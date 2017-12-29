Yasaklı Vikipedi nasıl gilir? Vikipedi 0 yöntemi

Vikipedi aylardır ülkemizde yasaklı. Vikipedi'nin ne zaman açılacağı ise henüz belirsizliğini koruyor. Kullanıcılar ise dünyanın en büyük dijital ansiklopedisi Vikipedi'yi kullanmak için yeni yollar arıyor. VPN veya proxy yoluyla elbette Vikipedi'ye giriş mümkün; ancak bunun çok daha basit bir yolu var. Vikipedi'ye girişte 0 rakamını kullanarak yasağı sıfırlamanız mümkün. Peki bunun için ne yapmak gerekiyor? Yasaklı Vikipedi nasıl girilir? Vikipedi 0 yöntemi nedir?



Vikipedi 0 ile giriş



Vikipedi 0 ile herhangi bir Vikipedi sayfasını açmak istiyorsanız yapacağınız çok basit. Önce Google'da aramasını yapmak istediğiniz herhangi bir kelime veya ismi yazın ve yanına vikipedi yazıp aratın. Örneğin Google'da "iPhone vikipedi" yazıp aratalım.



Şimdi de ilk arama sonucuna tıklayalım!







Şimdi 0 yöntemini kullanıyoruz. Vikipedi link'inde minik bir değişiklik yapacağız. Adres çubuğundaki link'e aynen bu şekilde '0' ekleyin. Yani 'wikipedia' ibaresinin başına. Ardından tekrar yükleyin sayfayı.





WikiZero.org üzerindne Vikipedi sayfasına aynen ulaşmayı başarıyorsunuz. İşte hepsi bu!