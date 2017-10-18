Yasaklamadık zaten yasak!

Torba tasarının Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki önceki günkü görüşmelerinde gündem tütün ve makaron ticaretiyle ilgili verilen önergelerdi. Yeni sistemi anlatan Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Tütün üreticisi mevcut sistemde sözleşmeli ve açık artırma usulüyle üretim yapabiliyor. Biz tasarıda açık artırma yöntemini kaldırıyorduk. Ancak kalkmayacak, üreticiler açısından değişen bir durum olmayacak. Açık tütün satışı yasaklanacak mı, diye soruluyor. Yasaklanmıyor, zaten şu anda yasak” yanıtını verdi. Ayrıca üreticilere kooperatif kurma hakkı getirdiklerini ifade eden Ağbal şöyle devam etti: “Tütün üreticileri kooperatifler kuracaklar, bu kooperatifler Tütün Üst Kurulu tarafından yetkilendirilecek. Kooperatiflerimiz bu bölgelerdeki üreticilerden almış oldukları tütünleri paketleyecekler, bandrolleyecekler ve normal, kayıtlı bir şekilde satacaklar.” Küçük üreticilerden aldıkları tütünü kayıt dışı yollarla ve bir dağıtım ağı içerisinde satan satıcılar için de hapis cezaları getirdiklerini ifade eden Ağbal, “Ancak burada yakalanan ürünün değeri çok düşükse, yapılan ticaretin mahiyeti çok düşükse hürriyeti bağlayıcı cezalar üçte 1’e kadar indirilecek. Hatta onları adli para cezasına çeviren, bir noktada yumuşatıcı hükümler de olacak” dedi.