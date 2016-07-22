‘Abdullah Tayyip’e ismini verenler cenazesinin başında yan yana ağladı
Olçak vücuduna isabet eden tek kurşunla yere yığıldı. Babasının vurulduğunu gören oğlu Abdullah’a da babasına koşarken iki kurşun isabet etti. Baba Olçok hastanede, oğluysa olay yerinde hayatını kaybetti. Olçok’un ölüm haberi saat 03.30 civarında duyuldu...
15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan kara gecede Erol Olçok, Altunizade’deki evinde yemek yerken olayların büyümesi üzerine Erdoğan’ı Atatürk Havalimanı’nda karşılamak üzere çıkmaya karar verdi. Üç oğlundan en büyüğü 17 yaşındaki Abdullah Tayyip’e kardeşleriyle annesinin yanında kalmasını söyledi. Ancak Abdullah babasını dinlemedi, “Sen nereye ben oraya” dedi. Baba-oğul yola çıktılar. Boğaziçi Köprüsü’nde geçişlere izin verilmemesi üzerine Olçok aracından inip askerin yanına gitti ve geçişe izin verilmesini istedi. Olumsuz yanıt üzerine oğlunun yanına dönmekte olan Olçok’un olduğu tarafa köprünün ayaklarından ateş açıldı. Olçok vücuduna isabet eden tek kurşunla yere yığıldı. Babasının vurulduğunu gören oğlu Abdullah’a da babasına koşarken iki kurşun isabet etti. Baba Olçok hastanede, oğluysa olay yerinde hayatını kaybetti. Olçok’un ölüm haberi saat 03.30 civarında duyuldu...
Abdullah Tayyip marinada teknede
ERDOĞAN AĞLAMAKTAN KONUŞAMADI
Baba-oğulun cenazesi Adli Tıp’tan sonra Karagümrük’te her zaman gittiği Tuğrulefendi Dergâhı’na götürüldü. Cenaze töreniyse 17 Temmuz Pazar günü Altunizade’deki İlahiyat Camii’nde düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bazı bakanlar, milletvekilleriyle siyaset ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk bayrağına sarılı tabuta dokunarak konuşma yaparken kelimeler boğazında düğümlendi: “Erol benim bir yol arkadaşımdı; Abdullah pırlanta bir yavrumuzdu. Mekânı cennet olsun inşallah” derken gözyaşlarına boğuldu. Konuşmasına devam edemeyeceğini belirterek “Daha fazla konuşamayacağım ama biz bu haşhaşi Fethullahçı bu terör örgütüne kefenimizle yürüyoruz. Bunların hakkından geleceğiz ve birlik beraberlik içinde milletimizi geleceğe taşıyacağız” dedi. Erdoğan, Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok’un cenazelerinin defnedilmesine de bizzat katıldı. Karacaahmet Mezarlığı’na giden Erdoğan, definden sonra baba-oğulun mezarları başında dua etti. Cenazeler sırasında onlarca Özel Harekât polisi cami çevresinde görev yaptı. Sayıları en az 30 olan Özel Harekât polisleri çevredeki tüm yüksek binalarda tedbir aldı.
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