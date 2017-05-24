Hiçbir evli arkadaşım konserime sevgilisiyle gelemez.

◊ Bu albüm için “Konu: Aşk” diyorsunuz ama aslında 12 albümdür aşk. Ayrıca bu albümde yine aşkın arkasından bakakalan bir Hakan Altun var. Ne olacak sizin bu kronik durumunuz?

- Artık neden olmuyor, nasıl olmuyor gibi sorular sormuyorum kendime. Akışına bıraktım hayatı. Olacaksa oluyor zaten. Şarkıların bir tanesinin sözü de bunu vurguluyor: “Çare yok ölmüşe olmuşa, ayrılık çıkmış aşk fallarımızda...” Kaderciyim artık, hayırlısıysa olsun lafına çok inanıyorum. Bir aşk yaşayacaksam yaşayacağım. Kimse de önüne geçemez.

◊ 40’tan sonra bu fikre kapıldınız herhalde...

- Ne 40’ı, 45’ten sonra! (Gülüyor)

◊ Albümde size ait ya da değil, tüm şarkıların sözleri birbirine yakın. Konsept albüm çalışması gibi olmuş.

- Arabeski seviyorum yani. Yaşasın arabesk, yaşasın aşk diyorum. Her türden müzik dinliyorum. Benim yaptığım müzik güncel, ama fantezi diyorlar. Neyin fantezisiyse... Albümde zaten 10 şarkı var, 2-3 tanesi hareketli, gerisi slow. 5 tanesi benim, diğerleri ise Ercan Saatçi, Ayla Çelik imzalı. İki tane de Ceyhun Çelikten-Hakkı Yalçın şarkısı var. Bir de single yaptığımız Derya Bedavacı’nın şarkısını okudum. Hareketli şarkı söylemeyi seviyorum. Gündelik hayatımda eğlenmeyi seven bir adamım. Tebessümden yanayım.

◊ Bu albümde de alıştığımız o Hakan Altun şarkıları var.

- Albümü sahnede beraber olduğum 12 kişilik orkestramla yaptık. Her yolculukta birlikteyiz. Kazaları atlattık, güldük ağladık. Ailemden fazla görüyorum onları. Ben sound değiştirecek albüm yapmıyorum. Ekibim de kendi şarkıları gibi çalıyor, başarı da buradan geliyor. Ekibimde 15-20 yıldır birlikte çaldığım kişiler var. Yaşlı bir grubuz anlayacağın.

MÜZİĞİ BİLENİ HAYATTA BOŞAYAMAZSIN

◊ Çoğu evlilik bile o kadar yıl dayanmıyor. Nasıl sürüyor bu ilişki böyle?

- Müzikte öyle olmuyor. Müziği bileni boşayamazsın bu hayatta (gülüyor)... Yaşadığım sevdalarda da bu yüzden sıkıntılar yaşadım. Aklına gece 5’te bir şarkı geleceğini düşünemiyor, “Yine uyumayacak mısın” diyor mesela.

◊ Türk kızı sorar tabii “Kimi düşündün de kalktın?” diye...

- Öyle değil işte. “Ben Ağlarım Sen de Ağla” diye bir parçam var. Evdeyiz o zaman, eski kız arkadaşım örgü örüyor, oturuyoruz mutlu mutlu. İlham geldi, parça döküldü dilimden, ben de söyledim. O da müzisyen yani, “Ben ağlarım sen de ağla” diye söylemeye başlayınca “Hayırdır, kime diyorsun sen onu?” dedi (gülüyor). Bazen oluyor böyle şeyler.

◊ Demiyorlar mı “Sektör krizde, neden albüm yapıyorsunuz hâlâ?” diye...

- Millet “Satmıyor albüm” diyor. Belki satar, belki de satmaz. Önemli değil. Benim bilgisayarımda duracağına insanlarla paylaşayım. Kasedi yakalayan adamlardanım. Benim 4-5 kasedim yayınlandı. Kendime söz verdim, CD de bitene kadar albüm çıkaracağım. Ondan sonra single’a bakarız. Best of’u plak olarak çıkarmak istiyorum ama çalışmaları daha epey sürecek. Zaman yok. O zamansızlıktan evlenemiyorum da sanırım.

HİÇBİR EVLİ ARKADAŞIM KONSERİME SEVGİLİSİYLE GELEMEZ

◊ Tamam evlendirmeyeceğim sizi...

- Yakma beni yakma!

◊ Çocuk severdik ama...

- Çok isterdim çocuklarım olsun. Ama çevreme bakıyorum, evli olanlar mutsuz, sevgilisi olanlar mutsuz. Senin çevrende çok mutlu çift var mı?

◊ Evli ama sevgilisi var, yine sıkıntı.

