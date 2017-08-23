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    Yasak, yasak, yasak!

    DIŞ HABERLER
    23 Ağustos 2017 - 00:52Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 00:52

    HİNDİSTAN Yüksek Mahkemesi, Müslüman çiftler arasında erkeğin üç kez “Boş ol” demesiyle nikâhın düşmesi uygulamasının, anayasada yer almadığı için meşru olmadığına hükmetti.

    Mahkeme bünyesinde farklı inançlardan 5 kıdemli hâkimden oluşan Hakimler Kürsüsü, eşlerinin “üç talak” yoluyla boşadığı yedi kadının başvuru dilekçesinin ardından konuyu 3 ay tartışarak “üç talakla boşanmanın” yasal olmadığına hükmetti. Yüksek Mahkeme, Müslüman erkeklerin eşlerini anında boşamalarının yasadışı olduğuna hükmederek hükümete uygulamaya son vermeyi içeren yasa çıkarılması çağrısı yaptı. Uygulamaya son verilmesi için yasal mücadele verenlerden Hint Müslüman Kadınların Hareketinin kurucularından Zakia Soman, tarihi bir gün yaşadıklarını belirtti. Müslüman kadınlar yıllardır talâkla boşanmanın Hindistan’da da yasaklanması için mücadele veriyordu. Ancak eşlerinden kurtulmak isteyen erkekler, SMS mesajı, Skype, WhatsApp gibi uygulamalar üzerinden ‘boş ol’ demeye devam ediyordu. m DIŞ HABERLER

    Etiketler: gazetehaberleri , hindistan , müslüman , Müslüman
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