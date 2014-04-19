Yaşam Başlıyor

Teknik Yapı; Evora İstanbul projesinde yer alan daireler için büyük avantaj; % 10 İndirim, Daireni şimdi al, peşinatı teslimde öde. Üstelik %1 KDV avantajı ile.



Teknik Yapı büyük avantaj ile geliyor. İstanbul’un en büyük konut projesi, Anadolu yakasında yükselen yeni bir şehir EVORA İSTANBUL’a talih kuşu kondu.



Teknik Yapı, bütçeleri rahatlatan ödeme planı ile yeni bir ev almayı kolaylaştırıyor. Evora İstanbul’dan daire almak isteyenler; YÜZDE 10 İNDİRİM, Daireni şimdi al ve peşinatı teslimde öde gibi avantajlardan faydalanabilecek. Vade avantajı dışında fiyat fırsatı arayanlara ayrıca %1 KDV indiriminden yararlanabilecek.



İstanbul’un En Büyük Projesinde Büyük Fırsat

Ödeme kolaylığı sağlayan yılın son kampanyasını değerlendiren Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, her projenin kendine özgü cazibesi ile ön plana çıktığını belirtti. Projeleri ve projelere özel kampanya detaylarını aktaran Umut Durbakayım;

“Kara, hava, deniz ve demir yollarının kesişme noktasında yer alan Evora İstanbul’da hayal edilen yaşama dair ne varsa yer alıyor. Teslimleri Temmuz 2014’de başlayacak olan Evora İstanbul’da % 10 İndirim, Daireni şimdi al, peşinatı teslimde öde ve %1 KDV fırsatlarının sunulduğunu belirtti.”



İstanbul’un eski sayfiye yerlerinden biri olan Tuzla’da yaklaşık 5 bin konutluk Evora İstanbul‘u hayata geçiren Teknik Yapı, bölgeyi yeni bir çekim merkezi haline getiriyor. Teknik Yapı’nın Ataşehir ve Kartal gibi büyük bir gelişme göstermesi beklenen bölgelerinden biri olan Tuzla’da İstanbul’un en büyük projesini yapıyor. Bölgenin en yüksek noktasında denize nazır bir tepenin etrafında inşa edilen Evora İstanbul’da bulunan 5 binden fazla konut ve tamamlandığında barındıracağı 15 binin üzerindeki nüfus, Tuzla’yı yeni bir merkez haline getirecek.



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