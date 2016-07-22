Türkiye’de internet ve sosyal medya trafiğini ve eğilimlerini anlık olarak izleyen Somera ajansının araştırmasına göre, 15 Temmuz günü 6 milyon 8 bin olan Türkçe tweet sayısı, 16 Temmuz’da yüzde 223 artışla 18 milyon 666 bine ulaştı. Üstelik 15 Temmuz 22.50’den itibaren iki saat boyunca sosyal medyaya erişimin kısıtlandığını düşünürsek rakamların bu denli yüksek olması dikkat çekici.
15-17 Temmuz aralığında Türkiye’de yaklaşık 10 milyon tweet atıldı. #MilletDestanYazıyor, #DarbeyeHayır, #SahipÇıkalım etiketleri Twitter’ın ‘trend topic’ listesinde zirveyi uzun süre korudu.
CUMHURBAŞKANI’NIN TWEET’LERİ
Gecenin en çok konuşulan konularına bakarsak, öncelikle saat 22.00’den itibaren köprülerin askerler tarafından kapatılması, sonrasında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sokağa çıkma ve darbeye karşı direnme yönündeki çağrısı öne çıkıyor. TBMM’nin bombalanması da en çok konuşulan konulardan biri oldu.
Gecenin en etkili tweet’leri de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vatandaşlara çağrısını yansıtıyordu:
FACEBOOK LIVE, PERISCOPE VE HATTA FACETIME
Erdoğan’ın bu çağrılarından sonra sokaklara dökülen binlerce kişinin Facebook Live ve Periscope kullanarak yaptıkları görüntülü canlı yayınlar da hem direniş ruhunu güçlendirdi hem de özellikle İstanbul ve Ankara sokaklarında yaşananları tüm Türkiye’nin dakika dakika izlemesine imkân verdi.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CNN Türk ekranlarında Hande Fırat’a canlı yayında görüntülü konuşma uygulaması FaceTime üzerinden bağlandığını da unutmamak lazım. Tam olarak bir sosyal mecra değil belki ama yeni teknolojilerin darbenin püskürtülmesinde oynadığı kritik rollerin hanesine bunu da yazmak gerek.
HÜRRİYET SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANDI?
Hürriyet sosyal medya ekibi darbe girişiminin ilk anlarından itibaren, Twitter ve Facebook ağırlıklı aktif bir paylaşım stratejisi izledi. Son dakika gelişmelerini sosyal ağlarda ilk paylaşan haber sitesi oldu.
15-18 Temmuz tarihlerini kapsayan dört günlük süreçte, Twitter’daki paylaşımlarımız 50 binin üzerinde retweet sayısına ulaştı, 60 milyondan fazla görüntülenme aldı. Aynı dönemde Facebook’ta yapılan paylaşımlar ise 15 milyon kişiye erişti.
Darbeci askerlerin gece yarısından sonra Hürriyet binasına girmesinin ardından yayınlar mobil olarak devam etti. Gece 03.30’dan itibaren, Hürriyet’in Facebook hesabını kullanarak üç canlı yayın gerçekleşti. Yaşananların anbean izleyicilere aktarmaya gayret edildiği bu videolar toplamda 500 bine yakın izlenme rakamına ulaştı.
HURRİYET.COM.TR’DEN BÜYÜK REKOR
Hürriyet’in internet sitesi hurriyet.com.tr darbe gecesi gerek izleyici gerek açılan oturum rakamlarıyla eşine ender rastlanan bir rekora imza attı. 16 Temmuz günü hurriyet.com.tr sitesini giren tekil ziyaretçilerin sayısı 8 milyon 900 bin eşiğine ulaştı. hurriyet.com.tr sitesinde 16 Temmuz günü 74 milyon 77 bin 791 sayfa açıldı. Bu rakamlar bir dijital haber sitesi için dünya ölçeğinde büyük bir performansa işaret ediyor.