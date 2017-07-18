Son kitabı "Unutursun"la okuyuculara buluşan İclal Aydın, ‘Hadi Be’ canlı yayında Emre Saygı ve sosyal medya kullanıcılarının sorularına samimi ve bir o kadar da iddialı açıklamalarda bulundu.
Zor Kazandım Ama Bıraktım
Çok büyük elemeler sonrasında Ankara Üniversitesi’ne girdiğini ancak okulu yarıda bıraktığını söyleyen İclal Aydın “ Ankara Üniversitesi’ne girerken çok büyük elemelerden geçtim. Herkesin giremediği bir okuldu ama ben okulu bitiremeden yurtdışına gittim ve orada 6 yıl tiyatro yaptım” dedi.
O Role Bürünüyorum
Dizilerde oynadığı karakterlerde dizi bitene kadar kendini o role bürünmüş olarak gördüğünü söyleyen İclal Aydın “ Bir dizeye başladığı zaman nasıl bir rol olursa olsun kendimi dizi bitene kadar o role bürünmüş olarak yaşıyorum” dedi.
Yaşanmışlıklarımı Yazıyorum
Yazdığı kitaplarda kendinden yaşanmışlıkların olduğunu söyleyen İclal Aydın “ Ben polisiye roman yazamıyorum. Yazdığım kitaplarda da yaşanmışlıklarım ve çevremden duyduklarımı yazıyorum” dedi.
Duş Alırken Yazacaklarımı Düşünüyorum
Gençlik yıllarından daha farklı olduğunu söyleyen İclal Aydın “Eskiden duş alırken şarkı söylüyordum ama zaman geçtikten sonra artık duş alırken yazacaklarımı tasarlıyorum” diye konuştu.
Kızım İstedi Uzattım
Uzun yıllar kısa saçlarıyla ekranlarda olan ve kızının isteği ile saçlarını uzattığını söyleyen İclal Aydın “ Yıllardır herkes beni kısa saçlarımla görmeye alışmıştı. Kızım ve eşim uzun saç seviyor diye bende uzun saçı sevmeye başladım” dedi.
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