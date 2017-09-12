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    Hürriyet >Kitap Sanat>Yaşanmış bir mücadele: ‘Panik Yok, Ben Kanserim’

    Yaşanmış bir mücadele: ‘Panik Yok, Ben Kanserim’

    Hürriyet Haber
    12.09.2017 - 16:51 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 16:51

    Gerçek bir yaşam mücadelesini anlatan, Özge Günaydın imzalı “Panik Yok, Ben Kanserim” okuyucularla buluşuyor.

    Yakalandığı lenf ve meme kanserinin ardından yaşamında değişenleri anlatan Günaydın, tedavisinin ardından yaşananları şu şekilde özetliyor: “Savaştım ve yendim”. Kanserle mücadeleye dair önerilerin ve hasta yakınlarının mektuplarının bulunduğu ‘Panik Yok, Ben Kanserim’; sadece bu hastalığı yaşayanların değil, aynı zamanda teşhis konan kişilerin yakınlarının da rehberi olabilecek bir kitap olma özelliği taşıyor.

    Etiketler: kitap sanat , yeni çıkan kitaplar , Özge Günaydın
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