağladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Abdullah Tayyip’e ismini verenler cenazesinin başında yan yana ağladı

Olçak vücuduna isabet eden tek kurşunla yere yığıldı. Babasının vurulduğunu gören oğlu Abdullah’a da babasına koşarken iki kurşun isabet etti. Baba Olçok hastanede, oğluysa olay yerinde hayatını kaybetti. Olçok’un ölüm haberi saat 03.30 civarında duyuldu...

15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan kara gecede Erol Olçok, Altunizade’deki evinde yemek yerken olayların büyümesi üzerine Erdoğan’ı Atatürk Havalimanı’nda karşılamak üzere çıkmaya karar verdi. Üç oğlundan en büyüğü 17 yaşındaki Abdullah Tayyip’e kardeşleriyle annesinin yanında kalmasını söyledi. Ancak Abdullah babasını dinlemedi, “Sen nereye ben oraya” dedi. Baba-oğul yola çıktılar. Boğaziçi Köprüsü’nde geçişlere izin verilmemesi üzerine Olçok aracından inip askerin yanına gitti ve geçişe izin verilmesini istedi. Olumsuz yanıt üzerine oğlunun yanına dönmekte olan Olçok’un olduğu tarafa köprünün ayaklarından ateş açıldı. Olçok vücuduna isabet eden tek kurşunla yere yığıldı. Babasının vurulduğunu gören oğlu Abdullah’a da babasına koşarken iki kurşun isabet etti. Baba Olçok hastanede, oğluysa olay yerinde hayatını kaybetti. Olçok’un ölüm haberi saat 03.30 civarında duyuldu... 

‘Abdullah Tayyip’e ismini verenler cenazesinin başında yan yana ağladı

Abdullah Tayyip marinada teknede

ERDOĞAN AĞLAMAKTAN KONUŞAMADI

Baba-oğulun cenazesi Adli Tıp’tan sonra Karagümrük’te her zaman gittiği Tuğrulefendi Dergâhı’na götürüldü. Cenaze töreniyse 17 Temmuz Pazar günü Altunizade’deki İlahiyat Camii’nde düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bazı bakanlar, milletvekilleriyle siyaset ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk bayrağına sarılı tabuta dokunarak konuşma yaparken kelimeler boğazında düğümlendi: “Erol benim bir yol arkadaşımdı; Abdullah pırlanta bir yavrumuzdu. Mekânı cennet olsun inşallah” derken gözyaşlarına boğuldu. Konuşmasına devam edemeyeceğini belirterek “Daha fazla konuşamayacağım ama biz bu haşhaşi Fethullahçı bu terör örgütüne kefenimizle yürüyoruz. Bunların hakkından geleceğiz ve birlik beraberlik içinde milletimizi geleceğe taşıyacağız” dedi. Erdoğan, Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok’un cenazelerinin defnedilmesine de bizzat katıldı. Karacaahmet Mezarlığı’na giden Erdoğan, definden sonra baba-oğulun mezarları başında dua etti. Cenazeler sırasında onlarca Özel Harekât polisi cami çevresinde görev yaptı. Sayıları en az 30 olan Özel Harekât polisleri çevredeki tüm yüksek binalarda tedbir aldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle