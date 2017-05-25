Yaşar: Uçmaktan korkuyorum

Çok Yemek Yiyorum
Yemek yapamadığını ama çok yemek yediğini söyleyen Yaşar “ Yemek konusunda kendime çok güveniyorum çok iyi yemek yerim. Bir tek uzak doğu mutfağını hiç denemedim belki denediğimde sevebilirim” dedi.
Oğlum Müzisyen Olmamalı
Oğlu Kerem’in müzik yeteneğini kendisinden aldığını ancak müzisyen olmasını istemediğini söyleyen Yaşar “ Oğlum Kerem müzik yeteneğini benden almış bir şeyler uydurarak söylüyor. Bende bazen söylediklerini not alıyorum. Ama ileride Kerem’in müzikle uğraşmasını istemiyorum. Aileye bir tane müzisyen yeterli diye düşünüyorum” dedi.
Çocuğunuzu Koklayınca Anlarsınız
Çevresindeki insanların babalığın kendisine neler kattığını sorduklarını kendisinin de çocuğunuzu bir kere kokladığınızda anlarsınız dediğini söyleyen Yaşar “ Babalık sana ne kattı diyorlar, ben artık ona odaklı yaşıyorum. Keşke daha önce baba olsaymışım diyorum. Çocuğunuzu bir kere kokladığında neler hissettiğimi anlarsınız” dedi.
Uçmaktan Korkuyorum
Jetlag olmaktan ve uzun süre uçmaktan korktuğunu söyleyen Yaşar “ Jetlag olmaktan ve uzun uçmaktan korktuğum için uzun yolculuğa çıkmıyorum. Birkaç defa Amerika’ya gittim ama Avustralya’ya falan gidemem” dedi.
Özür Diliyorum
Sanatçıların görselliğine de özen göstermesi gerektiğini anlatan Yaşar “ Sanatçı görselliğine özen göstermeli kilosuna, saçına dikkat etmeli. Bende bazen dikkat edemiyorum, dikkat edemediğim için özür diliyorum” diye konuştu.
Romantik Olsam Kendimi Yakarım
Sürekli romantik birisi olmadığını yoksa kendisiyle birlikte evi de yakabileceğini söyleyen Yaşar “ Sürekli romantik değilim ben yoksa patlama yaşarım. Ben romantik olsam kendimle beraber evi de yakarım” dedi.
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