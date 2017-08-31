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    Yaşar Kemal belgeseli ilk kez memleketinde gösterilecek

    Hürriyet Haber
    31.08.2017 - 21:07 | Son Güncelleme: 31.08.2017 - 21:08

    YÖNETMEN Aydın Orak’ın çektiği ‘Yaşar Kemal Efsanesi’ adlı belgesel film prömiyerini 24. Adana Film Festivali’nde yapacak.

    Efsane yazarın hayatının dönüm noktalarını beyaz perdeye taşıyan filmde, Yaşar Kemal’in daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış arşiv görüntülerinden, yüzlerce saatlik kaynaklardan derlenmiş ses kayıtlarından ve binlerce sayfalık dokümandan yararlanıldı. Ara Güler, Arif Keskiner, Zülfü Livaneli, Orhan Pamuk, Aziz Nesin, Türkan Şoray ve Atıf Yılmaz gibi yazarın yakın dostlarının anlatımlarıyla yer aldığı filmi Halil Ergün seslendirdi. Filmde Yaşar Kemal’in bestelenmiş şiirleri de ünlü isimler tarafından seslendiriliyor. Film, yazar Yaşar Kemal’e saygı duruşu olarak ilk kez kendi memleketinde Adana seyircisiyle buluşacak. Uluslararası Adana Film Festivali Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.

    Etiketler: Aydın Orak , Yaşar Kemal Efsanesi , gazetehaberleri
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