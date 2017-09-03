Yaşar Alptekin kimdir? İşte Yaşar Alptekin’in filmleri

Yaşar Alptekin, 10 Mart 1964 tarihinde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde doğmuştur. Annesinin adı Aynur Alptekin, ağabeyi Ajlan Alptekin'dir. Şarköy Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul'a geldi. 1980 yılında mankenliğe başladı. 1981 yılında Günaydın gazetesinin düzenlemiş olduğu dans yarışmalarına katılarak birinci olmamış ama madalya kazanmış. Aynı yarışmaya katılan diğer ünlü birHakan Peker.



Hürriyet gazetesinin 1985 senesinde düzenlemiş olduğu, Halit Kıvanç'ın sunduğu yarışmaya katılarak "1985 yılı Fotoroman Kralı" seçildi. Kamerayla ilk tanışması 1986 senesinde Yücel Çakmaklı'nın yönettiği "Kuruluş" isimli televizyon dizisinde Orhan Gazirolünü oynamasıyla gerçekleşti. Yaşar Alptekin "Kuruluş"ta oynadığında Türkiye'nin en popüler mankenlerinden biriydi ama bu dizi sayesinde oyuncu olarak da yıldızı parladı. Daha sonra, Halit Refiğ'in yönetmenliğini yaptığı "Teyzem" filminde Müjde Ar ile beraber oynadı.



Erken yaşlarda mankenliğe başladı. Dizilerde, sinema filmlerinde oynadığı rollerle hemen fark edildi. Daha sonraları "Beyaz Bisiklet", "Çağdaş Bir Köle", "Lambada", "Kara Sevda", "Seni Seviyorum", "Mavi Melek" gibi otuza yakın filmde rol aldı. Lambada filmiyle kült bir figür haline geldi.



1982 yılında askere gitti. Acemi birliğini bahriyeli olarak İskenderun'da yaptıktan sonra, İstanbul Sarıyer Orduevi'nde aşcı olarak askerliğini bitirdi. Şöhret dağının zirvesindeyken" Gönül Yazar, Derya Arbaş, Neslihan Acar (ki onunla nişanlanmıştı) gibi ünlülerle aşk, genç manken meraklısı kadınlarla kısa süreli ilişkiler yaşadı.

Eskiden favori mekanlarının gece kulüpleri, disko ve barlar olduğunu söyleyenYaşar Alptekin şimdi Eyüp Sultan ve Aziz Mahmut Camilerinin yolunu tutuyor. Alptekin : " Öğle namazlarını Eyüp Sultan'da, Cumaları da Azîz Mahmûd HüdâyîCamii'nde kılıyorum. Türbeleri ziyarete gidiyorum" derken bir farklılığı da dile getirmeden edemiyor: "Şimdi gerçek arkadaşlarla tanıştım".



Suadiye'de Kızılderili diye kafesi vardı. Samanyolu Haber kanalında "Sokak Çocukları" isimli program hazırladı. İlk eşi Nilgün Altınyayla ile Paris'e bir defileye gittiğinde tanışmış, daha sonra da 1991 yılında evlenmişler 4 yıl evli kaldıktan sonra boşanmışlar. Bu evliliğindenAyris Alptekin adında bir kızı var.

YAŞAR ALPTEKİN FİLMLERİ

Şahin Sinema Filmi 1999



Yasemin 1997



Cinayet Masası 1996



Kanlarıyla ÖdedilerKanlarıyla Ödediler 1990



Lambada / Gençlik Fırtınası (Hakan) 1989



Salıncakta Üç Kişi (Esat) 1988



Herşey Güzeldi 1988



Bir Yaz Yağmuru (Yaşar) 1988



Yalnızlık Bir Şarkıdır (Tekin) 1987

Umutların Ötesi (Mustafa) 1987



Seni Seviyorum (Yaşar) 1987



Gençlik Yılları (Yaşar) 1987



Eski Sevdalar Gibi (Yaşar) 1987



Deli Gönlüm 1987



Beyaz Yaz (Cengiz) 1987



Çağdaş Bir Köle (Halil) 1986



Teyzem (Erhan - Orhan) 1986



Mavi Melek (Karadağlı Şahin) 1986



Beyaz Bisiklet (Metin) 1986



Gizli Duygular 1984