Yaşar İpek: Herkese teşekkür ediyorum

Türkçe pop kategorisinde 'Apple Music' başta olmak üzere dijital platformlarda kısa süre de en çok indirilen parçalar arasında yerini alan ‘Haybeye’yi Youtube’da yaklaşık 2 milyon izlenme rakamına ulaştı.

Büyük çıkış yakalayan Yaşar İpek ‘Haybeye’ hem kendi duygusuyla hem klibiyle son dönemin en dikkat çeken şarkılarından bir tanesi oldu. Şarkı ile ilgili çok güzel ve özel yorumlar alıyorum. Dijital platformlarda büyük ilgi görüyor ve 2 milyona yaklaşan izlenmeye ulaştı. Sevenlerime ve ‘Haybeye’yi sevenlere milyonlarca kez teşekkür ediyorum” dedi.