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    Yasaklı Vikipedi nasıl gilir? Vikipedi 0 yöntemi

    Hürriyet Haber
    29.12.2017 - 08:51 | Son Güncelleme:

    Vikipedi nasıl girilir? Vikipedi 0 ile giriş nasıl oluyor? Vikipedi ülkemizde 6 ayı aşkın bir süredir yasaklı. Normal yollarla erişime kapalı olan Vikipedi'ye kullanıcılar alternatif yollarla girebiliyor. VPN servisleri veya proxy yöntemiyle Vikipedi'ye girebileceğiniz gibi son günlerde kullanımı hayli yaygınlaşan '0' sıfır yöntemi de oldukça kullanışlı.

    Vikipedi aylardır ülkemizde yasaklı. Vikipedi'nin ne zaman açılacağı ise henüz belirsizliğini koruyor. Kullanıcılar ise dünyanın en büyük dijital ansiklopedisi Vikipedi'yi kullanmak için yeni yollar arıyor. VPN veya proxy yoluyla elbette Vikipedi'ye giriş mümkün; ancak bunun çok daha basit bir yolu var. Vikipedi'ye girişte 0 rakamını kullanarak yasağı sıfırlamanız mümkün. Peki bunun için ne yapmak gerekiyor? Yasaklı Vikipedi nasıl girilir? Vikipedi 0 yöntemi nedir?

    Vikipedi 0 ile giriş

    Vikipedi 0 ile herhangi bir Vikipedi sayfasını açmak istiyorsanız yapacağınız çok basit. Önce Google'da aramasını yapmak istediğiniz herhangi bir kelime veya ismi yazın ve yanına vikipedi yazıp aratın. Örneğin Google'da "iPhone vikipedi" yazıp aratalım.
    Yasaklı Vikipedi nasıl gilir Vikipedi 0 yöntemi
    Şimdi de ilk arama sonucuna tıklayalım!

    Yasaklı Vikipedi nasıl gilir Vikipedi 0 yöntemi

    Şimdi 0 yöntemini kullanıyoruz. Vikipedi link'inde minik bir değişiklik yapacağız. Adres çubuğundaki link'e aynen bu şekilde '0' ekleyin. Yani 'wikipedia' ibaresinin başına. Ardından tekrar yükleyin sayfayı.

    Yasaklı Vikipedi nasıl gilir Vikipedi 0 yöntemi
    WikiZero.org üzerindne Vikipedi sayfasına aynen ulaşmayı başarıyorsunuz. İşte hepsi bu!

    Etiketler: vikipedi ne zaman açılacak , vikipedi 0 giriş
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