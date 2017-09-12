Yaşanmış bir mücadele: ‘Panik Yok, Ben Kanserim’

İstanbul’da yatırımcının gözü bu iki bölgede
Dünyanın en büyük metropollerinden İstanbul genişledikçe yatırım yapma ve yeni bir yaşam alanı kurma niyetindeki kentlilerin gözdesi hem şehrin içinde kalan hem de birkaç sene içinde değerleneceğine...
Yakalandığı lenf ve meme kanserinin ardından yaşamında değişenleri anlatan Günaydın, tedavisinin ardından yaşananları şu şekilde özetliyor: “Savaştım ve yendim”. Kanserle mücadeleye dair önerilerin ve hasta yakınlarının mektuplarının bulunduğu ‘Panik Yok, Ben Kanserim’; sadece bu hastalığı yaşayanların değil, aynı zamanda teşhis konan kişilerin yakınlarının da rehberi olabilecek bir kitap olma özelliği taşıyor.