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    Yaşar Güler kimdir, kaç yaşındadır?

    Hürriyet Haber
    02 Ağustos 2017 - 17:28Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 17:28

    Yaşar Güler kimdir sorusunun cevabı araştırılıyor. Ayrıca Yaşar Güler'in yaşı da merak edilen konular arasında. Peki Yaşar Güler kimdir?

    1954’te Bayburt’ta doğan Orgeneral Yaşar Güler, 1974’te Kara Harp Okulu’ndan Muhabere Teğmen rütbesiyle mezun oldu. 1984’e kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muhabere birliklerinde takım ve bölük komutanlığı yaptı.

    1986’da Kara Harp Akademisinden mezun olarak Kurmay Subay oldu ve çeşitli karargahlarda Plan Subaylığı ve Şube Müdürlüğü görevlerini üstlendi. Silopi’de İç Güvenlik Tabur Komutanlığı, Bosna-Hersek Türk Tugay Komutan Yardımcılığı, Başbakanlık Askeri Danışmanlığında Proje Subaylığı, NATO Güney Bölge Komutanlığında (Napoli/İtalya) Muhabere Başkan Yardımcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi Komutanlığı ve Genelkurmay Tatbikatlar Şube Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

    Etiketler: yaşar güler , orgeneral , yaşar güler kimdir
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