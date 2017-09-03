Yaşar Alptekin: Eskiden FETÖ'cüydüm şimdi...

ESKİDEN SIFIR KİLOMETRE CAHİLDİM
* Dizi ve sinemalarda yoktum. 13 senedir yedek kulübesinde bekliyorum. İlk zamanlar önemsemiyordum ama artık paslandığımı ve setleri özlediğimi hissediyorum.Şu da bir gerçek, her şeyin bir son kullanma tarihi var. Bizim de son kullanma tarihimiz yaklaşıyor.
* Hacca gidip geldikten sonra insanlar bu işleri tamamen bıraktığımı, köyde beş vakit namaz kıldığımı sanıyor. Böyle bir şey yok. Dünya için ahireti, ahiret için dünyayı terketmemek lazım. Rabbim bana böyle bir yakışıklılık vermiş. Teklif gelirse tabii ki kullanmak isterim.
* Sakıp Sabancı’nın cenazesine kadar sıfır kilometre cahildim. Ne namaz kılmayı biliyordum ne başka şey. Gazetede haberi görünce, “Ben bu cenazeye gideceğim” dedim ve orada bana bir titreme geldi. Yıl 2004’tü.Yanımdaki arkadaşımın omzuna dokundum, “Lütfen bana namaz kılmayı öğret” dedim. O sabah namaza başladım ve 2008’de hacca gittim.
* Falcı gelse, “Namaza başlayacaksın” dese, “Yürü git lan!” derdim. “AK Parti’nin, yeşil sermayenin peşine düştü” diyorlar bana. Alakası yok.
Ben de şaşırıyorum kendime. Partilerde, diskolarda, kadınlarla, kızlarla geçen bir hayat... Şaşırıyorlar tabii. Ama değişimim samimi.
ESKİDEN FETÖ’CÜYDÜM ŞİMDİ BAŞKA CEMAATTEYİM
FETÖ konusunda siz de kandırılmış hissediyor musunuz?
Ben de FETÖ’cüydüm. 2004-2008 arası onlarlaydım. Türkiye’nin yüzde 70’i kandırıldı.
Ne zaman uzaklaştınız?
2008’de ihtiyacı olan iki çocuk için Cemaat’ten zekat mahiyetinde burs rica ettim. “Para yoksa okutmayız” dediler. “Böyle Müslümanlık olur mu?” dedim ve ayrıldım. O sırada bir Allah dostuyla tanıştım. “Ben Adıyaman’a Menzil Cemaati’ne gidiyorum. Sen de gel” dedi. Şimdi o Cemaat’le birlikteyim.
Geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz?
Tiyatromuz var. Uyuşturucunun zararlarını anlatan bir oyun yapıyoruz. Konferanslara davet ediliyorum. Zaten çok paraya ihtiyacım yok. Olan bana yetiyor.
TESETTÜRSÜZ KADIN GÜNAHKARDIR
* Eski eşimle anlaşamadık. Birbirimizi tanımadan acele ettik. Yürütemeyince medeni bir şekilde yollarımızı ayırdık.Yeniden evlenmek istiyorum. Ama yeniden evleneceğim kadını en az altı-yedi ay tanımak isterim. 55 yaşındayım ve sütten ağzım çok yandı. Yoğurdu üfleyeceğim. İmanlı bir erkek çocuk yetiştirmek istiyorum
* Eski eşim Ayten Hanım’a evlilik için tesettürü şart koşmuştum. Artık direkt tesettürlü hanım alacağım. Cem Yılmaz’ın meşhur esprisi var ya, “Burada yapılmışı var” diye. Hahaha! Ben hacıyım. Davul bile dengi dengine.
* Aşk insana her şeyi yaptırır. Bana aşıksa istediğimi yapmalı. Allah, “Tercihini mümin kadından yana yap” diyor. Tesettürlü olmayan kadın mümin olmuyor mu? Oluyor. Ama aynı zamanda da günahkar oluyor.
FİLM BİTİNCE AŞK DA BİTERDİ
* Bizim zamanımızda, Yeşilçam’da 15-20 gün aynı sette aşık rolü yapıyorduk. Gözünün içine bakıyorduk. Gerçekten aşık oluyorduk. Aşık olmadığım bir set arkadaşım olmadı. Molalarda da bir şeyler yaşıyorduk. Haliyle gerçeğe dönüşüyordu. Ahu Tuğba ile, rol aldığım her arkadaşımla aşk yaşadım. Ben duygusalım. İlişki olsun diye ilişki yaşamam. Aşkla başlarım. Film bitince aşk da bitiyordu!
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