Vincent Van Gogh.



Resim ve eskizleri dünyanın en pahalı eserleri arasında yer alan, Hollandalı ressam. Hayatının sadece son 10 yılında 900 yağlıboya, 1100 karakalem eser üretti. Gelin görün ki, yaşadığı dönemde kimse tarafından anlaşılamadı. Hayatı boyunca kardeşi Theo'dan aldığı maddi destek sayesinde ayakta durabildi.



Vincent Van Gogh, yarattığı onca eser arasından yalnızca 1 tanesini ölmeden önce satabildi.



Değeri öldükten 11 yıl sonra, ölen kardeşinin eşi sayesinde anlaşıldı.



Yani, yaşarken kazanamadı.



Geleceğin ünlü ressamı ya da müzisyeni olmayabilirsiniz. Fakat yaşarken kazanmak, kazanırken kendinizi ve sevdiklerinizi güvence altına almak için belki de sıra dışı biriyle tanışmanız gerekiyordur. Size yol gösterecek, sizi kötü sürprizlerle üzmeyecek, dürüst, şeffaf ve adil biri.



Tıpkı Aegon gibi.



Yaşarken kazandıran tek hayat sigortası Aegon’la tanışın!

İlandır.

