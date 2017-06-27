Yaşar Gaga: Bana Sezen'in çantacısı diyorlar

◊ Neden 2.5 sene sürdü hazırlık?

- Çok basit; toplam 24 sanatçı, 24 şarkı vardı. Tüm süreçlerle birlikte 2.5 sene sürmesi normal. Bazen bu şarkıyı kim okur diye düşündük, bazen bu şarkıcıya ne okutalım diye...



◊ Özellikle kime hangi şarkıyı söyletelim ayağında neler yaşandı?

- “Bir Cacık Olmaz” mesela. Sözleri Sezen Aksu’nun... Emel Müftüoğlu, ben ve Polat Yağcı toplantı yapıyorduk.

Şarkıyı bir dinlettim, hepimiz aynı anda Serkan Kaya dedik.



◊ Gerçekten alakasız şarkıları da alakasız isimler okuyor.

- Ne kadar alakasız olsa da albümün bir bütünlüğü bulunuyor. “Adına da Derler Seks”i ilk duyduğumda “Bu şarkıyı Dilber Ay’a okutursam gerçek kimliğini bulur” dedim. Dilber Ay da hiç tereddütsüz kabul etti.



◊ Albüm tam anlamıyla yıldızlar karması...

- Evet, kendi alanında star isimler hepsi de... Başarıya imza atmış, hit’leri olan, zor ve büyük insanlar. Zaten çoğu da arkadaşımdı.

Bu kadar büyük isimlerle hiçbir sıkıntı yaşamadan tamamladım albümümü.

Aranjörler, DJ’ler, kendi müziklerini proje albümlerle tanıtma fırsatı buluyor.

Müzisyenler ve şarkıcılar da kendi albümlerinde yapamadıklarını bu proje albümlerle yapma imkanı yakalıyor.

Ben de yıllardır müziğin içerisindeyim, bırakmadım.

DJ’lik yapıyordum ama kendi müziğimi yapmak da istiyordum.

Alakasız şarkılar dememin nedeni de iyi yapılan her türlü müziğe saygımın olması.

Hür tür müzik dinliyor ve çalıyorum.

Şarkı da söylüyorum ama kendi sesimi sevmiyorum o başka.



BENİ SEZEN’İN ÇANTACISI SANIYORLARDI



◊ Sezen Aksu ile uzun yıllar çalıştınız. Onun dokunuşu, sesi, sözleri net şekilde hissediliyor albümde...

- O olmazsa olmazdı bu albüm.



◊ Albümdeki tek slow parça “Ceylan”... Neden albüme eklediniz?

- Sezen Aksu ve Tarkan ilk kez bir albümde düet yaptı. Sözü ve müziği Sezen Aksu’ya ait “Ceylan”ı seslendirdiler.

Onu albümün açılışı olarak düşündüm.

Bu düşüncemi Sezen Aksu’ya söyledim, bayıldı, “Tarkan ile düet yapalım mı” dedi.



◊ İlgiden memnun musunuz?

- Şaşkınım. Tepki gelmemesine imkan yoktu ama bu kadarını da beklemiyordum.

Fotoğraflarda photoshop var, ekrana çıkmadığım için pek tanıyan yok.

Sektör bilir, diğerleri de yıllardır Sezen Aksu’nun yanında yancısı gibi durduğum için tanır. Çantacısı diyenler bile var (gülüyor).

Ama anladım ki gerçekten insanın hayranı oluyormuş.

Kendi başına gelmesi başka bir halmiş. “Sana bayılıyorum” tweet’leri geldikçe şaşırıyor ve utanıyorum.

İSİM ANNESİ KİBARİYE

◊ İkinci CD demolardan oluşuyor. Neden bu ham kayıtları da dinleyiciyle paylaşma gereği duydunuz?

- “En Samimisinden Şarkılar” adını verdiğimiz ikinci CD bir demo kayıtlar CD’si. Kibariye kendi şarkısını yapıp okuyup çıkarken aklımıza geldi. İsim annesi kendisi. Elimdeki demo kayıtları da ekledim sonra... Sertab Erener daha önce Tarkan’ın söylediği Sezen Aksu’nun “Her şeye Rağmen” parçasının demo kaydını yapmıştı. Soner Sarıkabadayı’nın “Bu Böyle” parçasının demo kaydı vardı. Onu da ekledim. Mustafa Ceceli’nin okuduğu demo Adnan Şenses için yapılmıştı, onu da kullandım. Demo kayıtlarında düzeltmeler yaptık ama yeniden okuma olmadı.

GÖKSEL BU ALBÜMÜN KÖLESİYDİ

◊ En çok kiminle eğlendiniz çalışırken?

- Sezen Aksu’yu izlemeye bayılıyorum. Ama uyumuyor biliyor musun! Herkes devirli çalışıyor, o 20 dakika uyuyup geri geliyor. Çok disiplinli. O sizin eserinizle uğraşırken zaten bırakıp uyumaya gidemiyorsunuz.

En eğlendiğim kişi o değil ama en çok saygı duyduğum kişi o... Onun yarattığı hiçbir anı kaçırmak istemiyorum. Yazdığı sözü değiştirip başka bir yerden yeniden giriyor, melodilerle oynuyor. Eğlence konusuna dönersek; Dilber Ay ile çok eğlendim.

Serkan Kaya’yla da aynı şekilde... Özkan Uğur’un şarkısı “Terlik Geliyor”un kaydı da müsaitti azıtmaya, onda da pek eğlendik.



◊ Vokallerde de ilginç isimler var. Mesela Göksel.

- Göksel bu albümün kölesiydi, ne dersem yaptı. Zamanında Sezen’e birlikte vokal de yaptık.



◊ Üç hafta önce albüm çıkardınız, hemen ardından Tarkan’ın “10”u geldi...

- Ben ona asla rakip olamam. Ben de yeni albümünü sosyal medya hesaplarından paylaştım. Yeni müzikler hepimizi heyecanlandırıyor.

Gerçek müzisyensen, başka müzisyeni karalayamazsın.

Starlar kalede yaşamıyor, starlık sokakta.