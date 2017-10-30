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Yasak geldi, fırsatçılara gün doğdu

(DHA)
30.10.2017 - 14:37 | Son Güncelleme:

Mersin Minibüsçüler Odası Başkanı Abdülaziz Biricik, araçlara getirilen cam filmi cezasının tamircilere yaradığını, bununla ilgili de fırsatçıların ortaya çıktığını söyledi.

Para cezasına karşı sürücülerin kurallar gereği araçlarındaki cam filmlerini sökmek zorunda olduklarını hatırlatan Biricik, buna bağlı olarak cam filmi sökme fiyatlarının da tavan yaptığını kaydetti.

Durumu eleştiren Biricik, ”Ceza gelmeden önce filmleri nereye giderseniz gidin en fazla 50 TL’ye çıkarttırabiliyordunuz. Ceza geldikten sonra işler değişti. Ceza zaten 200-250 TL arası bir şey. Şimdi araba filmlerini çıkartmak için ödeyeceğiniz ücret 200-300 TL arasında. Krizi fırsata çevirmek sanırım böyle bir şey. Bu olayı nasıl kullanabileceklerini düşünüp böyle bir çözüm ürettiler sanırım. Bunu tasvip etmiyoruz” dedi.

Araçların cam filmi cezası ne kadar Cam filmi yasağı fırsatçıların işlerini açtıAraçların cam filmi cezası ne kadar? Cam filmi yasağı fırsatçıların işlerini açtı!

 

 

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Etiketler: yasak , cam filmi cezası , fırsatçılık
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