Yaşanmış bir mücadele: ‘Panik Yok, Ben Kanserim’

Yakalandığı lenf ve meme kanserinin ardından yaşamında değişenleri anlatan Günaydın, tedavisinin ardından yaşananları şu şekilde özetliyor: “Savaştım ve yendim”. Kanserle mücadeleye dair önerilerin ve hasta yakınlarının mektuplarının bulunduğu ‘Panik Yok, Ben Kanserim’; sadece bu hastalığı yaşayanların değil, aynı zamanda teşhis konan kişilerin yakınlarının da rehberi olabilecek bir kitap olma özelliği taşıyor.