Yasak kaldırıldı pasaportunu alamıyor

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin Yayın Danışma Kurulu üyesi olan ve ‘Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak’, ‘Silahlı örgüte üye olmak’, ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından tutuklu yargılandığı İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Aralık 2016’da tahliye edilen yazar Aslı Erdoğan hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulmuştu.



Erdoğan, bu nedenle yurtdışındaki 5 ödül törenine katılamadı. Yurtdışına çıkış yasağının kaldırılmasının ardından soruşturma kapsamında el konulan pasaportunu iki aydır alamayan Aslı Erdoğan, 22 Eylül 2017’de Almanya’nın Osnabrück kentinde kendisine verilecek olan ve Almanya’da önemli ödüller arasında sayılan Erich Maria Remarque Barış Ödülü’nü de almaya gidemeyecek.



Erdoğan, şunları söyledi: “Yurtdışına çıkış yasağımın kaldırılmasının ardından pasaportumu almak için polise gittim, pasaportuma ilişkin yasağın kaldırıldığına dair mahkeme kararı istediler. Mahkeme ise böyle bir yasak olmadığını OHAL ve KHK kapsamında pasaportumun verilmemiş olabileceğini, 31 Ekim’de görülecek olan duruşmada değerlendireceklerini söyledi. Pasaport yasağım var mı? Bunu kim koydu? Öğrenemiyorum. Bu ay 3 ülkede kitabım çıkıyor. İtalya, Almanya, Danimarka… Son bir yılda kaçırdığım söyleşilerin haddi hesabı yok.”