- O terbiyesizlik işte. Konserlere adam eşiyle

geliyor, tanışıyorsun bir şekilde. Yenge nasılsın diyorsun. Arkadaşım da olsa o adam bir ay sonra başka bir kızla geldiğinde yüzüne bakmıyorum. Eşini getirdiğin yere sevgilini getirip, eşini o personele rezil edemezsin! Çok ince düşünüyorum

bazı şeyleri galiba.

Hiçbir evli arkadaşım konserime sevgilisiyle gelemez.

◊ Nasıl bekar kaldınız bugüne kadar vallahi merak ediyorum.

- Ben de!

◊ Kurşuncu falan düşündünüz mü? Nazardır belki.

- Annem ara sıra kurşun döker zaten bana.

◊ Beyazıt Öztürk ile sizin heykeliniz dikilecek yakında.

- Düşün biz birlikte turneye gittik bir de... O “Ne zaman evleneceksin?” diye soruyor, “Önce sen abi” diyorum. Bir de insan bir yerden sonra yalnızlığa alışıyor. Tehlikeli.

◊ Sıkılmadınız mı evlilik sorularından?

- Ben idmanlıyım. Babam bile “Hadi oğlum evlenmeyecek misin, torun sevelim” dedi. Sanki marketten alıp evleniyorsun (gülüyor)...

AŞK YAŞADIĞIM KADINLA SONRADAN DOST OLAMAM

◊ Aşk yaşadığınız biriyle ilişki bittikten sonra arkadaş kalabilir misiniz?

- Ben aşk yaşadığım insanlarla dost, arkadaş olamam. İsterlerse bana geri kafalı, bağnaz desinler. Aşkı çok önemsiyorum; aynı derdi, sevinci paylaşmışım. Ayrılık başa gelmiş, 3-5 yıldan sonra arkadaş olamam ben. Dostun derdini dinlersin.

Gelip bana sevgilisini mi anlatacak yani?

O kadar geniş değilim maalesef.

◊ Bir de o insanı seviyorsan, zaman

geçse de hisler değişmez

değil mi?

- Değişmez tabii. Selam versen bir türlü, vermesen diğer türlü. Hayatım boyunca ayrıldığım bir kız arkadaşımın arkasından konuşmadım. Sonuca bakacaksın, bir şey olmuyorsa olmuyordur. Zorlayınca bir insana yakışmayacak hareketler çıkıyor. Ben ne yapayım, makus kaderime razı geliyorum işte.

◊ Hüsnü Şenlendirici’nin klarnet kampına bu yıl da gidecek misiniz?

- Gideceğim. Hüsnü’nün yaptığını çok önemsiyorum. Dünyanın dört bir yanından öğrenciler gelip çadır kuruyor, konserler veriyorlar. İsterim ki gelin görün. Konser alanı, yemekhane, çadır alanı yaptı Hüsnü. Müziğe ve Türk halkına hizmettir bu.

DEVLET KOROSUNDAN SiSTEM YANLIŞ DiYE iSTiFA ETTiM

◊ Siyasetle aranız nasıl?

- Benim siyasetle işim olmaz, Allah’tan başka kimseye biat etmem. Devlet korosundan sistem yanlış diye istifa ettim. Sokakta udumu çalarım, atacakları 3-5 lirayla da mutlu olabilirim. Neydim ki daha önce? Çok varlıklı bir ailenin çocuğu da değilim. Biz insanlara kulluk yapmayız, Allah’a inanırız. Siirtliyiz biz (gülüyor)...

◊ Siirt’te dedeniz Hafız Zeki Altun adına 18 derslikli okul yaptırıyormuşsunuz.

- Memleketime dedelerim Emin İçlek ve Hafız Zeki Altun adına okul yaptırmak en büyük hayalimdi, gerçekleştiriyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Çocuklar bizim en büyük hazinemiz. Siirtli küçük kardeşlerimiz

bu okulda okuyup vatanımıza hizmet eden bireyler olacak. Ben çok duyulsun istemiyordum ama bir şekilde duyuldu.

OYUNCULUĞU ZiRVEDE BIRAKTIM

◊ “Deli Aşk”ta konuk oyuncu olarak yer aldınız...

- Kaman kardeşlerin işinde stajyer oyuncu olarak yer aldım. Ve zirvede bıraktım. Kiminle film yaptın, Cem Yılmaz’la. Daha ne? Eğlenceli ama çok zor işmiş. Hayatımda ilk defa bir film setindeydim. Bin gün stüdyoda bırakın, “Çıkarın beni” demem. Ama dizi teklifi geliyor, diyorum ki “Hayatta yapamam”... Oyunculuk çok başka bir mertebe.