Yaşar İpek kimdir kaç yaşında?

Yaşar İpek, 22 Aralık 1980 tarihinde dünyaya gelmiştir. Diyarbakır'da hayata gözlerini açan İpek, 1983 yılı itibariyle ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşmiştir.

Müziğe ve sinemaya çocuk yaşta başlayan Yaşar İpek, 6 yaşındayken ailesine ait film şirketinin yapımı olan sinema filmi ile sinemaya başlamıştır. Daha sonra, on yaşına kadar 9 adet sinema filminde cocuk yıldız olarak rol almıştır.

Sonrasında vatani görevini yapmak icin askere giden Yaşar İpek, ordu evinde sevdiği işi şarkı söylemeye devam eder. Askerlik görevini yaparken, bilmediği bir yeteneği daha önüne çıkar ve hikaye yazmaya başlar, hala yazmaktadır. Bir gün kendi filmini yapmak icin halihazırda her yönüyle calısmakta ve kendini geliştirdiğini öne sürmektedir.

Askeri görevini tamamladıktan sonra, aşık olduğu mesleği yapmaya karar verir. 2003 - Bir Alo De, 2005 - Sözüm Ona Sevdin, 2007 - Arada Bir, 2010 – Eyvah, 2012 - Kapı Zili, 2015 – Sus, 2016 – Haybeye İsimli çalışmalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Yaşar İpek, Yalnız Kalacaksın şarkısı ile 2 Mayıs 2017 Salı günü, tüm dijital platformlarda dinleyicisi ile buluşmuştur.

Yaşar İpek, 14 Şubat 2018'de Sevgililer Günü'ne özel olarak Seren Serengil ile düet yapacaktır.