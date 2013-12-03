“Yasak pirincin” Türkiye serüveni

O kadar değerli görülüyormuş ki hükümdar ve çevresindekiler hariç herkesin siyah pirinç tüketmesi yasakmış ve bu yüzden yıllarca “yasak pirinç” olarak anılmış.

Şimdilerde dünyanın pek çok yerinde siyah pirinç tüketimi çok yaygın. Çünkü vücudumuzu kansere ve pek çok hastalığa karşı koruyan antioksidanlar bakımından çok zengin. Üstelik şeker miktarı da normal pirince oranla az. Magnezyum ve demir açısından zengin olan siyah pirinç aynı zamanda lif ve mineral deposu.

Vejetaryenlerin ve veganların çok tercih ettiği siyah pirincin tüketimi ülkemizde de artacak gibi görünüyor; çünkü yalnızca ithal etmek suretiyle sofralarımıza getirdiğimiz siyah pirinç artık Türkiye’de üretilmeye başlanacak.

İlk üretim Edirne’de yapılmış ve tescile sunulmuş. Çok pirinç tüketen bir millet olarak siyah pirinci sevecek miyiz bilinmez ama en azından yakın zamanda yediğimiz siyah pirinç ithal olmayacak.

Acılı tuana poğaçası

Oda sıcaklığında bekleyen yumurtaları derin bir yoğuma kabına kırın. (Birinin sarısını ayırın ki sonradan poğaçaların üzerine sürün.) Sıvıyağ, yoğurt, tuz ve kabartma tozunu ekleyin. Unu da azar azar ilave ederek kulak memesi kıvamında bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. (Hamur elinize yapışıyorsa 2-3 yemek kaşığı un ilave edebilirsiniz.) En az 15-20 dakika dinlendirin.

Diğer taraftan, rendelenmiş beyaz peyniri derin bir kaba aktarıp pul biberi ekleyerek çatal yardımıyla ezin. Hamurdan kabuklu ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elleriniz arasında yassılaştırarak çay tabağı büyüklüğüne getirin. Hamurların içine hazırladığınız peynirli harçtan birer tatlı kaşığı kadar koyarak hamurun kenarlarını yukarıya toplayıp bohça şekli verin.

Üzerlerine fırça yardımıyla yumurta sarısı sürün. Poğaçaları, fırın kağıdı serilmiş ya da yağlanmış fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.

Yaklaşık 5 dakika önceden 180 dereceye ayarlanmış fırında 30-35 dakika, üzerleri iyice kızarıncaya kadar pişirip çıkarın. Ilınınca servise sunun.

Malzeme listesi

- 3 su bardağı un

- 2 adet yumurta (Oda sıcaklığında beklemiş olmalı.) (Birinin sarısı ayrılacak.)

- 1 çay bardağı sıvıyağ

- 1 çay bardağı yoğurt

(Susuz kısmından)

- 1 paket kabartma tozu

- 1 çay kaşığı tuz

İç harcı için;

- 1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir

- 2 tatlı kaşığı kırmızı pul biber