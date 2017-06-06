Yaşar Alptekin'den Ceceli yorumu: Para adamı bozar

"Köyden geldim ve bir anda şöhretin ihtişamını yaşadım, artık demlenme dönemindeyim" diyen Alptekin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yatırımlarımı hep kaybettim. Yanlış işler yaptım. Sanatçı insan ticaret yapamaz. 11-12 kere ticaret girişiminde bulundum ama hepsinde batırdım. Sonra anladım ki ben ticaret yapmamalıyım. Ticari zeka ayrı bir zeka."





HEPİMİZ BİR İMTİHAN İÇİNDEYİZ

Mustafa Ceceli hakkında da konuşan Alptekin, "İyi bir arkadaş ama yıllardır söylediğim bir şey var. Para ve şöhret en delikanlı adamı bile bozar. Ben ne delikanlıklar ne iyi aile kızları gördüm ama şöhret olduktan sonra kendilerini bozdular. Hepimiz bir imtihan içindeyiz. Bir anda ne oldum oluyorsun. Ben de biliyorum bu durumu. Bunu kimse inkar edemez." dedi.