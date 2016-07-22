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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yaşasın Demokrasi
Tolga TANIŞ/ABD
22.07.2016 - 15:24, Son Güncelleme:

ABD o gece nasıl tepki verdi

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ABD o gece nasıl tepki verdi

Amerikan Yönetimi, ilk reaksiyonu tam olarak ne zaman gösterdi? Obama ile Erdoğan arasındaki kritik görüşme kaç gün sonra gerçekleşti? Yaşananlar karşısında ABD’nin takındığı tutum, anbean böyle gerçekleşti..

21.45 Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre darbeye destek olan savaş uçaklarının uyarılara rağmen bir kısım askeri üs meydanlarından kalkış yaptığı saat 21.45. Başta Boğaziçi Köprüsü, bazı kilit noktalara tankların varış saati de dikkate alındığında, bazı üst düzey asker ve polislerin karargâhlara toplantı amacıyla çağrılıp yakalanmaları gibi önceden yapılan hazırlıklar sayılmazsa bu darbe girşiminin de başlangıç saati. Ancak başta kimse durumu anlamamıştı. Başbakan Binali Yıldırım’ın TV’de olayın bir kalkışma olduğunu teyit etmesi 22.57’yi buldu.

00.05 Amerikan Yönetimi’nin olaylara ilişkin ilk reaksiyonuysa TSİ 00.05’te geldi. Ve Amerikan Dışişleri Bakanlığı, seyahat uyarılarını yayınladığı “travelgov” resmi Twitter adresinden ‘Türkiye’deki ABD vatandaşlarına’ bir mesaj geçip “ABD Ankara Büyükelçiliği, Ankara’da çatışma sesleri duyulduğunu teyit eder ve İstanbul’daki her iki köprü de kapalı” dedi.

00.22Bundan tam 17 dakika sonraysa Beyaz Saray olaylara ilişkin ikinci bir mesaj yayınladı. Ve o gün diğer gazeteciler adına Beyaz Saray’ı takip eden havuz muhabirinin Beyaz Saray basın bürosuna TSİ 00.17’de yolladığı, büronun da diğer gazetecilere TSİ 00.22’de ilettiği notta Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü Ned Price’ın yaptığı açıklamaya göre “ABD Başkanı Barack Obama’nın Türkiye’deki duruma ilişkin bilgilendirildiği” belirtildi. Beyaz Saray, o ana kadar gazetecilere yolladığı notlarda ‘haberleri yeni gördüklerini’ söylemekle yetiniyordu.

00.58 Yönetimin olaylara ilişkin üst düzey ilk tepkisiyse TSİ 00.58’de geldi. Ve Rus mevkidaşıyla Suriye konusunu görüşmek üzere Moskova’da bulunan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, bütün gün süren toplantıdan çıkışta soru üzerine yaptığı açıklamada, “Haberleri gördüğümüz yönünde bir açıklama dışında bir şey söylemek sanırım benim için uygun olmaz. Şu aşamada elimde başka bir detay yok. Umarım, Türkiye’de istikrar, barış ve devamlılık olur ama şimdilik ekleyecek bir şeyim yok” dedi.Amerikan Dışişleri Sözcüsü Mark Toner, Türkiye’deki olaylardan TSİ 23.00 civarı haberleri olduğunu söylerken, Amerikalı yetkililer, durumu anlamak için Türk yetkililerle temas kurulmasını beklediklerini bunun da ilk öğrendikleri andan itibaren 90 dakika sürdüğünü belirtiyorlar. Kronometreyi tam olarak ne zaman başlatmak gerektiği net değil. Ancak Kerry’nin Moskova’daki açıklamasından dakikalar sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TV’lere yaptığı açıklamada John Kerry’yle görüştüğünü ve Kerry’nin seçilmiş hükümete destek mesajı verdiğini söylüyordu  

.02.02Kerry’nin basın toplantısı biter bitmez Moskova’dan Çavuşoğlu ile telefonda görüştüğünü Amerikalı kaynaklar da doğruluyor. Ancak Amerikan Yönetimi’nin darbe girişimiyle ilgili resmi bir açıklama yapmasıysa bundan sonra bir saati buldu. Darbe girişiminin en kritik anlarının yaşandığı, üst düzey komutanların olaya destek vermeye iknaya çalışıdığı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 00.25’te CNN Türk’e Facetime’la bağlanıp halkı sokağa davet ettiği halde yabancı TV’lerde Erdoğan’ın Almanya’dan sığınma talep ettiği yönünde bilgilerin yayınlandığı sırada, Washington’dan resmi bir açıklama gelmedi. TSİ 02.02’de ABD Yönetimi olaylara ilişkin tavrını belli eden ilk duyuruyu yayınladı. Ve Beyaz Saray’dan yapılan basın açıklamasına göre Başkan Obama’nın Kerry ile görüştüğü, kendisinin “Türkiye’deki herkesin demokratik yollarla seçilen Türkiye Hükümeti’ne destek vermesi gerektiğine” inandığı açıklandı.

02.16 Bu açıklamadan 14 dakika sonra Amerikan Dışişleri Bakanı Kerry’nin mesajı geldi ve ‘Türkiye’deki durum’ başlıklı duyuruda, “Bu akşam Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüştüm ve ABD’nin Türkiye’nin demokratik yollarla seçilen sivil hükümeti ve demokratik kurumlarına desteğini vurguladım” denildi. TSİ 02.51’de de MİT, darbe girşiminin sona erdiğini duyurdu.

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