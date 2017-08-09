Yaşasaydı bilgisayar mühendisi olacaktı...

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde evlerinin balkonundan düşmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleştikten sonra 6 kişiye organları bağışlanan Kübra Nur Coşğun'un dün açıklanan LYS sonuçlarına göre bilgisayar mühendisliğini kazandığı öğrenildi.



Kübra Nur'un okuduğu Süleyman Demirel Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ferhat Yahşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kübra Nur'un bu yıl okulun 12-B sınıfından mezun olduğunu söyledi.



Dün açıklanan LYS sonuçlarına göre de Malatya İnönü Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü kazandığını belirten Yahşi, şunları kaydetti:



"Çok güler yüzlü, aktif ve heyecanlı bir öğrencimizdi. Dördüncü kattan düşerek üzücü bir şekilde vefat etti. Ailesi organlarını bağışladı ve organları 6 kişiye hayat verdi. Öğrencimiz bugün yaşamış olsaydı bilgisayar mühendisi olacaktı. Bu olaydan okul olarak çok üzgünüz. Keşke böyle bir olay olmasaydı. Sürekli gelip derdini anlatan bir öğrencimizdi. Tercih dönemimde sürekli gelerek okulun rehberlik servisinden ve bizlerle diyalog halinde tercihini yaptı. Tahminen bilgisayar mühendisliği geleceğini biliyordu. Çok mutluydu. Böyle bir üzücü olay yaşanınca bütün hayalleri söndü."



Kübra Nur'un seçmeli işletme dersi öğretmeni Mustafa Kemal Adıkutlu da Kübra Nur'un okulda oldukça aktif bir öğrenci olduğunu söyledi.



Öğrencisi Kübra Nur'un üniversiteyi çok okumak istediğini belirten Adıkutlu, "LYS sonuçları itibariyle güzel oldu ama kendisi göremedi. Bizler de çok üzgünüz" şeklinde konuştu.



Öte yandan Kübra Nur'dan geriye mezuniyet eğlencesindeki görüntüleri kaldı. Coşğun, görüntüde arkadaşlarıyla halay çekiyor, sohbet ederek eğleniyor.



